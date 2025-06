Igazi sikersztori: a Harvardon lett tananyag a magyar vállalat

Miközben a magyar startupvilág gyakran saját korlátai között vergődik, két magyar befektető a Harvardig vitte az álmait – és egy egész ökoszisztéma jövőképét. A Vespucci Partners nem csupán pénzt ad a kezdő cégeknek, hanem hidat épít Magyarország és a Szilícium-völgy között. A Harvard Business School tananyagává vált történetük nemcsak a magyar kockázati tőke ritka sikersztorija, hanem kemény kritikája is annak, miért kullogunk Európával együtt a globális innovációs verseny végén. A vállalat vezetőivel készült interjú során többek között kiderült, hogyan lehet gyártósoros precizitással startupokat építeni, miért nem baj, ha elbukunk – és miért lenne végre ideje nemcsak jó ötletekben, hanem jó stratégiában is gondolkodni.

Ahogy arról az Index korábban beszámolt: a startupszektor, valamint a köré épülő kockázatitőke-befektetési rendszer a magyar gazdaság egyik kitörési pontja lehetne. Jelenleg azonban számos elem hiányzik egy versenyképes startup-ökoszisztéma kiépítése mögül. Többek között ezt veséztük ki a Vespucci Partners kockázatitőke-befektető alapítóival, Sohajda Júliával és Macher Péterrel, akikkel arról is beszélgettünk:

Milyen innovatív befektetési filozófiát követnek?

Miért esküsznek a deep tech befektetésekre?

Miért fontos az emberi tényező a startupok felépítésében?

Miért régiós probléma az értékesítési tudáshiány a startupszektorban?

Miként gondolkodnak sikerről, kudarcról és hosszú távú hatásról?

Miért van a bukást illetően óriási különbség az amerikai és európai szemlélet között?

Miért fontos, hogy a startupszektor szereplői versengés helyett a kooperációra koncentráljanak?

Hogyan látják a magyar és amerikai ökoszisztémák közti különbségeket?

Üzleti látásmód és mérnöki precizitás találkozása

A Vespucci Partners neve egyre ismerősebben cseng a hazai startupvilágban, miközben külföldön, különösen az Egyesült Államokban is figyelemmel követik tevékenységüket. A cég társalapítói, Sohajda Júlia és Macher Péter pályája azért különleges, mert nem a megszokott ívet járták be: míg generációjuk túlnyomó része startupként igyekszik befektetőket találni, ők maguk váltak befektetőkké.

Sohajda Júlia már fiatalon Kaliforniában tanult, majd a Szilícium-völgyben szerzett tapasztalatot egy izraeli hátterű kockázatitőke-alapnál. Ott tanulta meg, milyen óriási szerepe van a nemzetközi gondolkodásnak: „Az izraeli startupok egyből a globális piacra, főként Amerikába lépnek ki, mert otthon túl kicsi a piac. Ez adta az ötletet, hogy a magyar startupokat is segíteni kell ebben” – mondta.

Macher Péter mechatronikai mérnökként családi vállalkozásban nőtt fel, ahol a minőség, a folyamatvezérelt működés és a hosszú távú gondolkodás voltak az alapértékek. Később ezekre a módszerekre építve úgy gondolta: „a kockázati tőkét is lehetne ugyanolyan hatékonyan és szabályozottan működtetni, mint egy gyártási folyamatot”.

A két alapító először egy startupban dolgozott együtt. Közösen végigmentek a hazai tőkebevonás rögös útján, amit Júlia így jellemez: „Ég és föld a különbség Kalifornia és Magyarország között.” Ez a tapasztalat ébresztette rá őket, hogy a hazai startup-ökoszisztéma még számos gyermekbetegségtől szenved, és szükség van egy olyan szereplőre, amely nemcsak tőkét biztosít, hanem tudást, kapcsolatokat és piacra lépési stratégiát is.

A névválasztás is szimbolikus: „Kolumbusz volt az első, aki elérte Amerikát, de Vespucci volt az, aki először felismerte, hogy ez egy új világ. Más perspektívából nézünk startupokra, alapítókra és Magyarországra, és ezzel egyedi lehetőségeket látunk meg.”

A közép-kelet-európai startupokat az amerikai piacon felfuttató, de a fejlesztéseket Magyarországon tartó kockázatitőke-befektető deklarált célja, hogy hidat képezzen régiónk és az USA között, erre utal a névválasztás is.

