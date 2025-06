Már pakolják a dominókat, a nagyhatalmi játszmákban a magyarok pénztárcája a tét

Májusban ugyan csökkent a gázolaj ára és stabil maradt a benziné, de a magyar üzemanyagpiac csak látszólag nyugodt – a háttérben geopolitikai játszmák, váratlan OPEC-döntések és devizahullámok formálják az árakat. Miközben a magyar kutak árai egyelőre versenyképesek a régióban, a világpiac újabb meglepetéseket tartogathat: egy amerikai nyári szezon, finomítói kapacitások esetleges kiesései, egy kínai vámpolitikai fordulat vagy egy közel-keleti feszültség is bármikor boríthatja a helyzetet. A hazai autósok most még fellélegezhetnek, de az üzemanyagpiac továbbra is olyan, mint egy szeszélyes tenger – bármikor jöhet a következő hullám.