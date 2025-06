Kényszerpályán a kormány, ezért kerülnek Magyarországra a rejtélyes akkumulátorgyárak

Miközben a kormány nagy tételben fogad az akkumulátoriparra, hogy az új világgazdasági átrendeződésben is versenyképes maradhassunk, egyre többen kérdőjelezik meg, nem mentünk-e túl messzire ebben az irányban. Medgyessy Péter volt miniszterelnök a közelmúltban arról beszélt, hogy bár jogos a kritika az iparpolitikai fókusz miatt, az akkumulátorok nélkülözhetetlenek lesznek a jövőben – ám ha nem tudunk saját, hazai fejlesztési stratégiát kidolgozni, könnyen a német gazdasági érdekek foglyai maradhatunk. Így az igazi kérdés inkább az, hogy vajon Németország árnyékában tényleg van-e esélyünk önálló gazdasági pályára lépni, vagy örökre a német ipari függőségben maradunk?

Medgyessy Péter a közelmúltban az Egyenes Beszéd című műsor vendégeként beszélt az akkumulátoripar hazai szerepéről. A volt miniszterelnök szerint jogos a kritika, amiért a kormány túlságosan is előtérbe helyezte ezt az ágazatot – úgy látja, talán túl messzire mentek ebben az irányban. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az akkumulátorokra óriási szükség lesz a következő években. „Nem látok olyan fejlődési irányt az autóiparban, ahol ne lenne szükség akkumulátorokra.” Hozzátette, ezek az eszközök nemcsak az elektromos autók miatt fontosak, hanem egy sor más iparág is épít rájuk – az energiatárolástól a megújuló rendszerekig.

Medgyessy szerint ezért amikor a kormányt kritizálják az iparpolitikai döntéseiért, nem elég csak azt mondani, hogy „ez így rossz” – azt is ki kellene mondani, hogy helyette mit szeretnénk. „Mennyit akarunk áldozni kutatás-fejlesztésre, gyártásra? Erről nem hallok semmit. Csak annyit, hogy ez nem jó. Oké, de akkor mi legyen helyette?” – vetette fel a kérdést. Úgy látja, nem lehet belenyugodni abba, hogy nincsenek világos szakpolitikai válaszok. Bár támogatja a kormányváltás gondolatát, szerinte az ellenzéknek is felelőssége lenne elmondani, hogy milyen irányba vinnék az országot, ha hatalomra kerülnének.

Medgyessy Péter gondolatmenete ezen a ponton túlmutat az akkumulátorgyárakon – valójában a közép-kelet-európai gazdasági kötöttségekről, bizonyos determinációkról beszél. Kijelentései inkább azt firtatják, hogy évszázadok óta jellemző a régió országaira, hogy valamilyen formában a német ipar kiszolgálói. Bár ő maga nem tartja ideálisnak, hogy az akkumulátoripar került fókuszba, szerinte ha ezt az utat elvetjük, akkor választ kell adni arra is, hogy mi legyen helyette.

Ugyanakkor felmerül a nagyobb kérdés is: vajon volt-e egyáltalán olyan pillanat a gazdaságtörténelemben – az ipari forradalom óta –, amikor Magyarországnak valódi esélye volt önálló gazdasági pályára lépni, függetlenül a német ipartól? És ha eddig nem volt, lehet-e most? Ez a kérdés nemcsak gazdasági, hanem politikai síkon is érvényes: képes-e a magyar politika hosszú távon a német tőke ellenében mozgástérhez jutni?

Nem lehet ezeket az ajtókat becsapni

„Ha Németország tüsszent, Magyarország megfázik” – tartja a jól ismert mondás, amellyel manapság gyakran írják le a két ország gazdasága közötti szoros, de egyenlőtlen kapcsolatot. A kép egyszerre szemléletes és sokatmondó: jól mutatja, mennyire függ a magyar gazdaság a német ipar teljesítményétől, és hogy mennyire sebezhetővé válik, ha Berlinben valami megbicsaklik.

Pásztor Szabolcs közgazdász, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója az Indexnek most elmondta: ha a kereskedelmi adatokat nézzük, akkor a magyar gazdaság Németországtól való függése egészen egyértelmű. Az éves magyar export 25–30 százaléka Németországban landol – főként gépek, közlekedési eszközök, precíziós műszerek, vegyipari termékek és feldolgozott élelmiszerek formájában.

