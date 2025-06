Hatalmasat kaszálhat Vlagyimir Putyin, az iráni olajválság megmentheti Oroszországot

Izrael péntek hajnali légicsapásai és az iráni válasz újra felrobbantották a geopolitikai rendet a Közel-Keleten, amit az olaj- és részvénypiacok azonnal árazni kezdtek. Bár az olajárak visszarendeződtek, a Hormuzi-szoros – a világ olajkereskedelmének ütőere – továbbra is a legnagyobb kockázati gócpont maradt. A konfliktus eszkalációja Oroszországnak kedvezne, miközben a világgazdaságot új inflációs hullám és stratégiai bizonytalanság fenyegeti.

Izrael péntek hajnali légicsapásai nyomán nőtt a feszültség a Közel-Keleten. Az iráni válasz sem váratott magára sokat. A piaci reakciók szinte azonnaliak voltak: az olajárak emelkedtek, majd visszacsorogtak, de a félelem ott maradt a grafikonok mögött. A világ újra szembesült vele, mennyire sérülékenyek az energiaárak – és ezen keresztül a gazdasági stabilitása is.

A brent kőolaj ára péntek hajnalban 12 százalékkal, 78,5 dollárra ugrott, miután Izrael célzott csapásokat mért Irán katonai és nukleáris létesítményeire. A robbanások után viszont nem az olajvezetékek gyulladtak ki, hanem a spekulációs fantáziák. Mivel Izrael nem támadta közvetlenül az iráni olajipart, az árak visszacsúsztak 73 dollár környékére.

A piacok azonban korántsem nyugodtak meg. A Hormuzi-szoros újra a világ figyelmének középpontjába került. Ez a keskeny vízi folyosó választja el Iránt a többi Öböl-menti olajhatalomtól – Szaúd-Arábiától, Kuvaittól és az Egyesült Arab Emírségektől. Naponta mintegy 21 millió hordónyi olaj halad át rajta. Ez a világ tengeri olajszállításának harmada.

Ezzel előnybe kerülhetne Oroszország

Irán évtizedek óta fenyegetőzik a szoros lezárásával, de eddig sosem tette meg. A Financial Times szerint most azonban a helyzet más. A támadások sorrendje megfordult: ezúttal Izrael ütött először. Elemzők szerint ez elég ahhoz, hogy Teherán elgondolkodjon a válaszlépések súlyosságán. Ha a válasza az lesz, hogy célba veszi a tankhajókat vagy a térség infrastruktúráját, az könnyedén 20-30 dollárral is feljebb tolhatja az olajárat.

A világpiacok különösen érzékenyen reagálnak, ha az olajellátás kerül veszélybe. A Financial Times idéz egy kereskedelmi céget, amely szerint „az olaj ára valójában már most sincs a helyén”. A kereslet-kínálat alapján alacsonyabbnak kellene lennie az áraknak – erről itt írtunk korábban részletesebben –, de most a „kockázati prémium” – vagyis a háborús félelem – magasabban tartja.

Az iráni olajipar kockázati térképe több ponton is gyenge. A Kharg-sziget, ahonnan Irán olajexportjának 90 százaléka indul, kiemelt célpont lehet. Ha ezt megtámadnák, annak súlyos következménye lenne az iráni gazdaságra – és a világpiacra is. A JP Morgan elemzése szerint egy tartós eszkaláció akár 120 dolláros hordónkénti árat is hozhat, ami a mostani szint duplája – hívta fel erre a figyelmet pénteken az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, Bendarzsevszkij Anton.

A kül- és biztonságpolitikai szakértő szerint a jelenlegi helyzetből Oroszország óriási hasznot húzhat.

