Történelmi megállapodásról rántották le a leplet: magyar védelmi ipari gigavállalat születik

Nemzetstratégiai jelentőségű megállapodást jelentettek be: a 4iG Csoport leányvállalata a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. nyár végéig többségi részesedést vásárol az N7 Holding által újonnan alapított, és a tervek szerint kilenc, jelenleg még részben vagy teljes egészében állami tulajdonnal rendelkező védelmi ipari céget tömörítő vállalatban, az N7 Defence Zrt.-ben. A számos jogi lépésből álló ügylettel Magyarország első magán, illetve állami tulajdonban lévő védelem ipari holdingvállalata jön létre. A cégekben lévő kritikus infrastruktúra – gyárak, ingatlanok – ugyanakkor továbbra is állami tulajdonban maradnak. „Ez a tranzakció mérföldkő a 4iG Csoport és a magyar védelmi ipar történetében” – mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke.

Jászai Gellért szerint Magyarországon eddig hiányzott egy olyan nagy magáncég, amely összefogta volna a védelmi ipari képességeket.

„Ha megnézzük a nemzetközi térképen a fejlett védelmi iparral rendelkező országokat, szinte mindenhol vannak nagy magáncégek, amelyek integrátor szerepet töltenek be a szektorban.

A 4iG Csoport nemzetközi piaci tapasztalatai és az elmúlt években kialakított stratégiai partnerségei új lehetőségeket nyithatnak a magyar védelmi export előtt. A tranzakció lezárásával létrejövő piaci vállalatcsoport ötvözi majd a 4iG belül már meglévő innovatív technológiákra épülő űr- és védelmi ipari tevékenységeket a hagyományos hadiiparral. Magyarországon eddig ilyen nem volt ilyen vállalat" – vázolta fel, miért indokolt egy állami-magán tulajdonú holdingvállalat létrehozása, amelyben egy magáncég lesz a többségi tulajdonos. Hozzáfűzte, hogy az új cégóriás tucatjával csábíthatja haza a külföldön dolgozó magyar szakembereket is.

Történelmi jelentőségű üzletet kötnek

A 4iG Csoport önálló holdingvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT), valamint az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. (N7 Holding) előzetes megállapodást kötött.

Létrehozzák Magyarország első állami és magántulajdonban lévő védelmi ipari holdingvállalatát.

A kétlépéses tranzakció során az N7 Holding – amely a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alá tartozó állami tulajdonú társaság – N7 Defence Zrt. néven új vállalatot alapít és a szükséges tulajdonosi és banki hozzájárulásokat követően apport formájában a társaságra ruházza a tranzakcióban érintett védelmi ipari leányvállalataiban lévő tulajdonrészét.

Az ügylet második lépésében a 4iG SDT adásvétel útján 75 százalék + 1 szavazat arányú többségi tulajdont szerez az N7 Defence Zrt.-ben, míg az N7 Holding megtartja a fennmaradó, 25 százalék -1 szavazat részesedését.

A tranzakció becsült értéke 74,5-82,8 milliárd forint, a kritikus infrastruktúra – ingatlanok, gyárak, üzemek – nélkül, amelyek állami tulajdonban maradnak.

A kritikus infrastruktúra használatáért a 4iG SDT tulajdonába kerülő N7 Defence Zrt. portfólió vállalatai bérleti díjat fizetnek.

„A kritikus infrastruktúra állami tulajdoni háttere és a jogszabályi háttér garantálja a magyar honvédség ellátásbiztonságát, valamint az állam befolyását a védelmi iparban”

– szögezte le Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke. Az új holding fő feladata a nemzetközi kapcsolatok építése mellett az exportkapacitások bővítése és az ipari termékek értékesítése lesz. Sárhegyi István szerint a magánszektor vállalatai – így a 4iG SDT is – a kutatás-fejlesztés és a gyártás mellett értik az üzleti nyelvet és értenek hatékony értékesítéshez.

