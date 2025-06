Formabontó projekt az ingatlanpiacon: nem csak a lakások újak

Az újlakás-piac hosszú idő után ismét magára talált: 2024 első hónapjaiban megduplázódott a kereslet, erősödött a befektetői jelenlét, és új lendületet kaptak a fejlesztések. A piac három meghatározó szereplője – a Cordia, az OTP Ingatlanpont és az MBH Bank – egyaránt optimistán, de realista szemlélettel látja a jövőt. A gazdaságpolitikai ösztönzők, a rugalmassá váló fejlesztői megközelítés, valamint az új típusú lakásprojektek mind azt mutatják, paradigmaváltás zajlik a magyar lakáspiacon. Ennek ékes példája a Cordia legújabb projektje, amely nemcsak új lakásokat kínál, hanem irányt is mutat. Ami az újlakás-árakat illeti, nincs meglepetés: azok továbbra is az eget verdesik.

Továbbra is zsebbenyúlós új ingatlanhoz jutni Magyarországon, hiszen – ahogy arról az Index többször is beszámolt – egyre növekvő ingatlanárakat kell alacsony fizetések, magas megélhetési költségek és szintén magas kamatszintek mellett finanszírozni. Ez a kiváltság pedig a magyar társadalom nagyon kis részének jut osztályrészül.

Visszatérő bizalom, robbanó kereslet

Ennek ellenére a magyarországi lakáspiac dinamikus fellendülést mutatott 2025 első négy hónapjában. Az OTP Ingatlanpont legfrissebb Lakóingatlan Értéktérképe szerint tavaly majdnem harmadával emelkedhetett a lakóingatlanok forgalma, mely így elérhette a 130 ezret, miközben az árak átlagosan 13,8 százalékkal nőttek nominálisan – derül ki az OTP Ingatlanpont friss elemzéséből. Mindez azt jelenti, hogy reálértéken is kevés híján kétszámjegyű, 9,6 százalékos volt az átlagos áremelkedés. A forgalmi adatok szerint Budapest és a kisebb városok összesített értéknövekedése egyaránt 8 százalékos, a megyei jogú városokban 9 százalékos, míg a községek esetében 19 százalékos volt, bár éppen utóbbi kategóriában tekinthetők legkevésbé megbízhatónak a statisztikák.

A Cordia adatbázisa szerint Budapesten mintegy 4000 újépítésű lakás talált gazdára az év első négy hónapjában, ami dupla annyi, mint az előző év azonos időszakában. Tavaly a fővárosban csaknem 7400 új lakást értékesítettek a fejlesztők, idén ennél magasabb mennyiséggel lehet reálisan számolni.

„Projektjeink iránt töretlenül élénk az érdeklődés, vállalatunk 2016 első négy hónapja óta nem zárt ilyen erős január–áprilisi időszakot, az eladások a kiemelkedően jónak számító 2021 első négyhavi mennyiséget is felülmúlták 12 százalékkal, és önmagában az idei április 2016 óta a legeredményesebb hónapunk lett. Továbbra is úgy látjuk, hogy kedvezőek a piaci körülmények azokon a részpiacokon, melyeken aktívak vagyunk, nem tapasztalunk túlfűtöttséget” – közölte az Index kérdésére a Cordia.

A keresletnövekedés fő mozgatói közé tartoznak a – jelenleg nem túl fényes, ám – javuló makrogazdasági kilátások, a reálbérek emelkedése, valamint az állampapírpiaci hozamkifizetések, melyek a befektetők jelentős részét ismét az ingatlanpiac felé terelik. Emellett az állami támogatások – mint a kedvezményes lakáshitel-programok, a babaváró hitel kibővített feltételei, valamint a csok plusz – szintén hozzájárultak a kereslet bővüléséhez – mutat rá az MBH Elemzési Centrum.

Budapesten összességében 47 százalékkal nőtt a forgalom tavaly, ezen belül a XI. kerületben kimagasló, 87 százalékos volt a növekedés. A kerületben egymást érik a több száz lakásos új lakóprojektek folyamatos átadásokkal, több ilyen fejlesztés csaknem egy időben történő befejezése és a végszerződések NAV általi rögzítése látványosan megemelheti a forgalmat. Minimális forgalomcsökkenés egyedül a XXIII. kerületben volt tapasztalható 2023-hoz képest.

A Cordia adatai szerint

a budapesti új lakások átlagos négyzetméterára 2025 első negyedévére elérte az 1,77 millió forintot,

ami 6 százalékos növekedést jelent 2024 végéhez képest. Budán a 2 milliós, Pesten az 1,7 milliós árhatár vált iránymutatóvá. Ez a növekedés az elmúlt években tapasztalt inflációhoz viszonyítva korrekciónak is tekinthető, hiszen 2022 és 2023 során az ingatlanárak reálértéken csökkentek – jelezték.

