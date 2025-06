Eddig tűrt a kormány, pert indít Magyarország

A magyar kormány pert indít az Európai Unió Bírósága ellen, amiért Brüsszel naponta egymillió eurós bírsággal sújtotta az országot a migrációs szabályozása miatt. Bakondi György szerint az EU azt akarja, hogy Magyarország is engedje be a migránsokat, de a kormány ezt elutasítja. A kabinet egy nemzetközi ügyvédi iroda segítségével védi meg a határzárpolitikát, amelyet korábban a magyarok többsége is támogatott.