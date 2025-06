Rejtélyes számháború: felfedjük, hogyan torzítanak a hivatalos adatokban

Májusban a fogyasztói árak 4,4 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Áprilishoz képest viszont csupán 0,2 százalékos áremelkedést mért a Központi Statisztikai Hivatal. Azonban a kormányzati intézkedések miatt a fókuszba az élelmiszerárak kerültek. Ebben a termékkörben továbbra is vegyes a kép. Az élelmiszerek ára éves szinten átlagosan 5,9 százalékkal nőtt, havi szinten pedig 0,6 százalékkal. Ez már nem az a száguldás, amit korábban kénytelenek voltunk megszokni, de nem is elhanyagolható növekedés.

Ezért érdemes jobban szétszálazni az adatokat. Ha a vendéglátási szolgáltatásokat – vagyis az éttermek, büfék árait – kivesszük a képletből, akkor a „klasszikus” élelmiszer-infláció, már jóval alacsonyabb: éves szinten 4,5 százalékos, havi alapon pedig továbbra is 0,6 százalékos drágulást mutat. A különbség szembetűnő. A vendéglátásban ugyanis éves alapon 9,1 százalékkal nőttek az árak, vagyis ez a szektor továbbra is felfelé húzza az átlagot.

Ez azt jelenti, hogy az élelmiszerárakon belül nem a bolti árak emelkednek látványosan, hanem az éttermi, vendéglátóipari szolgáltatásoknál maradt meg a magasabb áremelkedés üteme. Így ha részletesen megnézzük az adatokat, akkor jól látszik: bár májusban emelkedtek az élelmiszerárak Magyarországon, nem az élelmiszer-árréscsökkentés alá tartozó termékek esetében.

Az intézkedést bírálói szerint is működik az árréscsökkentés

Ha hónapról hónapra megnézzük a KSH által közölt élelmiszerár-adatokat, világos trend rajzolódik ki. Az élelmiszer-infláció tetőzött, majd csökkenni kezdett. Januárban az élelmiszerek ára még éves szinten 6 százalékkal nőtt, az előző hónaphoz képest pedig 1,9 százalékos drágulást mértek. Februárban a helyzet tovább romlott: 7,1 százalékos éves és 1,2 százalékos havi áremelkedést mutatott a statisztika. Márciusban éves alapon még mindig magas, 7 százalékos drágulás látszott, de havi szinten már megállt az emelkedés. Ez volt az első jele annak, hogy valami megmozdult.

Az élelmiszerárakban a fordulópont március 17-e volt. Ekkor lépett életbe a kormány által bevezetett élelmiszer-árréscsökkentés, amely a kereskedők által alkalmazható árrést maximálta bizonyos termékeknél. Áprilisban ennek hatása már egyértelműen megmutatkozott. Éves szinten az élelmiszerek áremelkedése 5,4 százalékra lassult, míg havi alapon már 1,3 százalékkal csökkentek az árak. A májusi adat viszont már vegyes képet mutat, ez azonban nem jelenti azt, hogy hogy az árréscsökkentés ne működne.

Az élelmiszerárak alakulásán már érezhető az árréscsökkentés hatása – ezt ma azok is elismerik, akik egyébként kritikusan viszonyulnak a kormányzati intézkedéshez. A szakmai vélemények természetesen jóval árnyaltabbak, mint a kormányzati kommunikáció, de a lényeget tekintve egy irányba mutatnak: a szabályozás rövid távon valóban lefékezte az emelkedését. Az Országos Kereskedelmi Szövetség – amely végig következetesen kritizálta a kormány döntését – világosan jelezte: az árréscsökkentéssel érintett termékkörben április vége óta nemhogy nem nőttek az árak, de sok esetben csökkentek is.

Ráadásul az is fontos tény szerintük, hogy a kereskedők nem próbálták visszahozni a kieső hasznot más termékek árának emelésével. Nincs keresztárazás, azaz a boltok nem terhelik át a veszteségeiket más árucikkekre. Ez lényeges pont, hiszen sok kritikus épp ezt a forgatókönyvet vetítette előre, amikor a kormány bejelentette az árréscsökkentést. Természetesen a bírálatok nem tűntek el. A kereskedelmi szövetség és más piaci szereplők leginkább azt hangsúlyozzák, hogy a hosszú távon alkalmazott árkorlátozások torzítják a versenyt – valljuk meg, a szempontjaik szerint jogos az érvelésük. Ezenkívül többen attól tartanak, hogy az intézkedés kivezetése után hirtelen emelkedhetnek majd az árak.

