Varga Mihály első száz napja a Magyar Nemzeti Bank élén a rendrakásról és a bizalom visszaépítéséről szólt. Ennek egyik feltűnő példája, hogy azonnali lépéseket tett az MNB-alapítványok vitatott ügyeinek feltárására, büntetőfeljelentésekkel és személycserékkel indítva új korszakot. Az MNB szerkezetét is átalakította: létszámcsökkentést hajtott végre, és eladják az MNB balatonakarattyai luxusüdülőjét is. A monetáris politikában Varga Mihály a kiszámíthatóságot és a fokozatos korrekciót képviseli, ez pedig nyugalmat hozott a piacoknak, amire hatalmas szükség volt. Átfogó elemzés Varga Mihály első száz napjáról.

Száz napja annak, hogy a magyar gazdaságpolitika egyik legstabilabb szereplője, Varga Mihály korábbi pénzügyminiszter elfoglalta a Magyar Nemzeti Bank elnöki székét. A kinevezés hírét követően a forint árfolyama erősödni kezdett – a piac egyértelmű üzenetet küldött: bizalmat szavazott az új jegybankelnöknek, március 4-én a forint öt hónapos csúcsra jutott az euróval szemben. A volt pénzügyminiszter a monetáris politika legmagasabb polcára került, és három és fél hónap alatt több fronton is látványos lépéseket tett.

De mit jelent pontosan ez a „stabil kéz” a jegybanki gyakorlatban? Hogyan változik az MNB működése, és merre tart a magyar monetáris politika az új vezetés alatt? Összefoglaltuk Varga Mihály első 100 napjának legfontosabb lépéseit – nemcsak a döntéseket, hanem azok mögöttes logikáját is.

Varga Mihály takarít Matolcsy György után

Varga Mihály legmarkánsabb nyitólépése az MNB-közeli alapítványok ügyének újrapozicionálása volt. A PADME, azaz a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány körüli korábbi viták és zavaros működés miatt büntetőfeljelentés született, olyan vádakkal, mint hűtlen kezelés, csalás és számviteli szabályok megsértése. A jegybank új vezetése közben személycseréket hajtott végre az Optima Zrt.-nél és az alapítványi struktúrában egyaránt, átfogó belső vizsgálat indult.

AZ ÜZENET VILÁGOS: A MÚLTTAL VALÓ SZAKÍTÁS NEMCSAK SZIMBOLIKUS, HANEM GYAKORLATI LÉPÉSEKEN KERESZTÜL IS VÉGBEMEGY.

Már részletesen megírtuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványaihoz köthető új vezetés büntetőfeljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen – tudtuk meg egy korábbi háttérbeszélgetésen. Az új vezetés csalás, hűtlen kezelés, hamis magánokirat felhasználása, számvitel rendjének megsértése, valamint tartozás fedezetének elvonása miatt tett feljelentést.

A jegybank igazgatósága – az Állami Számvevőszékkel egyetértésben – arról is döntött, hogy a PADME 400 millió forint vagyonjuttatásban részesül, hogy a korábbi vezetés pénzügyi lépéseit teljeskörűen feltárhassák. Bár Matolcsy György váltig állítja, hogy minden rendben volt az alapítványok működésében, Varga Mihály egyértelműen új korszakot nyitott: az átláthatóságot és a felelős gazdálkodást hirdetve azonnal vizsgálatot kezdeményezett a kérdéses ügyletekben.

Az ügy súlyát jól jelzi, hogy a gyanú szerint a Matolcsy-vezetés utolsó napjaiban is zajlottak olyan pénzügyi manőverek, amelyek jogellenesek lehettek. Március 19-én az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az alapítványi gazdálkodást vizsgáló jelentést tett közzé, amelyben konkrétan megnevezte az Optima-csoportot, egy rendkívül összetett, több országra és szintre kiterjedő céghálót.