A vezérigazgató rávilágított, hogy számos nemzetközi példa áll rendelkezésre a magáncégek és az állam együttműködésére a védelmi ipar területén.

Fordított agyelszívás: tucatjával térhetnek haza a magyar szakemberek

A vállalat vezetői nagy sikernek tekintik, hogy már most is haza tudják csábítani azokat a magyar szakembereket, akik korábban külföldre mentek dolgozni vagy már ott születtek. Sárhegyi István beszámolt arról, hogy „az agyelszívás visszafelé is működik, mert olyan magyarokat is haza tudunk hozni, akik már külföldön nőttek fel, és ezek miatt a projektek miatt jönnek haza.”

Az Index rákérdezett, hogy a fordított agyelszívásnak mekkora a mértéke.

„Korántsem csak néhány emberről van szó. Jelenleg körülbelül 300 kolléga dolgozik a teljes portfólióban, és ebből tízes nagyságrendben vannak azok, akik külföldről, például az Egyesült Királyságból tértek haza” – részletezte Sárhegyi. Jászai Gellért szerint nyugodtan mondhatjuk, hogy:

„Az új védelmi ipari holdingvállalat megalakítása méginkább felerősíti azt a jelenséget, hogy a magyar szakemberek egyre többször térnek haza a hasonló projektek kedvéért”.

Elismert szakemberek dolgoznak a cégnél

A 4iG SDT-nél jelenleg is olyan szakemberek dolgoznak, mint Zábori Balázs, aki az Európai Űrügynökségnél tanulta a szakmát, és most az űripari portfólió technológiai vezetője. Sík András pedig földmegfigyelési adatfeldolgozás szakértője, több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és a Lechner Tudásközpontból csatlakozott a csapathoz.

A hazatérő szakemberek mellett a vállalat a leszerelt magyar katonák tudását is megőrzi. Sárhegyi István elmondta, hogy számos volt katona csatlakozott hozzájuk a Magyar Honvédségből. Van olyan kollégájuk is, aki NATO-missziók főparancsnokaként több mint 1400 katonát irányított.

A vezérigazgató szerint ez is feladata a 4iG SDT-nek és az új holdingvállalatnak is: „Fontos, hogy az tudás, ami a Magyar Honvédségben felhalmozódik ne vesszen el. Amikor a katonák leszerelnek, szakértelmükkel ipari oldalon továbbra is hozzájárulhatnak a magyar védelmi szektor fejlesztéséhez."

A régiónk egyik vezető védelmi- és űripari vállalatává akarnak válni

A 4iG SDT célja nemcsak az, hogy csak a magyar hadsereget szolgálják ki, hanem hogy nemzetközi piacokra is kilépjenek. Jászai Gellért hangsúlyozta:

„Egy magáncég feladata, hogy értékesítse a termékeit. Az államnak más feladatai és más szempontjai vannak."

Sárhegyi István hozzáfűzte, hogy minden együttműködést a NATO szabályai szerint alakítanak ki. Szerinte már néhány éven belül jelentős nemzetközi eredményeket érhetnek el, és a régiónk, azaz Közép- és Közép-Kelet-Európa egyik vezető vállalatává válhatnak.

Az N7 Defence Zrt. az alapítást követően kilenc jelentős védelmi ipari céget foglal majd magában, köztük az Airbus Helicopters Hungary-t, a Rheinmetall Hungary-t és több lőszer- és fegyvergyártó vállalatot. A 4iG SDT ezekkel a területekkel kiegészülve a legmodernebb technológiáktól a hagyományos hadiipari termékekig mindent képes majd gyártani. A portfólió cégei a következők:

az Aeroplex Kft. repülőgép-javító vállalatot,

a gyulai Airbus Helicopters Hungary Kft. helikopter komponensgyártó vegyesvállalatot (Airbus 70 százalék – N7 Holding 30 százalék tulajdon),