Piacformáló válasz: funkcióváltás és fenntarthatóság

A Cordia a piaci viszonyok és keresleti trendek változására gyors, ugyanakkor strukturált válaszokat adott. Az év elején bejelentett öt projekt mellett – melyek több mint 1000 lakást foglalnak magukban – egy technológiai és funkcionális szempontból is egyedi fejlesztést indított útjára: a Corvin Campus átalakítását.

Kovács Gábor, a Cordia főépítésze szerint ez a projekt nem csupán válasz az iroda- és lakáspiac átrendeződésére, hanem iránymutatás is lehet: hogyan lehet egy meglévő, félkész irodaépületet fenntartható és pénzügyileg is racionális módon átalakítani lakófunkcióvá.

A beruházás több mint 200 lakást tartalmaz, amelyek többsége stúdió vagy egyhálós kialakítású. Korsós Ágnes projektigazgató szerint ezek a típusok könnyen kiadhatók, elsősorban befektetői érdeklődésre tartanak számot. A Corvin Sétány közelsége, a 3-as metró és az egyetemi negyed egyedülálló lokációt jelent.

A fizetési konstrukció is figyelemre méltó: 10 százalékos foglaló mellett a fennmaradó árat csak birtokbavételkor kell kiegyenlíteni. Ez jelentősen csökkenti a befektetők kockázatát és növeli a likviditási mozgásteret.

Az épület műszaki rendszere levegő-víz hőszivattyúkra épülő mennyezethűtést és -fűtést alkalmaz, amely energiatakarékos, fenntartható és hosszú távon is versenyképes megoldás. A szerkezeti adottságok lehetővé teszik a lakások átlagosnál nagyobb belmagasságát – egyes lakások esetében meghaladja a 3 métert –, ami tágasabb érzést, jobb szellőzést és több fényt eredményez.

A lakók kényelmét szolgálja a több mint 400 négyzetméternyi közösségi tér és a 160 négyzetméteres panorámás tetőterasz is, amely a városi életmódot kombinálja a privát kényelmi funkciókkal.

Állami motor a kínálat bővítéséhez

Évente akár több tizedszázalékot adhat a GDP növekedéséhez, ha a mostani rossz helyzet után kedvezővé váló gazdasági környezet és a bevezetett élénkítő intézkedések hatására felfut az új lakások építése – mutat rá az MBH Elemzési Centrum. Magyarországon az utóbbi években lassul a lakásállomány megújulása, melynek megfordítása érdekében a kormány

évi 25 ezer új lakás építését tűzte ki célul, és elindította a mintegy 300 milliárd forintos Lakhatási Tőkeprogramot, mely komoly lendületet adhat a szektor szereplőinek.

A kezdeményezés célja, hogy állami és magánforrások bevonásával ösztönözze a lakásépítéseket: az alapok számára minimum 30 százalék önerőre van szükség, és így az állam a projektek 70 százalékáig biztosít forrást. Kormányzati számítások szerint a program 1000 milliárd forintnyi fejlesztéssel 5 év alatt nagyságrendileg 30 ezer lakóingatlan építéséhez járulhat hozzá. Emellett 2030-ig meghosszabbították az újépítésű lakások kedvezményes, 5 százalékos áfakulcsát, ráadásul a rozsdaövezetekben ezt az áfaösszeget vissza is lehet igényelni (beruházóknak ez igen kedvező támogatás).

A régiós országokban 2024-ben 2-6 százalék között mozgott a lakásberuházások GDP-hez viszonyított aránya, Magyarországon ez a ráta 2005 és 2024 között 1,8 és 4,7 százalék között szóródott. Az utóbbi két évben a gazdaság lassulásával minden régiós országban visszaesés volt tapasztalható; a magyarországi eredmény meghaladja Románia és Lengyelország adatát, de Csehország és Ausztria alatt maradt.

Az egymillió főre jutó lakásépítések száma ugyanakkor annak ellenére mutat lassuló trendet Magyarországon, hogy 2024-ben szinte mindenhol csökkent a lakásépítések száma, a régió országainak fajlagos lakásépítési adatai jelenleg magasabb szinten vannak, mint nálunk. Összehasonlításképpen: Csehországban, Szlovákiában és Romániában is egymillió főre vetítve nagyjából 3000 új lakás átadása volt jellemző az elmúlt években, míg Magyarországon ez a szám 2020-ban sem érte el ezt a szintet, és az elmúlt években folyamatosan csökken.