Az ÁSZ nem talált racionális indokokat a struktúra kialakítására, ez önmagában is gyanút vet fel. A jelentésében így jellemezte ezt a céghálózatot: „Az Optima-csoport – az alapítói célokkal ellentétesen – magántőkealapok közbeiktatásával több országon és vállalkozói szinten átívelő, rendkívül bonyolult céghálózatot épített fel, melyek kialakítására az ÁSZ nem azonosított racionális gazdasági indokokat.”

Korábban azzal is foglalkoztunk, hogy bár az Állami Számvevőszék vizsgálata 2023-ig terjedt, a jegybank új kuratóriuma ennél mélyebbre ásott. A lapunk birtokába került információk szerint a frissen benyújtott feljelentés nemcsak megerősíti a már megkezdett nyomozást, hanem kifejezetten ki is terjeszti azt a 2024-es évre, valamint 2025 első időszakára. Ez a fejlemény kulcsfontosságú.

A gyanú szerint éppen ebben az időszakban, Matolcsy utolsó hónapjaiban is születtek olyan tranzakciók – vagy legalábbis szándékok –, amelyekkel a vagyon jelentős részét megpróbálták volna átcsoportosítani. A forrásaink szerint ezek közé tartozik az ismertetett értékpapírkölcsön-ügylet is, amelyről úgy vélik, akár bűncselekmény is lehetett. Az új kuratórium büntetőfeljelentése tehát már nemcsak a többéves múltra, hanem a hatalomváltás előtti utolsó pillanataira is reflektál. Szinte biztosan ez volt a jegybanki új korszak egyik legfontosabb lépése.

Azonban Varga Mihály nem állt meg az intézményi változásoknál – jegybanktörvényt is módosítanak. Az új szabályozás végleg lezárná annak lehetőségét, hogy a jegybank a jövőben vagyonkezelő alapítványokat hozzon létre.

Fontos megemlékezni arról, hogy Varga Mihály az első Monetáris Tanács-ülést követően kiemelte, az inflációs adatokban kiemelkedik a szolgáltatási szektorban látható drágulás. Ennek megfelelően az egyik legkézzelfoghatóbb újítás a hétköznapi emberek szintjén a banki díjak mérséklését célzó megállapodás volt a részéről. Áprilisban az MNB és a Bankszövetség közösen lépett: céljuk az ingyenes alapszámla, az egyszerűbb számlaváltás, jobb ügyfél-tájékoztatás és az adminisztratív költségek csökkentése.

AZ MNB ÉS A BANKSZÖVETSÉG MEGÁLLAPODÁSA ALAPJÁN AZ ALAPSZÁMLÁNAK MINDADDIG ELENGEDIK A HAVI DÍJÁT, AMÍG AZ INFLÁCIÓ NEM CSÖKKEN HÁROM EGYMÁST KÖVETŐ HÓNAPBAN 4 SZÁZALÉK ALÁ.

Ezentúl az új megállapodás öt intézkedéssel erősíti a tájékoztatást és csökkenti egyes lakossági pénzügyi szolgáltatások díját. „A Magyar Nemzeti Bank és a Bankszövetség megállapodásával egyszerűbbé, átláthatóbbá, olcsóbbá válnak a banki költségek” – jelentette be akkor Varga Mihály. Az biztos, hogy ez volt az első olyan jegybanki intézkedés Varga Mihály regnálása alatt, amely közvetlenül a lakosság pénztárcáján keresztül fejthet ki hatást.

Sorra érkeztek a bejelentések

Előrelépés volt az új jegybanki vezetés első száz napjában, hogy áprilisban stratégiai együttműködés született az MNB és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között. Itt az új jegybankelnök célja az volt, hogy mélyebb, közös elemzések készüljenek iparági és régiós szinten. A partnerség különlegessége, hogy az MNB elméleti tudása most először formálisan is összekapcsolódik a kamara vállalati tapasztalataival – ami, ha működik, valóban erősítheti a gazdaságpolitikai döntések megalapozottságát. Az MKIK-val való közös együttműködést gyakorlativá kívánják tenni.

