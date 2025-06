A Richter Gedeon gyógyszergyártó cég önkéntes árcsökkentést vállalt az egyik legnépszerűbb recept nélkül kapható gyógyszerére, a Pananginra – derült ki a tőzsdén közzétett közleményükből. A készítmény, amelyet főként szívbetegségek kiegészítő kezelésére, illetve magnézium- és káliumpótlásra használnak, június 16-tól olcsóbb lehet a boltokban.

A Richter a döntésével a kormány infláció elleni lépéseihez csatlakozik, amelyek célja, hogy mérséklődjön a betegek terhe, különösen az alapgyógyszerek esetében.

Azt vállalták, hogy a Panangin gyártói árát visszaviszi a 2024 végén érvényes szintre. Ez éves szinten körülbelül 100 millió forintos bevételkiesést jelent számukra.

Fontos azonban, hogy a végső fogyasztói árat nem a gyártó határozza meg, hanem azt a nagy- és kiskereskedelmi árrések is befolyásolják – vagyis, hogy mennyit tesz rá a patika vagy a forgalmazó. Így előfordulhat, hogy a bolti ár nem csökken ugyanolyan mértékben, mint a gyártói ár. Bár a Richter forgalmának csak 7 százaléka származik a magyar piacról, a cég szerint a hazai ellátás biztonsága továbbra is kiemelt fontosságú számukra. A vállalat jelenleg a magyar gyógyszerpiac mintegy 6,5 százalékát fedi le értékben.

Múlt pénteken írtuk meg, hogy napokon belül életbe léphet egy új, önkéntes árkorlátozás a gyógyszerek esetében. Mindezt alátámasztja az a birtokunkba jutott táblázat, amelyből kiderül, hogy mely vény nélkül kapható gyógyszerek lehetnek érintettek az intézkedésben. Úgy tudjuk, a hosszú hetek óta tartó egyeztetések végére pont kerülhet.

Korábban már jeleztük, hogy a kormány nagyítóval nézi a gyógyszerárak alakulását, különösen a szabadáras gyógyszerek az érintett termékek. Az Index május 19-én számolt be először arról, hogy a gazdasági csúcsminiszter tárgyalásokat kezdett a témában. Akkor Nagy Márton a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „Témánk a nem támogatott gyógyszerek árának jelentős növekedése volt.” A bejegyzés nyomán világossá vált, hogy a kabinet nem hagyja szó nélkül a jelentős áremelkedést.

Több, a tárgyalások menetére közvetlen rálátással bíró forrásunk is arról számolt be, hogy a kormány és a gyógyszerszektor szereplői között már előrehaladott stádiumban járnak az egyeztetések egy önkéntes árkorlátozás bevezetéséről a hazai gyógyszerpiacon. Úgy tudjuk, a megbeszélések alatt már számos kulcskérdésben sikerült közös nevezőre jutni, és információink szerint a nemzetgazdasági miniszter lényegében meg is állapodott az iparági szereplőkkel a legfontosabb részletekről. Ráadásul az Index most azt is megszerezte, hogy mely nem vényes termékkörökre terjedhet ki az árkorlátozás:

Fontos hangsúlyozni, a beavatkozás közvetlenül nem érinti a gyógyszertárakat – erre maga Nagy Márton is külön kitért a közelmúltban a Portfolio konferenciáján.

Ahogy azt korábban megírtuk, májusban 4,4 százalékkal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban, főként az élelmiszerek és a közműszolgáltatások drágultak. Néhány termék ára csökkent, de a kormány újabb árkorlátozásokkal próbálja fékezni az inflációt – legutóbb a drogériákban, hamarosan pedig a gyógyszereknél is –, ami most megtorpanni látszik, hiszen az árak áprilishoz képest emelkedtek havi és éves alapon is.

