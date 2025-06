Még sosem várta ilyen szezon a magyarokat Horvátországban

Továbbra is hódít a horvát Adria a magyarok körében: idén júniusban már közel 100 ezer magyar utazott az országba hosszú hétvégére. Miközben a Kvarner régió – a magyarok kedvence – nemcsak a legtöbb turistát vonzza, hanem frissen elnyerte a 2026-os Európai Gasztronómiai Régió címet is. Az új szállodák, új járatok és autentikus vendéglátás vár ránk idén Horvátországban.

A magyar turisták továbbra is hasítanak, ha Horvátországról van szó. Június 10-ig bezárólag 97 ezer magyar érkezett Horvátországba, ami 8 százalékos növekedés 2024 ezen időszakához képest és 277 ezer vendégéjszakát töltöttek eddig a magyarok Horvátországban, ami 1 százalékos növekedést jelent eddig, átlagosan 3 éjszakát töltöttek el a magyarok.

A leglátogatottabb régió továbbra is a Kvarner övezet, és ezt követi Isztria és a Zadar környéke, majd Split és Šibenik régiók. Kiemelendő, hogy Kvarner térség a legtöbb vendégéjszakát regisztrálta, így idén is jelentős előnnyel indul az első helyért. A legnépszerűbb úti célok között szerepelnek olyan ikonikus helyszínek, mint Opatija, Rovinj, Zágráb, Poreč és Crikvenica.

A 2025-ös nyári szezonban Magyarországról is elérhetőek lesznek közvetlen járatok Horvátországba, mind repülővel, mind vonattal, megkönnyítve ezzel a magyar turisták utazását. Repülővel Budapestről közvetlenül Zadarba lehet eljutni, a Ryanair kínál közvetlen összeköttetést. Heti 4 alkalommal június elsejétől szeptember végéig közlekedik. Az átlagos repülési idő Budapest és Zadar között 1 óra 15 perc. A MÁV által üzemeltetett közkedvelt Adria InterCity az idén is zakatolni fog. A járat június 19-től üzemel egészen szeptember 13-ig, júniusban hetente kétszer, júliusban és augusztusban minden második napon.

A vonat Székesfehérvár, Siófok, Fonyód, Balatonszentgyörgy, Nagykanizsa és Gyékényes állomásokon áll meg.

Továbbá fontos rendőrségi együttműködés is zajlik az idei évben is, 2025 július 1. és augusztus 31 között magyar rendőrök teljesítenek szolgálatot Zadar és Pula városában. A környéken nyaralók számára éjjel-nappal elérhetőek az ott szolgálatot ellátó magyar rendőrök.

Díjazták Kvarner ízeit

Horvátország fenntartható turizmusa terén tett erőfeszítéseket is érdemes hangsúlyozni, ami most a gasztronómia területén is megmutatkozott. A Nemzetközi Gasztronómiai, Kulturális, Művészeti és Turisztikai Intézet (IGCAT) Kvarnernek adományozta a rangos 2026-os Európai Gasztronómiai Régió címet, elismerve a régió kivételes elkötelezettségét a helyi gasztronómia, a kulturális örökség és a fenntartható turizmus iránt.

Az elismerés célja a helyi gasztronómiai örökség és fenntartható turizmus előmozdítása, amelyben több mint 45 ország szakértői vesznek részt az IGCAT nemzetközi hálózatán keresztül. Kvarner térsége számos kiemelt eseménnyel készül: a „Kvarner ízei” kampány révén a Horvát Légitársaság repülőgépein is megjelennek a régió különlegességei, önálló Gault&Millau Kvarner kalauz készül, 50 kvarneri bor szerepel a rangos Decanter World Wine Awards-on, valamint a Taste the Mediterranean Fesztivál is a régió ízeit ünnepli.

Új minősítés a horvát vendéglátásban: „A Házigazda”

A Horvát Turisztikai és Sportminisztérium és a Horvát Idegenforgalmi Közösség „Helyi Házigazda” elnevezésű új vendéglátói minősítést indított. A „Helyi házigazda” címkét, amely a családok által biztosított szálláshelyek hitelességét, vendégszeretetét és minőségét ismeri el, melynek célja a hagyományos horvát vendégszeretet kiemelése, valamint a fenntartható turizmus erősítése.

A családi szálláshelyek évtizedes hagyománnyal bírnak Horvátországban, és egyedülálló, autentikus élményt nyújtanak a turistáknak. Ez a minősítés megerősíti ezt a megkülönböztető jegyet, és további promóciót biztosít a hazai és külföldi piacokon azoknak a szállásadóknak, akik valóban „igazi, hiteles házigazdák”. A kezdeményezés hozzájárul a fenntartható turizmus fejlesztéséhez, amely a helyi lakosok és a turisták elégedettségének egyensúlyára törekszik

– mondta Ivana Herceg, a magyarországi Horvát Idegenforgalmi Közösség vezetője.

Egymás után nyílnak az új szállodák

Horvátországban a szállodai szobák több mint 60 százaléka a magasabb, 4 és 5 csillagos kategóriákba tartozik, ami a minőségi turizmus iránti elkötelezettségüket tükrözi. A tervezett új szállodanyitások is hozzájárulnak a horvát turizmus további fejlődéséhez és 2025-ben számos új szálloda nyitja meg kapuit, köztük a Keight Hotel Opatija, Curio Collection by Hilton, Hotel Pullman Zagreb, Hotel Hyatt Regency Zadar, Congress & Event center Zadar, Heritage & Resort hotel Monumenti Pula, Novotel Zagreb, Arba resort Valamar 4*.

„Küldetésünk, hogy Horvátország továbbra is a minőségi és fenntartható turizmus éllovasa maradjon, felejthetetlen élményeket kínálva minden utazónak. A fenntarthatóság és a kiválóság iránti töretlen elkötelezettségünk garantálja, hogy Horvátország továbbra is megőrzi vezető szerepét a világ turisztikai térképén” – mondta Ivana Herceg, a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója.

(Borítókép: Horvát Idegenforgalmi Közösség – Aleksandar Gospić)