Megindult a pánik az újabb háború miatt: ütik a forintot, kilőtt az olajár

Péntek hajnalban légicsapásokat hajtott végre Izrael Irán ellen, méghozzá olyan célpontok ellen, amelyek a teheráni rezsim nukleáris programjához köthetők. Bár az eset katonailag még nem torkollott szélesebb konfliktusba, a pénzpiacokon már most érezhetőek a hatások – különösen az olaj árán keresztül.

A Portfolio összesítése alapján a hírre a nemzetközi olajpiacok azonnal reagáltak: a brent és a WTI típusú nyersolaj ára is több mint 7 százalékkal ugrott meg. A befektetők attól tartanak, hogy Irán válaszul izraeli vagy amerikai célpontokat támad meg, ami a feszültség további eszkalációjához vezethet – és ez pedig nemcsak katonai, hanem gazdasági következményekkel is járhat.

A legnagyobb félelem jelenleg az, hogy Izrael a jövőben közvetlenül az iráni olaj-infrastruktúrát is célba veheti, ami közvetlen ellátási zavarokat okozna a világ olajpiacán.

Emellett a Hormuzi-szoros forgalma is lelassulhat, ezen a szűk tengeri átjárón naponta akár 20 millió hordó olaj is áthalad – vagyis a globális olajkereskedelem egyik ütőereje. Teherán többször is fenyegetőzött azzal, hogy elzárja a szorost, ha veszélyben érzi magát.

Aranyba menekülnek, esnek a tőzsdék

Természetesen a szokásos menekülőeszközök is megmozdultak. Az arany árfolyama 1,5 százalékkal emelkedett, és ezzel már több mint 30 százalékos emelkedést mutat az év eleje óta. Ez azt jelenti, hogy a nemesfém árfolyama ismét közel került történelmi csúcsához, ahogyan a befektetők igyekeznek biztonságosabb eszközökbe menekülni. A részvénypiacokon borús a hangulat:

A kínai tőzsdék 0,7–1,2 százalék közötti esést mutatnak,

az indiai index 1,1 százalékot,

a japán Nikkei 1,2 százalékot,

a dél-koreai Kospi 1,3 százalékot esett.

A határidős amerikai indexek is jelentős mínuszt jeleznek: a Dow Jones, a Nasdaq és az S&P 500 akár 1,3–1,7 százalékkal is eshet a mai nyitás után.

Gyengül a forint is

A feszültségek a devizapiacokat sem hagyták érintetlenül. A forint csütörtökön még 400 alatt járt az euróval szemben, péntek reggelre viszont átmenetileg 404 közelébe gyengült, mielőtt kismértékben visszaerősödött volna.

Hasonló mozgások láthatók a régiós devizáknál is, amelyek szintén nyomás alá kerültek.

Bár egyelőre nem világos, hogyan reagál Irán a légicsapásokra, a piacok már most is a legrosszabb forgatókönyvekre készülnek. Egy esetleges katonai eszkaláció nemcsak a Közel-Kelet stabilitását veszélyeztetné, a világgazdaságra is következményekkel járna.

(Borítókép: Németh Emília / Index)