A kormányellenes sajtó viszont egyenesen összekapcsolta a májusi inflációs adatot az árréscsökkentés hatásával. Pedig – ahogy azt korábban bemutattuk – ezt még azok a szakmai szervezetek sem támasztják alá, amelyek kritikusan tekintenek az állami beavatkozásokra. Mégis volt olyan írás, amely szerint például besült az árréscsökkentés, mert májusban gyorsult az infláció, főleg az élelmiszerárak miatt – miközben a cikk épp az OKSZ közleményére hivatkozott. Ez finoman szólva is megmosolyogtató.

De a helyzet ennél súlyosabb. Amennyiben figyelmesen megnézzük ezeket a cikkeket, úgy látható, hogy voltak, akik egyszerűen kihagyták a vendéglátási szolgáltatások nélküli, korrigált élelmiszer-inflációs adatokat, amelyeket a KSH a második mondatban publikált. Pedig éppen ezek mutatják meg, hogyan alakulnak valójában a bolti árak, vagyis azok, amelyek a legtöbb embert közvetlenül érintik.

Három adat, rengeteg értelmezés

Az árréscsökkentés bevezetése után látványosan lefékeződött az élelmiszerárak emelkedése, majd májusra újra növekedésnek indult, azonban az összevont termékcsoporton belül. Minél közelebbről nézzük a számokat, annál több kérdés merül fel – nem is feltétlenül a kormányzati intézkedéssel, hanem inkább a mérési módszertannal kapcsolatban. A folyamatokat ugyanis csak akkor tudjuk tisztán értelmezni, ha az adatok is átláthatóak és összehasonlíthatóak. Márpedig ez korántsem mindig van így. Különösen akkor nem, amikor ugyanarról a kérdésről három különböző intézmény három különböző adatot közöl.

Mutatjuk a részleteket, mindhárom éves alapon számolva mutatja az élelmiszer-inflációt:

Májusban a Központi Statisztikai Hivatal szerint az élelmiszer-infláció 5,9 százalék volt. Ugyanerre a hónapra a Magyar Nemzeti Bank már csak 3,6 százalékot számolt, míg az Eurostat szerint az áremelkedés mindössze 3,2 százalékos volt.

Joggal merül fel a kérdés: mégis kinek higgyünk? A válasz pedig nem egyszerű. Mert mindhárom adat a maga szempontjából érvényes. Csakhogy nem ugyanazt mérik, nem ugyanazokkal a módszerekkel. Az érdemi különbség módszertani okokból adódik. A KSH a CPI-t tekinti a meghatározó inflációs mutatónak, amely a hazai fogyasztási szokások árváltozását leginkább reprezentatív módon leírja. Az Eurostat viszont a HICP-t tekinti irányadónak, vagyis a harmonizált fogyasztóiár-indexet. Ez az uniós módszertan szerint készül, és célja a közösségen belüli országok közötti összehasonlíthatóság biztosítása.

Aki dolgozott már statisztikával, jogosan hördülhet itt fel: ha ugyanazt a módszertant nézzük, az élelmiszer-infláció akkor is nőtt. Ez igaz, ennek okaira ezért később visszatérünk. Most azonban fontosabb megérteni, miért térnek el ennyire a mutatók.

A hazai CPI szerint a házon kívüli étkezés – vagyis az éttermek, gyorséttermek, büfék – az élelmiszer főkategóriába tartozik. A KSH ugyanis ezeket a kiadásokat a háztartások élelmiszer-fogyasztásához sorolja. Ezzel szemben az Eurostat-féle HICP szerint a vendéglátás a szolgáltatások közé tartozik. Az uniós logika szerint ugyanis itt nem az élelmiszer, hanem a szolgáltatás igénybevétele a meghatározó. Ez a módszertani különbség nemcsak a kategóriák arányait befolyásolja. Azt is meghatározza, hogy egy éttermi drágulás hol jelenik meg:

A KSH-nál az élelmiszer-inflációt húzza fel, az Eurostatnál viszont a szolgáltatásinflációt.

A CPI és a HICP módszertani különbségei Magyarországon jelentős eltérést okoznak az élelmiszer-infláció mértékében, főleg a vendéglátás eltérő besorolása miatt. 2025 márciusáról áprilisra a HICP szerinti élelmiszer-infláció 5,8 százalékról 2,7 százalékra csökkent, míg a CPI alapján csak 7 százalékról 5,4 százalékra mérséklődött. Ez az eltérés az élelmiszer főcsoport összetételében keresendő. A KSH részletes adatai szerint a hideg élelmiszerek árindexe – amely mindkét mutatóban szerepel – 6,4 százalékról 3,9 százalékra esett vissza. Ezzel szemben a vendéglátás, azaz a házon kívüli étkezés árindexe 8,4 százalékról 8,6 százalékra nőtt.

