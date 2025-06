Ismét megindult az infláció, újabb kormányzati intézkedések jöhetnek

Májusban 4,4 százalékkal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban, főként az élelmiszerek és a közműszolgáltatások drágultak. Néhány termék ára csökkent, de a kormány újabb árkorlátozásokkal próbálja fékezni az inflációt – legutóbb a drogériákban, hamarosan pedig a gyógyszereknél is –, ami most megtorpanni látszik, hiszen az árak áprilishoz képest emelkedtek havi és éves alapon is.

Májusban a fogyasztói árak átlagosan 4,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. Ez azt jelenti, hogy az éves inflációban áprilishoz viszonyítva (amikor 4,2 százalékos inflációt mértek) enyhe növekedés, gyakorlatilag stagnálás látható, de továbbra is érzékelhető maradt a drágulás, különösen néhány alapvető termékkörben. A havi áremelkedés üteme pedig 0,2 százalék volt, vagyis az árak kismértékben, de tovább nőttek havi szinten is.

A legmarkánsabb áremelkedést az élelmiszereknél tapasztalhatták a vásárlók: májusban éves összevetésben 5,9 százalékkal kerültek többe ezek a termékek, mint egy évvel korábban. Bár nagyon fontos hozzátenni, hogy a vendéglátási szolgáltatások nélkül számított növekedés 4,5 százalék volt. (Áprilisban az élelmiszerek árai 5,4 százalékkal nőttek.)

Mutatjuk a részletes számokat

A részletes adatokból kiderül, hogy egyes termékek ára az átlagosnál jóval nagyobb mértékben nőtt. A tojás például 26 százalékkal, az étolaj 25,3, a liszt 25 százalékkal lett drágább tavaly májushoz képest. A kávé, a csokoládé és a kakaó is több mint 20 százalékkal kerülnek többe. Nemcsak az alapélelmiszerek, de az üdítőitalok és a büfétermékek ára is emelkedett. A tej, a kenyér, sőt a gyümölcs- és zöldséglevek is érezhetően drágultak.

Ugyanakkor van kivétel is: a margarin ára például 30 százalékkal csökkent, a tejtermékek, kolbászok és a sertéshús ára is enyhén mérséklődött.

Május 19-től a kormány újabb árrésstopjellegű intézkedést vezetett be – ezúttal a drogériák polcaira. A nem élelmiszer jellegű termékeket árusító üzletekben 15 százalékos árrésplafont vezettek be, szemben az élelmiszerboltok 10 százalékos korlátozásával. Ez azt jelenti, hogy a kereskedők nem érvényesíthetnek 15 százaléknál magasabb árrést bizonyos termékeken, ami hatással lehet a testápolási, tisztálkodási és egyéb háztartási cikkek árazására.

Mindeközben az Index információi szerint napokon belül életbe léphet egy újabb, ezúttal önkéntes árkorlátozás – ezúttal a gyógyszerek területén. A szerkesztőség birtokába jutott dokumentum alapján több tucat vény nélkül kapható gyógyszer lehet érintett az intézkedésben.

Az árkorlátozás célja, hogy visszafogja a patikai termékek drágulását, amely májusban 5,4 százalékos éves növekedést mutatott.

Nem csak az élelmiszerek ára mozdult el: a szolgáltatások 5,9 százalékkal, a háztartási energia 5,3 százalékkal, a szeszes italok és dohánytermékek pedig 7,3 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel ezelőtt. A dohánytermékek különösen kiemelkedtek, 7,9 százalékos emelkedéssel. A közműdíjakon belül a vezetékes gáz ára 11,4 százalékkal nőtt, míg a palackos gázért 6,8 százalékkal kellett többet fizetni. A tartós fogyasztási cikkeknél vegyes képet látunk: míg az ékszerek ára például közel 23 százalékkal emelkedett, a használt autók ára 0,8 százalékkal csökkent.

Mi történt egy hónap alatt?

Áprilishoz képest májusban a fogyasztói árak átlagosan 0,2 százalékkal nőttek. Az élelmiszerek ára 0,6 százalékkal emelkedett, amelyben főként az idényjellegű zöldségek és gyümölcsök drágulása játszott szerepet. A kávé, csokoládé, kakaó és büfétermékek is drágultak, míg a tojás, a margarin és a tej ára mérséklődött. A szolgáltatások ára összességében 0,1 százalékkal csökkent, leginkább a telefon- és internetszolgáltatások árának csökkenése miatt. A belföldi nyaralás viszont drágább lett, 3,8 százalékkal, ami a nyári szezon indulásával lehet összefüggésben. Jó hír viszont az autósoknak:

a járműüzemanyagok ára 4,8 százalékkal mérséklődött egy év alatt, májusban pedig havi szinten is 1,9 százalékos árcsökkenést mutatott.

Tavasz óta tapasztalható inflációcsökkenés a gazdaságban, de a részletes adatok azt mutatják: a háztartások mindennapi kiadásai továbbra is hullámzóan alakulnak. Ráadásul a korábbi csökkenő trend most megtorpanni látszik. Egyes termékek árának mérséklődése nem tudja ellensúlyozni más termékek emelkedését. A gyógyszerek és drogériai termékek körüli új szabályozások pedig azt jelzik, hogy a kormány is további lépéseket fontolgat az árak féken tartása érdekében.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az adatokat úgy értékelte, hogy a kormány minden esetben fellép az indokolatlan áremelések ellen. Az árréscsökkentés továbbra is védi a családokat és a nyugdíjasokat, az érintett élelmiszerek 19,6 százalékkal lettek olcsóbbak, míg a drogériai termékek ára 26,9 százalékkal lett kedvezőbb. Majd kiemelték:

A kormány tovább küzd, önkéntes árkorlátozást harcoltak ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is. És kiemelték azt is, hogy a gyógyszerárak esetében is határozott egyeztetések folynak az árak önkéntes korlátozása érdekében.

