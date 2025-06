J. P. Morgan: Az olajár-emelkedés még csak a kezdet, sokkal keményebb folyamatok indultak el

A J.P. Morgan új elemzése azt állítja, hogy az iráni-izraeli geopolitikai feszültség már most is hatást gyakorol az olajárakra. Bár a cég nem számít árrobbanásra, a bizonytalansági tényezők súlya nőtt – és elképzelhető, hogy 120 USD/hordó közelébe emelkedik a nyersolaj ára, ha a térség további destabilizációval néz szembe. Ez pedig jelentős inflációs nyomást gyakorolhat a világképre, különösen az Egyesült Államokra nézve.

Bár csütörtökön a J.P. Morgan szakértői még azt írták, hogy kitartanak 2025-ös alap olajár-előrejelzésük mellett, amely szerint a Brent olaj ára 60 dollár körül fog mozogni, de a pénteki izraeli támadás Irán ellen, illetve egy hosszabb távon állóháborúvá alakuló, esetleg geopolitikailag eszkalálódó feszültségek jelentősen megváltoztatták a forgatókönyveket. Június 13 után megbénultak a világ olajpiacai, majd hirtelen a Brent‑nyersolaj ára azonnal csaknem 9 százalékot emelkedett, meghaladva a 75 dollár/­hordó szintet.

A J.P. Morgan szakértői már most úgy vélik, hogy a piac számol egy újabb 7 százalékos emelkedéssel, illetve már „ördögtől való gondolat” az iráni olajtermelés drasztikus kiesése. Az intézet figyelmeztetése szerint, ha a konfliktus tovább eszkalálódik, az olaj ára 120 dollár/hordóig is emelkedhet. Ez az amerikai fogyasztói inflációt akár 5 százalékra is feltornázhatja, s ezt az egész világgazdaság megérezné.

Mindezek ellenére a bank nem számít hosszú távú geopolitikai káoszra. Szerintük reálisabb, hogy az olaj ára 2025-ben jellemzően a 60–65 dollár/hordó tartományban marad, 2026-ra pedig körülbelül 60 dollár környékére száll vissza. Érdekes, hogy más elemzők várakozásihoz képest a J.P. Morgan szerint alacsony a valószínűsége annak, hogy az izraeli-iráni konfliktus miatt a Hormuzi-szorost lezárnák. A Bank szakértői kevésbé várnának el ilyen önkárosító lépést Irántól, és ezt vélelmezik, az Egyesült Államok haditengerészete sem nézné tétlenül, ha ezt a kulcsfontosságú tengeri utat a perzsa állam megpróbálná lezárni.

A J.P. Morgan kiemeli: szerintük a Közel-Kelet vezető államainak felelőssége a közeljövőben megnő. Az Öböl­ menti országoknak, mint Szaúd-Arábia, vagy az Egyesült Arab Emírségek, érdeke, hogy megőrizzék a geopolitikai stabilitást – regionális beruházásaik és fejlesztési terveik ugyanis súlyosan sérülnének egy elhúzódó konfliktus esetén.

Már három napja tartanak a támadások

Szombat hajnalban újabb rakétacsapások érték Izrael nagyvárosait: Tel-Aviv és Jeruzsálem felett robbanások és füstoszlopok jelezték, hogy az iráni rakéták betaláltak. Az izraeli hadsereg riasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy mindenki azonnal menjen le az óvóhelyre, amelyet csak hivatalos engedéllyel hagyhatnak el. A támadásokban négy ember életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek. Közben Irán hivatalosan is bejelentette: értelmetlennek tartja a nukleáris tárgyalások folytatását az Egyesült Államokkal, miután – állításuk szerint – Washington hagyta jóvá Izrael katonai akcióját. A diplomáciai feszültség ezzel új szintre lépett, miközben a térségben egyre több civilnek kell a rakéták árnyékában élnie. Teherán katonai vezetői újabb támadásokat helyeztek kilátásba Izrael ellen, sőt figyelmeztettek, hogy a fegyveres összecsapás hamarosan az amerikai támaszpontokat is elérheti.

Vasárnap hajnalban Irán több mint száz ballisztikus rakétával és drónnal támadta meg Izraelt vasárnap hajnalban. A támadás alatt légvédelmi szirénák szólaltak meg Észak-Izraelben, Haifában stratégiai célpontokat, köztük egy olajfinomítót is találat ért. A közép-izraeli térségben négy civil – köztük két gyermek – vesztette életét. A megtorlás nem maradt el: az izraeli hadsereg föld alatti rakétabázisokat támadott Teheránban és Irán nyugati részén, az iráni gázkitermelés egyik kulcslétesítménye is leállásra kényszerült.

(Borítókép: A Los Angeles déli részén található Tesoro finomító 2015-ben. Fotó: Bob Riha Jr. / Getty Images)