A megállapodás első pontja, hogy féléves rendszerességgel értékelik a vállalkozások helyzetét. A második, hogy közös kutatási projekteket indítanak, amelyek elősegítik a gazdaságpolitikai döntéseket. Harmadik, hogy feltérképezik a növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozásokat. A negyedik, hogy segítik egymást a vállalati konjunktúra előkészítésében. A döntéshozatalnál a vállalatokat nagyobb mértékben kívánják becsatornázni. Végezetül a két szervezet megosztja egymással a kutatásaik eredményét is.

Varga Mihály szerint jelenleg a világgazdaság olyan mértékben változik, amilyenre korábban senki nem számított. Ezért is fontos szerinte hangsúlyozni, hogy a jegybank új vezetése elkötelezett a törvényi mandátumában meghatározott célok elérésében.

EZ A LÉPÉS VARGA MIHÁLY AZON TÖREKVÉSÉT MUTATJA, HOGY KÖZELEBB HOZZA A MONETÁRIS DÖNTÉSHOZATALT A REÁLGAZDASÁG VILÁGÁHOZ A NAGY VÍZIÓK HELYETT.

Ezt tükrözi az is, hogy az MNB saját működését is átalakítja. Azokat az egységeket, amelyek nem kötődnek közvetlenül a törvényi alapfeladatokhoz, megszüntették, átalakították. Ezzel párhuzamosan létszámcsökkentés is történt. A leglátványosabb lépés a balatonakarattyai oktatási és konferenciaközpont bezárása, amelyet a jegybank értékesíthet.

Szintén a cselekvőképességet támasztja alá, hogy az egyre szaporodó kibercsalásokra válaszul Varga Mihály öt intézkedést jelentett be, amelyek új szintre emelik a bankbiztonságot. Az egyik legfontosabb elem: a bankokra hárulhat a kárfelelősség, ha nem volt megfelelő ügyfél-hitelesítés. Júliustól életbe lép a Központi Visszaélésszűrő Rendszer (KVR) is, amely mesterséges intelligenciával térképezi fel a gyanús tranzakciókat, és előre figyelmeztet a visszaélésekre. A rendszer úgy működik, mint egy pénzügyi röntgengép:

végigpásztázza a forgalmat, és ha valami szokatlant észlel, riaszt.

Bár konkrét program még nem indult el, a Magyar Nemzeti Bank újranyitotta az egyeztetéseket a Bankszövetséggel a vállalati hitelezés élénkítése érdekében is. A kis- és középvállalkozások számára lehet fontos, hogy a jelenlegi magas kamatkörnyezet mellett is célzott finanszírozási eszközöket biztosítsanak. Ez a jegybank egyik legkritikusabb területe lehet: ha nem sikerül beindítani a beruházásokat, a gazdaság továbbra is megrekedhet – de a túlzott pénzbőség megint felhajthatja az inflációt. Egyensúlyozás következik.

Azonban Varga Mihály eddigi működésének egyik fő jellemzője a kiszámíthatóság. Az infláció csökken, a forint árfolyama stabil, az alapkamat hónapok óta változatlan. Nincs drámai bejelentés, nincs monetáris tűzijáték – és ez sokak szerint éppen a jó hír. Egy gazdasági szereplőnek talán semmi sem fontosabb, mint hogy tudja, mi történik holnap. Az új jegybankelnök alatt az MNB egyelőre nem okoz meglepetést – és ez a piacokat megnyugtatja.

És hogy mi várható?

Az első száz nap alapján Varga Mihály nem forradalmat, hanem stabilitáson alapuló rendszerszintű korrekciót hozott a jegybank élére. Az eddigi lépések többsége arról tanúskodik, hogy az új elnök a tisztább működés, a közpénzek feletti szigorúbb kontroll és a felelős monetáris politika híve. Még nem tudjuk, hogy hosszabb távon ez elég lesz-e ahhoz, hogy új korszakról beszéljünk az MNB történetében. De egy biztos: az első száz nap alapján Varga Mihály nem megingatni akarja az intézményt – hanem újraalapozni.

(Borítókép: Varga Mihály 2023. december 13-án. Fotó: Németh Kata / Index)