Az ország költségvetésének 30–50 százaléka az olaj- és gázbevételekből származik. A 120 dolláros olajár dollármilliárdokat jelentene Moszkvának. Ez nemcsak a rubelt stabilizálná, hanem finanszírozhatóvá tenné a háborús költségeket, sőt, lehetővé tenné a társadalmi feszültségek enyhítését is. „Hogy mit jelentene mindez Oroszország számára? Jelentős költségvetési többletet, az elmúlt évek szankcióinak a totálisan értelmetlenné tételét (a technológiai szankciókon kívül) és a háborús gazdaság fenntartását és bővítését” – összegezte Bendarzsevszkij Anton.

A magas olajár újraindíthatná a hadiipart, növelné a tartalékokat, és lehetővé tenné a háborús gazdaság hosszú távú fenntartását. Közben a Nyugat veszítene. Az emelkedő olajárak miatt az infláció újra meglódulhat, a gazdasági növekedés lassulna. Az Ukrajnának nyújtott támogatás társadalmi támogatottsága csökkenne. A háború elhúzódásával Oroszország nemcsak a fronton, hanem a gazdasági háttérben is előnybe kerülhet.

„Oroszország költségvetése és gazdasága erősen függ az olaj- és gázexportból származó bevételektől: az állami bevételek 30-50 százaléka ezekből ered, a háború kitörése óta pedig a katonai kiadások jelentősen nőttek, és jelenleg meghaladják az éves költségvetés 40 százalékát” – írta elemzésében Bendarzsevszkij Anton, aki szerint Ukrajna és a Nyugat helyzete egy 100-120 dollár/hordó szintű magas olajár esetén egyre nehezebbé válhat.

Egyetlen rossz lépés és borulhat a piac

A feszültségek közepette az Opec+ is a figyelem középpontjába került. A szaúdiak által vezetett kartell az elmúlt hónapokban fokozatosan lazította a termelési korlátozásokat. Júliusig 1,4 millió hordóval nőhet a napi kitermelés, szeptemberig pedig újabb 800 ezerrel – részben ennek is köszönhető, hogy Magyarországon csökkent az üzemanyag ára.

A kartellnek van még több mint 5 millió hordónyi tartalékkapacitása. Elvileg ezzel enyhíthetné a kínálati sokkot, ha Irán kiesne a piacról. Ám pénteken a szervezet közölte: jelenleg nem látja indokoltnak, hogy beavatkozzon. Vagyis amíg nincs fizikai zavar az ellátásban, maradnak a megfigyelő szerepében.

A helyzet törékeny. Egyetlen célzott dróntámadás vagy tengeri incidens elég lehet ahhoz, hogy az olajárak ismét meglóduljanak.

A piac jelenleg kivár. De a kockázat ott lebeg a háttérben – geopolitikailag, gazdaságilag és stratégiailag is. A kérdés nem az, hogy lesz-e következő hullám. Hanem az, hogy mikor jön, és mekkora pusztítást végez – az olajárakban, a globális inflációban, vagy a világpolitikai egyensúlyban.

Ráadásul, ahogy azt már a cikk elején említettük, a világ legsebezhetőbb tengeri átjárója és a globális olajellátás egyik legfontosabb és legsebezhetőbb pontja a Hormuzi-szoros. Ha ezt a mindössze 50 kilométer széles tengerszorost lezárnák – akár csak részlegesen –, az azonnal ellátási sokkot és áremelkedést okozna. A térségben működő tankerhajók jelentős része ugyanis nem tudná megkerülni ezt a csatornát. Ez nem elméleti lehetőség: Irán korábban többször fenyegetett már a szoros blokádjával, és ha a jelenlegi konfliktus komolyan eszkalálódik, ez újra valós kockázattá válik.

A piaci szereplők figyelme tehát nemcsak arra irányul, hogy Irán vagy Izrael mit lép, hanem arra is, hogy a globális olajkereskedelem ütőere – a Hormuzi-szoros – szabadon marad-e. Ez most az egyik legfontosabb kérdés az energia- és a biztonságpolitika határvonalán.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2025. május 27-én. Fotó: Contributor / Getty Images)