Út a Harvardig

Az egyedülálló üzleti stratégia felkeltette a Harvard Business School professzora, Paul A. Gompers figyelmét is. A Vespucci több portfóliócégre, mint a Transcend, a PolyXLabs, az Innomask, is sikeresen teljesített Amerikában, és már az óriási ázsiai piacok felé is sikeres lépéseket tett. A professzor a sikeres vállalkozókat kutatja, elsősorban a techvilágban. 2023-ban egy közép-kelet-európai régiós esettanulmány elkészítésekor bukkant rá a Vespuccira.

Annyira megtetszett neki, hogy Amerikából hazahoztunk tudást a magyar ökoszisztéma fejlesztésének érdekében, majd egy strukturált egyedi rendszerré alakítottuk, hogy közölte: külön esettanulmányt írna rólunk. Így indult az egész

– idézi fel Macher Péter társalapító-igazgató.

A harvardi professzor nemcsak a társalapítókkal, illetve a vállalat munkatársaival, hanem a tőkekezelő befektetőivel, illetve több portfóliócégével is többkörös interjút készített. Nagyjából 2024 elejére állt össze a kidolgozott esettanulmány, a professzor pedig úgy döntött, hogy minden évben tanítani fogja diákjainak a Harvardon.

„Arra kért bennünket, hogy minden szemeszterben személyesen is látogassunk el Bostonba, és vegyünk részt az oktatásban. Ennek köszönhetően a rólunk készült esettanulmányt mi magunk taníthatjuk a Harvard Business School vendég előadóiként – immár hagyományosan minden év áprilisában” – meséli Macher Péter.

Paul A. Gompers rengeteg esettanulmányt készített már a világ különböző országaiban működő sikeres cégépítésekről, startupokról. Az anyagokat, amelyek között a Vespuccié is ott van, hamarosan egy könyvbe rendezi, és idén kiadja.

„Óriási megtiszteltetés ez számunkra. A kockázatitőke-kezelők világában a személyes brand ismertsége, elismertsége meghatározó, ilyen értelemben, ha az ember megjelenik a világ vezető egyetemén tananyagként, az alaposan felértékeli” – emelte ki Sohajda Júlia. A tanulmány megjelenése megtisztelő szakmai visszhangot váltott ki: rövid időn belül több megkeresés is érkezett mind az akadémiai, mind az üzleti szférából.

Befektetési stratégia: deep tech és valódi versenyelőny

A topegyetemek listáját 2025-ben is vezető patinás egyetem katedrájára lépés mellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy a két cégvezető miként látja a startupszektor hazai, illetve globális helyzetét.

A vállalat alapvető célja, hogy azokat a magyar startupokat segítse, amelyek a nemzetközi piacokon is versenyképesek lehetnek. Nem hisznek a könnyen másolható üzleti modellekben: „Egy piactér vagy egy B2C- (Business to Customer = vállalattól magánszemélyhez) applikáció lehet divatos, de ha nincs mögötte technológiai versenyelőny, az amerikai cégek tőkeerősebbek és gyorsabbak lesznek” – hangsúlyozza Sohajda Júlia.

Ezért a Vespucci fókuszában a deep tech áll: mesterséges intelligencia, BioTech, MedTech – olyan területek, ahol a szaktudás, a szabadalmak és a kutatás-fejlesztés igazi versenyelőnyt jelent. Úgy látják,

a kiemelkedő tudású magyar fejlesztők, mérnökök és orvosok miatt ez az, amiben Magyarország versenyképes tud lenni.

Emellett ezekben a szegmensekben a nemzetközi befektetők is hajlamosabbak magasabb értékeléssel beszállni. (A deep tech, vagyis a mélytechnológia egy kulcsfontosságú területe az innovációnak, és a benne rejlő lehetőségek megoldást adhatnak az emberiség legégetőbb kihívásaira a klímaváltozástól az energia-fenntarthatóságon át egészen az emberi élettartam minél jobban történő kitolásáig – a szerk.)

„A legjobb ötlet is mit sem ér, ha nincs mögötte ütőképes csapat” – vallja Macher Péter. Befektetési döntéseik során az első szempont mindig az ember. Kifejlesztettek egy saját értékelési modellt, ahol a piacméret és az ötlet potenciálja csak az egyik dimenzió: „A másik, hogy mennyire látjuk, hogy ez a csapat képes lesz megvalósítani” – mondta.