Az importoldalon sem sokkal másabb a helyzet: a Magyarországra beáramló termékek körülbelül ötöde Németországból érkezik, köztük ipari gépek, vegyi és gyógyszeripari alapanyagok, illetve luxuscikkek. A német cégek tőkebefektetései is jelentősek: az FDI – azaz a külföldi közvetlen működőtőke – 20–25 százaléka német hátterű, elsősorban ipari területen. Ezek az arányok világosan mutatják, mennyire szoros – és egyben egyoldalú – ez a kapcsolat. Az egyik legszembetűnőbb példája annak a mondásnak, hogy ha Németország tüsszent, Magyarország megfázik a német autóipar, amely már-már motorja a magyar gazdaságnak is.

De a magyar gazdaság Németországtól való függését nem lehet pusztán a jelen számok alapján megérteni – ehhez gazdaságtörténeti távlatokra is szükség van.

A kapcsolat gyökerei ugyanis évszázadokra nyúlnak vissza. Már a középkorban is élénk kereskedelmi kapcsolat volt Magyarország és a német területek között – igaz, ezt megelőzte egy korábbi, magyar–velencei reláció, és sokáig párhuzamosan is jelen voltak.

Pásztor Szabolcs arra hívta fel a figyelmet, hogy 1189-ben például Barbarossa Frigyes német császár vonult át Magyarországon, ahol Esztergomban találkozott III. Béla királlyal. A korabeli feljegyzések szerint a magyar uralkodó olyan ajándékokat adott át a császárnak, amelyek valószínűleg nem belföldi termékek voltak, hanem külföldi kereskedők révén kerültek az országba – ez lehet az első írásos bizonyítéka annak, hogy már akkoriban is zajlott árucsere a magyar és német térségek között.

Később a keresztes hadak is kaptak Magyarországtól élelmet – lisztet, gabonát, húst –, így hamar kialakult az a kép, hogy Magyarország egyfajta „éléskamra” szerepet tölt be. Ez a szereposztás évszázadokkal később is visszaköszönt:

az Osztrák–Magyar Monarchia idején az örökös tartományok mezőgazdasági termékeket vásároltak innen, cserébe iparcikkeket adtak el nekünk. A minta rögzült, a szerepek kialakultak.

„Az évszázados kereskedelmi kapcsolatokat és függőséget adminisztratív eszközökkel, mondhatni erőszakosan eltérítették a KGST-országok irányába, de onnan lehetett látni, hogy ez mesterséges volt, mert a rendszerváltozás után néhány évvel ismételten látványosan megerősödtek a magyar–német kereskedelmi kapcsolatok” – húzta alá az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Természetesen volt, hogy a közeli nagy gazdaság jó betagozódási lehetőséget kínál Magyarország számára, így nem véletlen, hogy a kormányokon átívelő gazdaságpolitika igyekezett ezt elősegíteni.

Kényszerpályán a magyar gazdaság

„A nemzetközi kereskedelem súlyát és irányát nagyban magyarázza az úgynevezett gravitációs modell, amely arra utal, hogy a nagyobb és a földrajzilag közelebb fekvő gazdaság komoly hatást gyakorol a környező országok gazdaságára, iparára” – mondta Pásztor Szabolcs. Magyarország számára a legközelebb fekvő és komolyabb potenciállal rendelkező gazdaság a német gazdaság, így az ottani struktúraváltás nagymértékben meghatározza a magyar ipar fejlődési pályáját is.

Rövid távon úgy tűnik, hogy ha Németország új ipari irányokat keres, akkor Magyarország is automatikusan igazodik hozzá. Ez egyfajta kényelmes, követő stratégia: ha a német gazdaság fókuszt vált, akkor a magyar ipar is igyekszik ebbe az irányba fordulni. Csakhogy ez a megközelítés csak addig működik jól, amíg az Európai Unió – és benne Németország – valóban erős szereplő marad a világgazdaságban.

Ha viszont az EU fokozatosan háttérbe szorul, és más régiók – például Ázsia vagy az Egyesült Államok – veszik át a vezető szerepet, akkor Magyarországnak is új gazdasági irányokat kell találnia.

Ez viszont már nem lesz egyszerű, sőt Pásztor Szabolcs szerint ez hosszú távú, mély átalakulást igényelne, amely jelentős költségekkel és kockázatokkal jár. Ugyanakkor arra is érdemes kitérni, hogy nem csak Magyarországon voltak akkumulátoripari beruházások, jóllehet a szektor súlya az iparban nagyobb, mint más országokban.