„A kormány a magyar családok és nyugdíjasok védelme érdekében minden esetben fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben.” A gazdasági minisztérium szerint az árréscsökkentés hatására az érintett termékkategóriákban az élelmiszerek átlagára 19,6 százalékkal csökkent. A drogériai termékeké pedig 26,9 százalékkal vált olcsóbbá. Ennek hatása elsősorban a júniusi inflációban fog megjelenni.

„Az árréscsökkentés és az önkéntes árkorlátozások mellé a nyugdíjasok külön segítséget is kapnak. A kormány a nyugdíjas szervezetek kérését figyelembe véve egy 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány kézbesítése mellett döntött. Az intézkedés célja, hogy az árréscsökkentés mellett közvetlen támogatást nyújtson az idősebb korosztálynak. Az intézkedés több mint 2-2,5 millió nyugdíjas számára nyújthat érdemi anyagi segítséget, hozzájárulva ezzel a fogyasztás további bővüléséhez is” – írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kormány számítása szerint az önkéntes árkorlátozások a teljes inflációt összességében várhatóan 0,3 százalékponttal csökkenthetik.

Azt is kiemelték, az inflációt 4 százalék alá szeretnék csökkenteni, a hidegélelmiszerek inflációját pedig 5 százalék alatt tartsa. A Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan nyomon követi az árréscsökkentés hatálya alá és az az alá nem tartozó élelmiszerek és háztartási cikkek árának alakulását. „Abban az esetben, ha az árréscsökkentés körébe nem tartozó termékeknél keresztárazást tapasztal, a kormány ki fogja terjeszteni az árréscsökkentést” – zárták figyelmeztetően a közleményüket.

Az alacsony bázis felfelé tolta az inflációt

A májusi infláció kissé meghaladta a piaci várakozásokat, de elmaradt a saját prognózisomtól – értékelte az adatokat Regős Gábor. A piac 4,2 százalékos éves inflációval számolt, míg a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza 4,6 százalékot vártam. Szerint már előzetesen is látszott, hogy a sok, egymással ellentétes hatás miatt nehéz pontos előrejelzést adni, és a mostani adatot számos tényező befolyásolta.

Tavaly májusban csökkentek az árak, így az alacsony bázis önmagában is felfelé tolta az éves inflációt.

Az üzemanyagok ára ugyanakkor egy hónap alatt 1,9 százalékkal csökkent, ami lefelé húzta a mutatót – ebben a gyengébb dollárnak és az alacsony olajáraknak volt szerepe. A háztartási energia drágulása – különösen a vezetékes gázé – szintén felfelé hatott az árindexre, a hideg május miatt növekvő fogyasztással összhangban, bár én ennél is nagyobb emelkedésre számítottam.

Az elemző szerint a kormányzati megállapodások – például a bankszektorral, biztosítókkal és telekomcégekkel – segítettek mérsékelni az árakat. Az élelmiszerek ára havi szinten 0,6, éves szinten pedig 5,9 százalékkal nőtt. Bár az árrésstop érezhetően fékezi az árak emelkedését, továbbra is jelentős a drágulás: a tojás, az étolaj, a liszt és a kávé ára 20–26 százalékkal ugrott meg egy év alatt, miközben a margarin közel harmadával lett olcsóbb.

A forint az elmúlt időszakban stabilabb lett, de éves alapon még mindig 4,3 százalékkal gyengébb.

Mivel az eurózónás infláció csupán 1,9 százalékos volt májusban, az importált infláció alacsony, így a hazai drágulás döntően belső tényezőkből fakad. A szolgáltatások ára továbbra is gyorsan nő, éves szinten 5,9 százalékkal – igaz, az elmúlt hónapokban a havi áremelkedés már minimális volt, részben kormányzati beavatkozás hatására.

Regős Gábor szerint összességében a májusi infláció nem számít kiugrónak, azonban továbbra is a jegybanki célsáv fölött van. Így nem jelenthető ki, hogy elértük a kívánatos szintet. Mivel az infláció magasabb lett a vártnál, a piac rövid távon ismét visszafoghatja a kamatcsökkentési várakozásait – ezt a forint árfolyama is tükrözte, amely az adat beérkezése után ismét benézett 400 alá az euróval szemben.

Az elemző szerint fontos látni, hogy a mostani alacsonyabb infláció nem önfenntartó folyamat eredménye, hanem jelentős részben adminisztratív lépéseknek, például az árrésstopnak köszönhető. Ha ezek kifutnak, az könnyen újabb árugrást eredményezhet – éppen azon az időtávon, amelyre a jegybank érdemben hatással lehet.

Így az MNB mozgástere továbbra is korlátozott.

„A következő hónapban hasonló inflációs szintre számítok, hosszabb távon pedig a jegybanki célsáv teteje körüli értékek jöhetnek. Pozitív fejlemény, hogy a forint árfolyama az elmúlt hetekben stabilizálódott, sőt kissé erősödött. Az árrésstop várhatóan 2026 közepéig érvényben marad, mivel a kormányzati megállapodások is addig élnek. Ugyanakkor kulcskérdés, hogy az árrésplafon miatt ne máshol jelenjen meg a drágulás – a kormány feladata lesz figyelni arra, hogy az intézkedések ne okozzanak torzulásokat más termékcsoportokban” – összegezte az adatokat.