a Rheinmetall Hungary Munitions Zrt. várpalotai lőszergyárát (Rheinmetall 51 százalék – N7 Holding 49 százalék közvetett tulajdon),

a Rheinmetal Hungary Zrt.-t, amely a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművek fejlesztését és gyártását végzi (Rheinmetall 51 százalék - N7 Holding 49 százalék közvetett tulajdon),

az aknavető és lőszergyártással foglalkozó Hirtenberger Kft.-t és leányvállalatait,

a speciális felületkezeléssel foglalkozó SATYPS PSP Hungary Zrt.-t,

az RGW 110 típusú vállról indítható páncéltörő gránátvetők csöveinek gyártását, valamint komplex fegyverrendszerek fejlesztése és gyártását végző Dynamics Nobel Defence Zrt.-t,

a Kiskunfélegyházán működő, kézilőfegyver és hadiipari alkatrészek gyártásával foglalkozó Arzenál Fegyvergyár Zrt.-t,

valamint a Colt CZ Hungary Zrt.-t, amely szintén kézifegyverek, például a CZ BREN 2 gépkarabélyok gyártását végzi (Colt CZ Group 51 százalék, az N7 Holding 49 százalék tulajdon),

Sárhegyi István kiemelte, hogy az 4iG SDT vertikálisan integrált űripari portfólióval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a gyártástól az üzemeltetésen át az adatfeldolgozásig az értéklánc teljes vertikumát lefedi házon belül. A dróngyártásban pedig egyedülálló technológiát képvisel a ProTAR sugárhajtású céldrón, ami 500-600 km/órás sebességre képes.

Az állam megtartja a kontrollt

A megállapodásban kialakított konstrukció biztosítja, hogy az állam megtartsa a befolyását: a kritikus infrastruktúra mint az ingatlanok, a gyárak, és üzemek állami tulajdonban maradnak, a 4iG Csoport a működő cégeket, az operációt vásárolja meg. Az állam 25 százalék mínusz 1 szavazatnyi részesedést tart meg az új cégben.

Hangsúlyozták, hogy a kritikus infrastruktúra állami tulajdoni háttere és a jogszabályi háttér garantálja a magyar honvédség ellátásbiztonságát, valamint az állam befolyását a védelmi iparban.

A finanszírozás úgy néz ki, hogy a 4iG SDT saját forrásból fedezi a vételár 25-30 százalékát, a fennmaradó részt pedig bankhitelből. Jászai Gellért szerint a finanszírozó társaságok hozzáállása a védelmi iparhoz az utóbbi években teljesen megváltozott a háborúk miatt, ma már a nagybankok is szívesen finanszíroznak ilyen befektetéseket.

„Az új holdingvállalat 2500-3000 embert foglalkoztat majd”

– árulta el Jászai Gellért az Index kérdésére. Ebből sokan magyar űrmérnökök és leszerelt katonák lesznek. A tranzakció nyár végére zárulhat le, és a vezetés szerint már 1-2 éven belül jelentős nemzetközi sikereket érhetnek el – nem utolsósorban azoknak a magyar szakembereknek köszönhetően, akik világszerte szerzett tapasztalatukkal gazdagítják a magyar védelmi ipart.

Trump és Musk civakodása nem befolyásolja a magyar űrprogramot

Az Index arról is megkérdezte Jászai Gellértet, hogy Elon Musk és Donald Trump közelmúltbeli nézeteltérése milyen hatással van a 4iG műholdas terveire. A 4iG elnöke egyértelmű választ adott:

„Semmilyen hatással sincs.”

Jászai Gellért kifejtette, hogy bár a SpaceX jelenleg a legversenyképesebb globális szolgáltató a műholdak felbocsátásában és kevesen rendelkeznek a műholdak kilövésének képességével a világon, de nem a SpaceX az egyedüli szereplő.