Az idei első negyedévben a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 5651 volt, mely 25 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. A növekedést az alacsony bázis is indokolja, de enyhe emelkedés már mindenképpen kiolvasható az adatokból. Bár ez előrevetíthet fokozatos fellendülést a lakásépítések számában, az építkezések átfutási ideje miatt ez a hatás csak fokozatosan jelenik meg az adatokban.

A lakás ma egyszerre termék és befektetés

A Cordia szerint két jól elkülöníthető vásárlói csoport van jelen a piacon: a saját célra vásárló családok és az elsősorban befektetési szempontból gondolkodók. Előbbiek a zöldövezeti, nagyobb alapterületű, energiatakarékos lakásokat keresik, míg utóbbiak a belvároshoz, egyetemekhez, közlekedési csomópontokhoz közeli ingatlanokat preferálják.

A Cordia portfóliója ezt a szegmentálódást követi le: belvárosi garzonok, kertes családi otthonok, luxus penthouse-ok egyaránt megtalálhatók benne. A vásárlási árakat a projekt szakasza is befolyásolja: minél közelebbi az átadás, annál magasabb az ár, ami bővítési tényező is a keresleti oldalon.

Mi történik 2025 után?

Az OTP Ingatlanpont 2025-re további tranzakciószám-növekedést vár, 155 ezer ügyletet prognosztizálva. A lakásárak további emelkedése valószínű, az átlagos árfolyam 15 százalékos bővülést is mutathat. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a 2026-os politikai ciklusváltás, valamint a nemzetközi kockázatok – például geopolitikai feszültségek, kamatkörnyezet átalakulása – labilissá tehetik a hosszúbb távú előrejelzéseket. Ezért az OTP is a tudatos piaci stratégiák kialakítására ösztönzi a szereplőket.

Az OTP Ingatlanpont elemzése bővelkedik érdekes számadatokban:

A lakótelepi lakások 12 százalék körüli drágulást produkáltak, ami meghaladja az egyéb – jellemzően tégla – lakások 8 százalékos áremelkedési ütemét.

Önálló házak esetében ennél is látványosabb, 16 százalékos arányt mértek.

Az országos lakótelepi átlagár 2024-ben hajszállal átlépte a 600 ezer forint/négyzetméteres szintet (Budapestre szűkítve 834 ezer forint/négyzetméteres), míg az egyéb lakásoké 873 ezer forint/négyzetméteres (a fővárosban 1,067 millió forint/négyzetméteres) volt.

Az átlagárakat vizsgálva megállapítható, hogy 2024-ben egyedül Somogy vármegyében volt tapasztalható árcsökkenés, a többi területen emelkedtek az átlagárak. Az élen Bács-Kiskun áll csaknem 20 százalékos növekedéssel, melyet a tavalyi első helyezett Csongrád-Csanád követ 18 százalékkal. A drágulási rangsor másik véglete Zala és Jász-Nagykun-Szolnok 3 százalékos aránnyal.

A megyeszékhelyek közül Kecskemét árszintje nőtt legjobban (15,3 százalék), melyet Szeged, Debrecen és Salgótarján követ 13-14 százalék közötti arányszámokkal. Az első két nagyvárosunknál az autóipari beruházások, míg a nógrádi székhely esetében a még mindig alacsony bázis lehet a kiemelkedő teljesítmény oka. A lista másik végén Békéscsaba és Szolnok vannak 1,5–2,5 százalék közötti árnövekedéssel.

Budapesten a négyzetméterenkénti átlagár tavaly átlépte az egymillió forintos lélektani határt, ezen belül az V. kerület volt a legdrágább 1,423 millióval. A sor másik végén a XX. kerület áll, ahol 698 ezer forint volt egy átlagos négyzetméter lakóingatlan 2024-ben. Ha irányítószám szerint vizsgáljuk a területeket, akkor ismét a Budai Vár áll az élen, a 1014-es irányítószám esetében a négyzetméterár először lépte át a kétmillió forintot.

Konklúzió: rugalmas reagálás, tudatos fejlesztés

Az OTP Ingatlanpont, az MBH Bank és a Cordia egyetért abban, hogy a jövő kulcsa az alkalmazkodás. A lakáspiac nem pusztán gazdasági szektor, hanem társadalmi indikátor is. A 2025-ös fellendülés jelei egyértelműek, de ezek csak akkor hoznak fenntartható eredményt, ha a fejlesztők rugalmasan reagálnak a környezeti és gazdasági kihívásokra. A Corvin Campus ilyen válasz: technológiában, időzítésben és piaci célállításban is mérföldköve lehet egy alkalmazkodó, mégis irányt mutató új piacnak. Aki ezt felismeri, az nemcsak túléli a ciklusokat, hanem a következők irányítójává is válhat.

