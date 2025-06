Harcot hirdetett a rendbontó utasok ellen a Ryanair, új bírságrendszer lépett életbe

A Ryanair légitársaság 500 fontos – átszámítva több mint 230 ezer forintos – bírságot szab ki a járatokról leszállított zavaró utasokra – közölte csütörtökön a The Guardian. A társaság tájékoztatása szerint a bírság lesz a „minimális” büntetés, az eltávolított utasok ellen továbbra is polgári jogi pert indítanak kártérítést követelve.

A Ryanair abban bízik, hogy a mostani döntés elrettentő erővel bírhat az utasok „elfogadhatatlan magatartásának” kiküszöbölésére. Hangsúlyozták, hogy a durva, agresszív vagy ittas utasok zavaróak lehetnek, és akár a repülőgép és az utasok biztonságát is veszélyeztethetik.

Elfogadhatatlan, hogy az utasokat szükségtelenül megzavarják egyetlen fegyelmezetlen utas viselkedése miatt

– fogalmazott a társaság szóvivője. A Ryanair közleményében hangsúlyozták, a társaság 2024-2025-ben több mint 200 millió utast szállított, miközben az ilyen incidensek „elszigetelt események, amelyek minden légitársaságnál előfordulnak”, és amelyeket „kis számú fegyelmezetlen utas” okozott.

A rendbontó utasok már most is nagy összegű bírságokat, büntetőjogi felelősségre vonást vagy börtönbüntetést kockáztatnak. A brit polgári légiközlekedési felügyelet, a Civil Aviation Authority (CAA) hangsúlyozta: a zavaró utasokat a gép eltérítésével járó költségek megfizetésére kötelezhetik, ami könnyen meghaladhatja a tízezer fontot is. Az ittas utasok legfeljebb 5000 font pénzbírságra és akár két év börtönbüntetésre is számíthat. Súlyos esetekben a rendbontók öt év börtönbüntetésre is számíthatnak.

Milliós kártérítés a járat megzavarásáért

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója korábban már szorgalmazta, hogy a repülőtereken az utasok számára két italra korlátozzák az alkoholfogyasztást, ami szerinte segítene a járatokon tapasztalható rendbontó magatartás visszaszorításában. Januárban a Ryanair jogi keresetet indított Írországban egy utas ellen, aki 2024-ben megzavarta a társaság Kanári-szigetekre tartó járatát.

A légitársaság közölte: 15 ezer eurós – hatmillió forintos – kártérítést követelnek a Dublinból Lanzarotéra tartó gép Portugáliába való átirányítása miatti költségek fedezésére.

A kártérítés fedezné az éjszakai szállás költségeit és az egyéb kiadásokat, amelyeket a járat fedélzetén tartózkodóknak kellett kifizetniük, miután a repülőgépet Portóba irányították át. A légitársaság közlése szerint a meg nem nevezett utas viselkedése miatt 160 utasnak sikerült „szükségtelenül megzavarni a közlekedését, és egy teljes napot elveszíteniük a nyaralásból”.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)