Leszögezték, hogy egy technológiai vállalatnak már az indulásnál globálisan értékesíthető termékben, szolgáltatásban kell gondolkodni, nem szabad kizárólag Magyarországra korlátoznia fejlesztéseit.

A magyar piac mint tesztpiac – ez a legkárosabb mítosz

– fogalmaz Macher Péter. A skálázhatóság, a földrajzi terjeszthetőség, az angol nyelvű értékesítés mind kulcsfontosságú. A közép-kelet-európai régió vásárlóereje alacsony, és sok a nyelvi-jogi akadály.

A kudarc nem stigma, hanem tanulási folyamat

Sohajda Júlia szerint az Egyesült Államokban egy bukás nem zárja le az ember pályáját, sőt értéket jelenthet: „Amerikában az alapítókat keresik, akik már elbuktak – mert ők már tanultak.”

Ezzel szemben Magyarországon – és általában Európában – a rendszer bünteti a kudarcot. Például ha valaki egy céget bezár, az automatikusan bekerül az Opten adatbázisba, ami hátrányként jelenik meg később, akár más vállalkozások vagy banki kapcsolatok során is.

Macher Péter arról beszélt, hogy a térségben jellemző az óvatos, túlbiztosító hozzáállás: a startupok addig csiszolják a terméket, míg „tökéletes” nem lesz – de addigra a piac vagy elmegy mellettük, vagy kiderül, hogy nem is volt rá igény. „Az emberek azért nem sikeresek, mert a végtelenségig fejlesztik a terméket, és nem nézik meg a piacot. Kiviszik, és kiderül: ez nem kell senkinek.”

Az amerikai gyakorlat sokkal interaktívabb: előbb eladnak valamit, majd a visszajelzések alapján fejlesztik tovább. „A semmivel odamennek, eladják, aztán ha kell, piros zoknit csinálnak kék ing helyett” – szemléltette Sohajda Júlia.

A Harvardon tartott előadásaikon az egyik diák azt mondta: ha túl sok startup marad életben, az nem biztos, hogy jó jel. Lehet, hogy jobb lenne, ha a gyengébb cégek hamarabb elbuknának, és a tőke, figyelem a potenciálisan sikeresebbekre koncentrálódna. Ez a gondolat a portfóliószintű optimalizálás egyik fontos eleme: nem minden startup fog sikerrel járni, de a cél, hogy a nyertesek elbírják az egész portfólió teljesítményét.

Júlia és Péter maguk is beszéltek olyan korábbi vállalkozásukról, amely végül nem bizonyult sikeresnek. Ezt azonban nem titkolják, hanem tanulási folyamatként kezelik.

A mi szemléletünkben a kudarc nem végpont, hanem állomás, és a hozzá való viszonyulás kultúrafüggő. Az amerikai rendszer ösztönzi az újrapróbálkozást, míg a magyar rendszer gyakran megbélyegez. Ezen a hozzáálláson kellene változtatniuk a startupalapítóknak, a befektetőknek és az intézményi környezetnek is, ha versenyképes innovációs ökoszisztémát akarunk építeni

– hangsúlyozták.

Kellenek a jó sztorik

Egyetértenek azzal a felvetésünkkel, hogy a magyar startupszektor „sikít” a jó sztorik hiányától. Pedig ahogy a tudás- és kapcsolattranszferre, úgy a sikersztorik előtérbe helyezésére is égető szükség van a startupszektorban.

A társalapítók a Transcend Software-t helyezték fel erre a polcra, amely egy, az infrastrukturális beruházások területén megoldásokat nyújtó startup. A cég fejlesztése 1500 mérnökórányi munkát vált ki automatizált tervezéssel. „Egy mérnök egy óra alatt megadja az inputokat, a rendszer pedig több lehetséges tervet készít.” A fejlesztés itthon zajlik, míg az értékesítés és a kapcsolattartás az amerikai piacon történik. Már több tőkebevonáson túl vannak, és 110 fős csapattá bővültek, ebből 80-an magyar fejlesztők.

A Vespucci célja nemcsak a pénz, hanem a tudás és kapcsolatok biztosítása is.