Az új technológiák bevezetése mindig drága mulatság – kezdetben leginkább a tehetősebb, kísérletező kedvű vásárlók engedhetik meg maguknak. Az elterjedésüket gyakran állami támogatásokkal gyorsítják fel. Csakhogy Európában a 2020-as évek válságai már a hagyományos autók árát is jócskán megemelték, az elektromos járművek pedig még drágábbak lettek. Mivel a támogatások elmaradtak, a vásárlók tömegei is elmaradtak – a korai lelkesedés után sokan elfordultak az e-autóktól. Ez a folyamat is azt mutatja:

ha nincs elég hazai, magyar tulajdonú ipari cég, amely képes munkahelyeket teremteni és technológiai irányokat kijelölni, akkor az ország kénytelen követni a kívülről diktált trendeket.

Ez nem önálló fejlődés, inkább alkalmazkodás – kényszerűen és külső minták szerint. Ha világrendszerváltásról van szó, akkor szükség van egy „magyar nagystratégiára” is – jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn, a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor zárónapján még 2024-ben.

Itt a miniszterelnök kifejtette, hogy 500 éve Európa nyertese, Magyarország vesztese lett az előző világrendszer-váltásnak, mert miközben a kontinens nyugati része számára kinyílt egy új gazdasági tér, az iszlám hódítása hosszú időre háborús övezetté tette az országot, amely ezután – mivel nem tudta önmagát felszabadítani – kénytelen volt betagozódni egy német–Habsburg-világba. Orbán Viktor úgy értékelt: Az Amerikai Egyesült Államok fejleményei „nekünk kedvező módon alakulnak”, de hozzátette, nem hiszi, hogy a tengerentúlon adnak nekünk az uniós tagságnál jobb gazdasági-politikai ajánlatot, ám ha mégis, akkor azt „meg kell fontolnunk”.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a 2010 óta tartó szakpolitikai programokat – amelyek célja 2030-ig irányt szabni – végigviszi a kormány. Azonban azt is elismerte, hogy egy ennél sokkal mélyebb, akár évszázadokat meghatározó világgazdasági átrendeződés idején ez már nem lesz elég. A magyar gazdaságstratégia alapelve szerinte a „konnektivitás” – vagyis az a törekvés, hogy az ország ne szoruljon be se a nyugati, se a keleti blokkba, hanem mindkét oldallal aktív kapcsolatot tartson fenn. A miniszterelnök itt hangsúlyozta, hogy mindennek az alapja a gazdasági szuverenitás védelme, amelyet elsősorban hazai tulajdonú, versenyképes cégekre – úgynevezett „nemzeti bajnokokra” – kell építeni.

Ezt már sok ország felismerte

Pásztor Szabolcs szerint abban az esetben, ha a német gazdaság és versenyképesség helyreáll, akkor maximum rövid távú kockázat jelentkezik, akkor azonban, ha a gazdasági dinamizmus eróziója tartós, akkor mindenképpen új piacok után érdemes nézni. A német reláció olcsó volt, kényelmes és kölcsönös előnyökön nyugodott, ha ez megváltozik, akkor egy nehezebb alkalmazkodási periódus veheti kezdetét.

Alapvetően számos ország felismerte már a német kitettségben rejlő kockázatokat, és történtek lépések is a kitettség mérséklésére. Magyarország igyekszik a keleti és a nyugati tőke között egyensúlyozni, és az utóbbi években látványosan megnőtt a keleti FDI jelentősége a hazai gazdaságban. Szlovéniában is észlelték a kitettség problémáit, ezért gazdasági diverzifikációba kezdtek.

Ugyanakkor a lengyel eset is egészen érdekes, ugyanis az ország Németországon túl is bővíti gazdasági kapcsolatait, olyan ágazatokra összpontosítva, mint az elektromos akkumulátorok, a katonai felszerelések és a háztartási gépek, és együttműködést folytat olyan országokkal, mint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint minden egy jól felfogott diverzifikációs stratégiának a része.

Bár rövid távon kevés az esély egy önállóbb, kevésbé Németország-központú iparpolitika kialakítására a jelenlegi európai gazdasági és geopolitikai helyzetben, hosszabb távon tudatos tervezéssel és lépésekkel ez a mozgástér megnyílhat.

Különösen fontos ebben a folyamatban, hogy a keleti irányból érkező külföldi tőkebefektetések (FDI) egyre inkább transzformatív szerepet töltenek be a hazai gazdaságban, ami egyértelmű elmozdulásnak számít az eddigi német függőség enyhítése felé.

Ugyanakkor, mivel a globális gazdaság – legyen szó keleti vagy nyugati piacokról – egyértelműen az elektrifikáció felé halad, Medgyessy Péter korábban feltett kérdése továbbra is érvényes marad: ha nem az akkumulátoriparba fektettünk volna, akkor most, a még mindig jelen lévő német függőség mellett mit kellett volna választani helyette? Erről pedig érdemes szakpolitikai vitákat folytatni.

(Borítókép: Bloomberg / Getty Images)