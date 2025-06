Hiába jöttek nem túl biztató inflációs adatok, a forint erősödni tudott a nap végére

Szerdán erősödött a forint a főbb devizákkal szemben: az euró, a dollár és a svájci frank árfolyama is csökkent. A Budapesti Értéktőzsde viszont gyengén teljesített, a BUX-index közel 1 százalékos mínuszban zárt. A vezető részvények közül csak a Richter tudott erősödni. Eközben a 4iG bejelentette, hogy többségi tulajdont szerez egy kilenc állami hadiipari céget tömörítő új vállalatban. A lépés mérföldkő lehet a magyar védelmi ipar magánkézbe kerülésében.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – írja az MTI.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 401,01 forintról 399,70 forintra csökkent 18:15-kor.

Napközben 399,59 forint és 401,23 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 427,00 forintról 424,59 forintra csökkent, míg a dolláré 351,29 forintról 347,93 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1415 dollárról 1,1486 dollárra változott.

Ezek okozhatták a devizaárfolyam ingadozását

Mint írtuk, májusban 4,4 százalékkal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban, főként az élelmiszerek és a közműszolgáltatások drágultak. Néhány termék ára csökkent, de a kormány újabb árkorlátozásokkal próbálja fékezni az inflációt – legutóbb a drogériákban, hamarosan pedig a gyógyszereknél is –, ami most megtorpanni látszik, hiszen az árak áprilishoz képest emelkedtek havi és éves alapon is.

Májusban a fogyasztói árak átlagosan 4,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. Ez azt jelenti, hogy az éves inflációban áprilishoz viszonyítva (amikor 4,2 százalékos inflációt mértek) enyhe növekedés, gyakorlatilag stagnálás látható, de továbbra is érzékelhető maradt a drágulás, különösen néhány alapvető termékkörben. A havi áremelkedés üteme pedig 0,2 százalék volt, vagyis az árak kismértékben, de tovább nőttek havi szinten is.

A legmarkánsabb áremelkedést az élelmiszereknél tapasztalhatták a vásárlók: májusban éves összevetésben 5,9 százalékkal kerültek többe ezek a termékek, mint egy évvel korábban. Bár nagyon fontos hozzátenni, hogy a vendéglátási szolgáltatások nélkül számított növekedés 4,5 százalék volt. (Áprilisban az élelmiszerek árai 5,4 százalékkal nőttek.)

Történelmi lépést tett a 4iG

Szerdán nemzetstratégiai jelentőségű megállapodást jelentettek be: a 4iG Csoport leányvállalata a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. nyár végéig többségi részesedést vásárol az N7 Holding által újonnan alapított, és a tervek szerint kilenc, jelenleg még részben vagy teljes egészében állami tulajdonnal rendelkező védelmi ipari céget tömörítő vállalatban, az N7 Defence Zrt.-ben. A számos jogi lépésből álló ügylettel Magyarország első magán, illetve állami tulajdonban lévő védelemipari holdingvállalata jön létre. A cégekben lévő kritikus infrastruktúra – gyárak, ingatlanok – ugyanakkor továbbra is állami tulajdonban maradnak. „Ez a tranzakció mérföldkő a 4iG Csoport és a magyar védelmi ipar történetében” – mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke.

Jászai Gellért szerint Magyarországon eddig hiányzott egy olyan nagy magáncég, amely összefogta volna a védelmi ipari képességeket.

Ha megnézzük a nemzetközi térképen a fejlett védelmi iparral rendelkező országokat, szinte mindenhol vannak nagy magáncégek, amelyek integrátorszerepet töltenek be a szektorban.

„A 4iG Csoport nemzetközi piaci tapasztalatai és az elmúlt években kialakított stratégiai partnerségei új lehetőségeket nyithatnak a magyar védelmi export előtt. A tranzakció lezárásával létrejövő piaci vállalatcsoport ötvözi majd a 4iG-n belül már meglévő innovatív technológiákra épülő űr- és védelmi ipari tevékenységeket a hagyományos hadiiparral. Magyarországon eddig nem volt ilyen vállalat” – vázolta fel, miért indokolt egy állami-magán tulajdonú holdingvállalat létrehozása, amelyben egy magáncég lesz a többségi tulajdonos. Hozzáfűzte, hogy az új cégóriás tucatjával csábíthatja haza a külföldön dolgozó magyar szakembereket is.

Csökkent a BUX-index

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 876,86 pontos, 0,91 százalékos csökkenéssel, 95 831,94 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 11,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

A Mol 4 forinttal, 0,14 százalékkal 2914 forintra csökkent 1,2 milliárd forintos forgalomban,

Az OTP-részvények ára 570 forinttal, 2,12 százalékkal 26 270 forintra esett, forgalmuk 7,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 1,01 százalékkal 1772 forintra gyengült, forgalma 822,6 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,6 százalékkal 10 120 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 8689,64 ponton zárt szerdán, ez 11,08 pontos, 0,13 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.