Így a HICP-nél az élelmiszer-infláció azért csökkent nagyobb mértékben, mert nem tartalmazza a gyorsan dráguló vendéglátást. A CPI viszont ezt is beleszámolja az élelmiszerek közé. Ez a markáns összetételhatás jól mutatja, a két index eltérő szerkezete milyen nagy gyakorlati jelentőségű.

Rossz dolgot bírálnak

Térünk vissza a gyorsuló élelmiszer-inflációhoz, de rögzítsük, hogy a fentiekből két fontos következtetés vonható le. Először is, a márciusban bevezetett kiskereskedelmi élelmiszer-árréscsökkentés hatékonyan működött a hideg élelmiszereknél. Pontosan ezt erősítette meg az Országos Kereskedelmi Szövetség is. És rögzítsük azt a tényt is, hogy a vendéglátás ára nem esett az árréscsökkentés hatálya alá. Ezért továbbra is jelentősen hozzájárul az inflációhoz, a KSH esetében az élelmiszer-inflációhoz is.

A CPI szerint ez az élelmiszer főcsoport és a teljes fogyasztóiár-index növekedésében is látszik. A házon kívüli étkezés éves árnövekedése áprilisban 8,6 százalék, májusban pedig már 9,1 százalék volt, miközben a súlya jelentős, a teljes fogyasztóiár-indexben közel 9 százalékot tesz ki.

Ez a két tényező magyarázza, miért nem csökkent az infláció mértéke egységesen.

Innen már világos, hogy áprilisban az élelmiszer főcsoporton belül a vendéglátás volt az infláció legnagyobb hajtóereje. Ennek oka a statisztikában a kategória viszonylag magas súlya és az árak folyamatos emelkedése. Ezzel szemben a hideg élelmiszerek esetében fordulat történt: az árak csökkentek, miután az év elejéig régiós és uniós összevetésben is kiemelkedően drágultak ezek a termékek. Az áprilisi inflációs mutatóban így két ellentétes hatás érvényesült.

A hideg élelmiszerek mérsékelték az inflációt, míg a vendéglátás továbbra is felfelé húzta az árakat.

A hideg élelmiszerek és a vendéglátás inflációja azért is tér el, mert az előbbiek árát főként alapanyagok és logisztika alakítja, míg a vendéglátás munka- és szolgáltatásintenzív ágazat.

És ezen a ponton lehet igazán szakmai kritikát megfogalmazni: a hazai CPI-ben a vendéglátás az élelmiszer főcsoport része. Ez nem jellemző más uniós országokban. A legtöbb tagállam a vendéglátást a szolgáltatások közé sorolja, vagy külön kategóriaként kezeli, különösen ott, ahol a turizmus nagy súlyt kap. Ez az elkülönítés nemcsak a statisztikai összehasonlíthatóság miatt fontos, hanem mert a vendéglátás költségstruktúrája eltér az élelmiszerektől.

A KSH által alkalmazott CPI mutató az élelmiszerárak vonatkozásában nem a legmegfelelőbb index a hazai gazdaságpolitikai intézkedések hatékonyságának igazolására.

A statisztikai összehasonlíthatóság és pontosság úgy sérül, hogy a gazdaságspecifikus hatások is indokolják az elkülönített kezelésüket a fogyasztóiár-indexeken belül. Na, ezért meg lehet fogalmazni teljesen jogos kritikát.

Nem a probléma gyökerét orvosolja a kormány

Aki eddig figyelmesen követte a cikket, annak feltűnhetett egy fontos részlet. Az Eurostat adatai, amelyek nem veszik figyelembe a vendéglátásban tapasztalható inflációt, nem egyeznek meg a KSH által a vendéglátási szolgáltatások nélkül számított élelmiszer-inflációval. Az Eurostat 3,2 százalékos emelkedést mutat, míg a KSH 4,5 százalékot. Illetve fontos megállapítani, hogy mindegyik intézménynél, a teljes termékcsoportban, az élelmiszerárak emelkedtek, függetlenül attól, hogy az árréscsökkentéssel érintett termékek csökkennek.

A módszertani különbségek tisztázása után pedig érdemes szakértőket is megszólaltatni, hogy pontos képet kapjunk a májusi élelmiszer-infláció növekedésének hátteréről. „Számomra az éves infláció emelkedése nem volt meglepő, sőt, ennél valamivel gyorsabb drágulásra számítottam. Több olyan tényező is volt, ami az infláció növekedését indokolta” – mondta az Indexnek Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Ugyanakkor szerinte „kellemetlen meglepetés volt az élelmiszerárak havi szintű, 0,6 százalékos emelkedése”.