Jászai megjegyezte, hogy stratégiai és technológiai együttműködésekről nemcsak a SpaceX-szel, hanem számos más, nagy globális partnerrel is tárgyalnak, a tárgyalásokat pedig az üzleti racionalitás vezérli.

Szabados Richárd: sok példa van a védelmi ipar magánosítására

A tranzakció állami oldaláról Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára adott tájékoztatást. Elmondta, hogy Magyarország sok védelmi ipari területre jó ütemben szállt be, „2025-re a kapacitásokkal, gyárfejlesztésekkel, infrastruktúra kiépítésével egy picit megelőztük a korunkat.”

Jó időben voltak a beruházások, de most van egy olyan mérföldkő, amikor az értékesítést, az üzletet kell felfejleszteni, ami teljesen más típusú kompetenciákat igényel, mint amit egy állami szakpolitikai terület biztosítani tud

– fogalmazott az államtitkár. Szabados Richárd hangsúlyozta, hogy az exportképességet önállóan az állam nem tudja menedzselni. „Nincs ott ezeken a fórumokon, nincs ott ezeken a nemzetközi vásárokon, nincs benne az üzleti körforgásban. Ezért van az, hogy a nemzetközi példákat, ha megnézzük, akkor nagyon sok esetben az országoknak a védelmi ipara összekapcsolódik erős piaci szereplőkkel.”

Rávilágított, hogy a védelmi ipar magánosítása, piaci szereplő általi működtetése nem példa nélküli az Európai Unióban, erre példaként pedig felsorolt párat a cikkünk elején lévő táblázatban foglalt együttműködések közül.

Az államtitkár szerint három magyar érdek védelme kulcsfontosságú a tranzakcióban:

egyrészt az infrastruktúra állami kézben tartása stratégiai fontosságú,

másrészt a megrendelésállomány biztosítása,

és harmadik szempontként a nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági követelmények domborodnak ki: vészhelyzet esetén az állam rendelkezésére kell állnia az eszközöknek.

„Amikor szétnéztünk, és megnéztük a nemzetközi példákat, akkor azt láttuk, hogy nagyon szűkösek a lehetőségeink önállóan” – magyarázta Szabados Richárd, hozzátéve, hogy korlátos azoknak a szereplőknek a száma, akik hadiiparban, védelmi iparban és technológiában is jártasak, magyar tulajdonban vannak, és megvan a megfelelő geopolitikai és üzleti környezetük.

Ebben látja a kormány a béke egyik zálogát

Az állam kezében lévő N7 Holding a jövőben is birtokolni fogja a szuvernitást és az ellátásbiztonságot biztosító gyártást és termelést végző kritikus infrastrukúrákat – hangsúlyozta Szabados.

A termelés és az értékesítés lesz az új, többségében piaci szereplő által tulajdonolt vállalat feladata.

Az államítitkár szerint így a kapacitásokat hatékonyabban tudják majd kihasználni és az exportképességet is optimalizálják. A partnerválasztásban nagy előny volt, hogy a 4iG egy high-tech cég, „Magyarországon szinte versenytárs nélküli”, és profilja lefedi az űripart, a drónokat és műholdakat valamint a digitalizáció területeit.

Szabados azt is hangsúlyozta, hogy a tranzakció révén felgyorsulhat a hazai védelmi ipar fejlesztése és a Magyar Honvédség modernizációja, innovatív fejlesztések valósulhat meg, valamint új munkahelyek jöhetnek létre.

A gazdasági tárca hangsúlyozta, hogy „Magyarország továbbra is a béke pártján áll”.

„Mindezek hosszú távon a nemzetgazdaság növekedését, de mindenekelőtt Magyarország védelmi szuverenitását és békéjét szolgálják”. Megjegyezte, hogy adás-vétel még nem történt meg, várhatóan szeptemberben zárulhat le a tranzakció, de ha a külső tényezők kedevezőtlenül alakulnak, később rázhatnak kezet a felek.