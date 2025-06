Euróváltás nyaralásra: most kell nagyon figyelni az árfolyamot

A forint szerdán átmenetileg letörte a lélektaninak nevezhető 400-as szintet az euróval szemben, ami több hónapos csúcsot jelentett, ám a pénteki izraeli légicsapások Irán ellen megzavarták az erősödési trendet. A szakértők egy része szerint még most is érdemes lehet eurót váltani nyaralás céljából. A következő hetekben a 398–410 közötti sávban mozoghat a magyar deviza az euróval szemben. Heti összefoglalónk.

Az elmúlt hetek nyugodtabb időszaka után ezen a héten volatilitást láthattunk a forint árfolyamában. A hét elején erősödött az euróval szemben, majd pénteken gyengült, végül a hét végére 403 környékére érkezett.

Hétfőn az amerikai–kínai megállapodás reménye javította a hangulatot, a forint erősödni tudott, így az árfolyam 402 alá csökkent.

„Ez kéthónapos csúcsot jelentett az euróval szemben”

– jelezte lapunknak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Kedden az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) finanszírozási tervének átalakítása, illetve az Európai Központi Bank (EKB) laza kommunikációja hatott az árfolyamra.

A forint a nagyobb deviza- és kisebb forintkibocsátás miatt tovább tudott erősödni

– tette hozzá Regős. Szerdán megérkezett a magyar inflációs adat, amely a piac által várt 4,2 százalék helyett 4,4 százalékot tett ki, így a szintén várt kamatcsökkentések ismét kiárazódtak, ami erősítette a forintot. „Ha nem is tartósan, de a forint be-benézett 400 alá az euróval szemben” – világított rá a közgazdász.

Izrael támadása vetett véget az erősödésnek

Péntek hajnalban aztán érkezett a hidegzuhany: Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen.

Ez egyrészt az energiapiacon eredményezett jelentősebb drágulást, ami gyengíti a forintot, tekintettel az energiaimportunkra, másrészt pedig kockázatkerülést eredményezett

– magyarázta a Gránit Alapkezelő szakértője. A dollárral szemben a forint a hét eleji 353-354-es szintjéről 348 közelébe tudott erősödni, ami jelentős előrelépés. Érdemes megjegyezni azonban, hogy az izraeli támadást megelőzően az árfolyam járt 344 körül is, ami az elmúlt egy év legerősebb árfolyamszintje volt.

Most lehet érdemes eurót váltani a nyaralásra?

Rodic Ádám, az MBH Elemzési Centrum makrogazdasági elemzője szerint úgy tűnik, az Iránt ért izraeli légicsapások átmeneti megtorpanást okoztak a forinterősödésben.

„De érdemes lehet nyaralás céljából még most is eurót váltani, ugyanis a forint szerdán átmenetileg letörte a lélektaninak nevezhető 400-as szintet”

– jegyezte meg, hozzátéve, hogy péntek délután is 403 körül kereskedtek az euróval szemben. A következő hetekben pedig benne van a pakliban a 410-es euró–forint árfolyam is. Hangsúlyozta, hogy az amerikai dollár sem volt már másfél éve ilyen olcsó, csütörtök délután 345 alatt járt a forint a zöldhasú ellenében.

De kedvez a forintnak az is, hogy egy héttel a Moody’s döntése után múlt pénteken a Fitch Ratings is megerősítette a magyar államadósság besorolását

– tette hozzá Rodic. A londoni hitelminősítő a kiadott közleményében nem változtatott a BBB besoroláson, azaz továbbra is befektetésre ajánlja a magyar gazdaságot.

Végül pénteken az eszkalálódó közel-keleti konfliktus a dollárnak mint menekülőeszköznek kedvezett, ami 1,15 alá erősödött az euró ellenében, ezzel áttételesen a forintot is 402–403 közé lökte a közös európai devizával szemben.

Izrael és Irán konfliktusa marad a fókuszban

A következő hét legfontosabb piacmozgató eseménye az Izrael és Irán közötti konfliktus alakulása lehet, de a tőkepiacok szempontjából a Fed szerdai kamatdöntése lesz a kulcsfontosságú.

A Fed az idén még nem változtatott irányadó rátáján, és ezt várhatóan most sem teszi, így az marad a 4,25–4,5 százalékos sávban.

Bár az infláció az Egyesült Államokban alacsony, de a vámháború jelentette inflációs kockázatok miatt most sem számítok még lazításra

– mondta Regős Gábor. Kedden a KSH áprilisi kereseti adatokat közöl, ahol 8,3 százalékos növekedés a konszenzus éves bázison.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője hangsúlyozta: „amennyiben ettől jelentősen eltérne az adat, akkor várható érdemi árfolyamreakció.”

„A következő hetekben a forint árfolyama legvalószínűbben a 398 és 410 közötti sávban mozoghat az euróval szemben”

– véli Regős Gábor. Az elemzők szerint a következő hetekben magasabb volatilitás várható a piacokon. Varga Zoltán szerint „az euró–forint árfolyamában a 400–410-es, míg a dollár-forint esetében a 340–360-as tartomány látszik bejárhatónak a következő időszakban”.

A 400-as szint áttörése nem lehetetlen feladat, de nem is egyértelmű, hogy ez tartósan is sikerül, bár kétségkívül erősíti a forint pozícióját, hogy a nagy hitelminősítők továbbra is befektetésre ajánlják a magyar gazdaságot.

Az olajpiacot is felforgatta Izrael támadása

Az olajár szempontjából a hét első négy napja kifejezetten unalmas volt, ám a péntek hajnali izraeli támadás jelentősen felforgatta a piacokat.

Ennek eredményeként a 69 dollár körüli hordónkénti olajár megközelítette a 78 dollárt, majd 74-75 dollár körül stabilizálódott

– világított rá Regős Gábor. Valamivel kevésbé rázták meg a geopolitikai események a gáz piacát: pénteken a 36 eurós MWh-nkénti szintről 38-ra emelkedett az ár, amely április óta a legmagasabb szint.

A magyar tőzsde a héten negatív teljesítményt mutatott: a hét eleji 96 500-as szintről csütörtök délutánra 95 ezerre csökkent, majd pénteken, a hírek hatására újabb esés következett, 94 ezer alá. Az OTP árfolyama a 27 000-es kedd reggeli nyitóárfolyamról 25 100-ig csökkent, majd visszakorrigált 25 800-ra.

A Mol esetében a hét eleje az emelkedésről szólt, 2860-ról 2930-ig, de természetesen a pénteki esésből ez a papír sem maradhatott ki, péntek délutánra aztán valamivel 2900 fölé korrigált vissza a papír

– részletezte Regős. A Richter esetében kedden következett be egy nagyobb esés, majd egy kisebb korrekció, ezt a papírt a pénteki események kevésbé érintették meg.

A Magyar Telekom összességében jó, bár elég volatilis hetet zárt, igaz, hogy a mozgások volumene viszonylag kicsi volt: az 1770-es nyitóárról 1790-re ugrott fel a részvényár, majd péntek hajnalban 1750-ig esett, ezt követően pedig 1780-ig korrigált vissza – zárta a közgazdász.

(Borítókép: Index)