Szerinte ez azt mutatja, hogy az élelmiszer-infláció mögött összetett okok állnak, és a magas kiskereskedelmi árrések csak részben magyarázzák a helyzetet. Az is világos, hogy a 4 százalékot meghaladó infláció – amely jóval távol van a 3 százalékos céltól – azt jelzi, hogy az infláció elleni küzdelem továbbra is szükséges. Éppen ezért nem várható a monetáris politika lazítása, hiszen az árréscsökkentések kivezetése további inflációs hullámot indíthat el Regős Gábor szerint. Azok fenntartása is indokolt.

Ugyanakkor teljesen természetes, hogy az infláció havi szinten ingadozik, például bázishatások miatt, de az lenne az ideális, ha ezek az ingadozások 3 százalék körül mozognának.

Az élelmiszerek ára havi szinten 0,6 százalékkal, éves alapon pedig 5,9 százalékkal emelkedett, így tehát a teljes inflációt jelentősen felfelé hajtja. Az élelmiszeren belül több termékcsoportban is viszonylag nagyobb volt a havi áremelkedés:

cereáliák, édességek 0,8 százalék,

zöldség, gyümölcs, burgonya 1,3 százalék,

fűszerek és egyéb élelmiszerek 1,1 százalék,

házon kívüli étkezés 0,8 százalék,

kávé, tea, üdítőitalok 0,7 százalék.

EZEKRE A TERMÉKEKRE NEM VONATKOZIK AZ ÁRRÉSCSÖKKENTÉS.

Ugyanakkor a fenti kategóriák többségnél az éves alapú árindex is meghaladja az élelmiszerek átlagát. Az érdemi árnövekedés ezeket a termékeket már a február-márciusi időszakban is érintette, így az elemző szerint nem állíthatjuk, hogy ez csak és kizárólag az árréscsökkentés hatása lenne, azaz hogy azért nőnek az árak. Itt inkább az látható, hogy az az árréscsökkentés, ami visszafogta a többi termék drágulását, itt nem tudott érvényesülni.

Ennek az árrés mellett oka lehet az élelmiszeripar alacsony hatékonysága és az ebből fakadó magasabb termelési költségek, egyes idényáras gyümölcsöknél gyengébb termés, a kávé vagy a kakaó esetén a világpiaci árak jelentős emelkedése, illetve az éttermi étkezésnél a magas energiaköltségek. Látható tehát, hogy az infláció letöréséhez az árréscsökkentés mellett dolgozni kell azon is, hogy a belföldre termelő kulcsiparágak hatékonysága növekedjen, illetve hogy a vállalatok is megfizethetőbb áron kapják az energiát – ez is jogos kritika a kormányzattal szemben.

Regős Gábor szerint az élelmiszer-inflációban is alacsony volt a bázisidőszaki havi alapú árindex, de ez önmagában még nem magyarázat, hiszen a mostani 0,6 százalékos átárazás mindenképpen jelentős és szokatlan. Ha a fenti kategóriák mélyebb bontását megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az élelmiszer-infláció növekedéséhez néhány termék drágulása kifejezetten is hozzájárult, mint például a burgonya 20,3, illetve a friss hazai és déligyümölcs 3,5 százalékos havi drágulása, de fél százalékot meghaladó drágulás azért több terméknél előfordul. Azt a mindennapi vásárlásaink során is látjuk, hogy a gyümölcsök jelentősen drágulnak, ennek oka lehet az alacsony kínálat, azaz a gyenge termés.

Annyi viszont biztos, hogy az élelmiszeripar és a mezőgazdaság megerősítése segítene az árak stabilizálásában, vagyis az infláció mérséklődésében, hiszen ezáltal csökkennének a termelési költségek és nőne a kínálat

– foglalta össze Regős Gábor. Az árréscsökkentés mindenképpen hozzájárult az infláció visszafogásához. Az elemző szerint az árréscsökkentés nagyjából 1 százalékponttal mérsékelhette az inflációt. Ehhez jön még a drogériák árréscsökkentése, amelynek hatása a júniusi adatokban fog megmutatkozni, valamint a nem érintett termékek enyhe áremelkedése. Ugyanakkor fontos odafigyelni – különösen az árréscsökkentés meghosszabbításával –, hogy a többi termék árrése ne nőjön jelentősen az árréscsökkentés miatt, különben az inflációcsökkentő hatás részben elveszhet.

