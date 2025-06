Így akarnak végleg megszabadulni az inflációtól, mérföldkőhöz ért az MNB

A Gazdasági Bizottság meghallgatta Palotai Dánielt, akit a Magyar Nemzeti Bank negyedik alelnökének jelöltek, és akinek kinevezését 12 igen szavazattal támogatták. Palotai széles körű hazai és nemzetközi tapasztalatát hangsúlyozta, és a meghallgatáson kijelentette: az infláció letörése továbbra is elsődleges feladat, ehhez pedig adatvezérelt, óvatos és stabilitásorientált monetáris politikára van szükség. Palotai szerint az infláció jelenleg „ragadós”, vagyis nehezen csillapítható, ezért kiemelten fontos a várakozások menedzselése.

Hétfő délután hallgatta meg az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága Palotai Dánielt, akit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) negyedik alelnökének jelöltek. A kinevezése egyúttal a jegybank vezetésében is mérföldkő. A legfrissebb törvénymódosítás értelmében az MNB eddigi három alelnöki pozíciója helyett immár négy alelnök fogja irányítani az intézményt. Palotai Dániel a magyar közgazdasági élet ismert alakja, mély és sokrétű szakmai tapasztalatot hoz magával az MNB vezető testületébe.

Diplomáját 2004-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen, majd ugyanebben az évben a Magyar Nemzeti Banknál kezdett dolgozni elemzőként a Monetáris stratégiai osztályon. Itt három éven át részt vett a magyar monetáris politika formálásában. Ezt követően, 2007-től az Európai Központi Banknál vállalt elemzői pozíciót, ahol az euróövezeten kívüli uniós tagállamok pénzügyi stabilitásával foglalkozott. Így közvetlenül is tapasztalhatta a globális pénzügyi válság kezelésének folyamatát.

2010 novemberétől a Nemzetgazdasági Minisztérium Makrogazdasági főosztályát vezette, ahol aktívan közreműködött Magyarország strukturális reformprogramjának kidolgozásában és az Európai Unió Gazdaságpolitikai Bizottságának munkájában. 2013 márciusában kinevezték az MNB főközgazdászának, továbbá az Európai Központi Bank Monetáris Politikai Bizottságának és az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának tagjaként is dolgozik.

2020 novembere óta pedig Magyarországot és a kelet-közép-európai országcsoportot képviseli a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatótanácsában.

Palotai Dániel: Ragadós a mostani infláció

A mostani meghallgatás nem csupán egy formális lépés: újabb bizonyítéka annak, hogy az MNB vezetése komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberekre építve kívánja véghez vinni a reformokat – ezzel az alábbi cikkünkben foglalkoztunk részletesen. Palotai jelölése várhatóan jelentős hatással lesz a jegybank működésére, és hozzájárulhat a monetáris politika további stabilitásához és hitelességéhez.

Palotai Dániel nyitóbeszédében személyes élménnyel kezdett: szerinte az MNB „olyan intézmény, ahol minden területnek megvannak a maga szaktekintélyei, öröm lesz egy ilyen intézményhez visszatérni”. Hozzátette: elemzőként itt indult a pályája, majd részletesen ismertette szakmai pályafutását. Kiemelte, tagja volt az Európai Unió Gazdaságpolitikai Bizottságának is.

Fontosnak nevezte, hogy egy ország szakmai szinten is képviselje magát Brüsszelben. Szavaiból kiderült, hogy korábban az MNB-ben a monetáris és makrogazdasági döntések összehangolása is a feladata volt, emellett részt vett a devizahitelek forintosításában, valamint a lépcsőzetes alapkamat-csökkentés előkészítésében is a jegybankban.

A magyar gazdaság jelenlegi állapotáról azt mondta: hazánk egy kicsi, nyitott gazdaság, amelyet lassuló növekedés és erősödő inflációs nyomás jellemez. Szerinte a világgazdaságban nő a bizonytalanság, egyre inkább protekcionista környezet alakul ki. Ennek közvetlen hatása van a vállalati szektorra és a háztartásokra is.

a jegybank elsődleges feladatának továbbra is az infláció letörését nevezte.

Hangsúlyozta azonban, hogy az inflációs folyamatokat ragadósnak látja – az áremelkedés mértéke nehezen csökkenthető, tartósan magasabb marad a vártnál. Ezért szerinte kiemelten fontos a várakozások menedzselése, a világos kommunikáció és az átláthatóság. Palotai úgy véli, a monetáris politikai döntéseknek adatvezérelten kell megszületniük. Azt is hozzátette, ezek a döntések késleltetett módon fejtik ki hatásukat, így a jegybanknak kerülnie kell a túlságosan heves reakciókat. „Óvatos, türelmes és stabilitásorientált politikára van szükség. Egy biztos kézre” – fogalmazott.

Palotai Dánielnek bizalmat szavaztak

A bizottsági tagok kérdéseire válaszolva Palotai Dániel jelezte: a Magyar Nemzeti Bankot Varga Mihály jegybankelnök vezeti, így ő dönt majd arról, ki milyen területért felel alelnökként. Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy Palotai a nemzetközi ügyeket viszi majd. A meghallgatáson felmerült az MNB-alapítványok ügye is. Ezzel kapcsolatban Palotai Dániel elmondta, hogy 2017-ig tagja volt az egyik alapítvány felügyelőbizottságának, de nem kuratóriumi tagként, és nem is döntéshozói szerepben.

A nemzetközi kutatási tevékenységekről szólva Palotai hangsúlyozta: célzott fókuszra és világos prioritásokra van szükség. Egyetértett Varga Mihály jegybankelnökkel abban, hogy a költségeket racionalizálni kell. Az inflációs helyzetre visszatérve kiemelte: a döntéshozóknak minél gyorsabban, lehetőleg valós idejű információkhoz kell jutniuk. Ez nemcsak a gyors reakcióképesség, hanem „a világ élvonalával való haladás” miatt is fontos.

Palotai Dániel világossá tette: a Magyar Nemzeti Banknak továbbra sincs árfolyamcélja, de a forint árfolyama kulcsszerepet játszik az infláció alakulásában, elsősorban az importált infláció révén. Ugyanakkor nem támogatja, hogy a jegybank több célt is kövessen. A jelenlegi 3 százalékos (+/- 1 százalék) inflációs cél szerinte továbbra is megfelelő, és jól szolgálja a magyar gazdaság érdekeit.

A devizahitelek forintosítását a mai napig sikeres lépésnek tartja. Úgy fogalmazott: a jegybank és a kormány akkor „egy katasztrófától mentette meg” a magyar családokat.

A jegybanki kutatásokat illetően szemléletváltást sürgetett. Szerinte az elmúlt években bizonyos esetekben több párhuzamos kutatás is zajlott az MNB-n belül, ami nem hatékony. Ezen változtatna: több belső együttműködésre, optimalizált folyamatokra, eredményorientált forráselosztásra van szükség. Ugyanakkor hozzátette: a jegybank kutatóinak teljesítményét nemzetközi szinten is elismerték.

Zárásként hangsúlyozta: a monetáris politika és a jegybank vezetése folyamatosan támogatja a reálgazdaságot, természetesen az elsődleges cél, vagyis az árstabilitás veszélyeztetése nélkül. A Gazdasági Bizottság végül 12 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett támogatta Palotai Dániel alelnöki kinevezését.

(Borítókép: Palotai Dániel 2025. január 30-án. Fotó: Soós Lajos / MTI)