Sokat dolgoztak azon, hogy külföldi mentorokat, tanácsadókat hozzanak be a hazai ökoszisztémába, de nem mindig kapták meg ehhez a megfelelő intézményi támogatást. „Mi egy networking game-ben vagyunk. Aki több kapcsolatot épít, az gyorsabban halad. Nem versenyzünk a többi alappal, együtt kell dolgoznunk. Ez a szemlélet azonban sajnos még nem általános” – mondják.

„A tehetség és technológia exportképes, ha megvan hozzá a megfelelő stratégia és kapcsolati háló. Nem elég a jó ötlet, jó termék: kell egy rendszer, ami segít piacra lépni, megvalósítani és időben kilépni. A valódi kérdés az, vajon a döntéshozók és a piaci szereplők közösen képesek-e olyan környezetet teremteni, ahol a következő Transcend nem kivétel, hanem szabály lesz” – fogalmaztak.

Exit, a türelem művészete

Az exitet, vagyis a startupokból való sikeres kiszállást nem csupán pénzügyi célként, hanem stratégiai sarokpontként kezelik. „Már az ötlet fázisában a legvégéről érdemes kezdeni” – hangsúlyozta Sohajda Júlia. Ez azt jelenti, hogy egy startup esetében már a korai szakaszban meg kell határozni, ki lehet a potenciális felvásárló, és miért lenne számára értékes a cég. Ez nem „szélsőséges kapitalista gondolkodás”, hanem egy észszerű stratégiai gondolkodásmód.

Rámutattak, hogy alapvetően két okból vásárolnak fel startupokat:

Piacszerzés: példa erre az Uber és a Közel-Keleten működő Careem esete. Az Uber nem tudta marketinggel legyőzni a Careemet, ezért egyszerűen megvette a céget, annak teljes felhasználói bázisával együtt. Így az Uber is Careem külön brandként működik a régióban, de a tulajdonosi szálak összeérnek.

példa erre az Uber és a Közel-Keleten működő Careem esete. Az Uber nem tudta marketinggel legyőzni a Careemet, ezért egyszerűen megvette a céget, annak teljes felhasználói bázisával együtt. Így az Uber is Careem külön brandként működik a régióban, de a tulajdonosi szálak összeérnek. Technológiaszerzés: például az izraeli MobilEye esete, amelyet az Intel 15 milliárd dollárért vásárolt fel, noha akkoriban csak körülbelül 100 millió dolláros árbevétellel rendelkezett. A cég önvezető autókhoz kapcsolódó technológiája volt a felvásárlás valódi értéke.

Ahogy említettük, a Vespucci főleg deep tech cégekbe fektet. Ezekben az iparágakban hosszú az érési ciklus, gyakran 8-10 év, de akár 10-15 év is lehet egy exitig. Egy orvostechnikai eszköz fejlesztése klinikai vizsgálatokkal együtt akár 10 év is lehet. Ugyanakkor a Vespucci is tízéves futamidejű alapokat kezel, így ők is kénytelenek figyelembe venni az időtávot: „az első alapunknál 2030-ig bezárólag ki kell szállnunk a cégekből” – mondták.

Macher Péter elmondta, hogy ők a cégértékelést visszafelé is számolják: megbecsülik, hogy mennyiért lehetne a céget eladni, és visszaszámolják, hogy a mostani beszállás hozhat-e legalább tízszeres hozamot. Ha nem, akkor nem fektetnek be – még akkor sem, ha egyébként a cég „jól néz ki”. Jellemzően 1–3 millió dolláros befektetésekkel lépnek be.

A tőzsdére lépés lehetőségét firtató kérdésünkre a cégvezetők elmondták: egyes portfóliócégeknél lehet egy opció, de világszerte is csak 10 százaléka a startup exiteknek, ami tőzsdei kilépéssel történik.

Az európai lemaradás és az állam szerepe

A cégvezetők rámutatnak: az európai startup-ökoszisztéma strukturális hátrányokkal küzd, amelyek hosszú távon akadályozzák az innovációt és a globális versenyképességet. A fő problémák a következők:

Alulfinanszírozottság a rendszer minden szintjén

Túlzott szabályozás és bürokrácia

Széttagolt piac, amely gátolja a skálázást

Hiányzó kockázatvállalási kultúra

Nem megfelelő stratégiai gondolkodás az állami szereplőknél

Az egyik legnagyobb gond, hogy nem elég a tőke, különösen a legkorábbi szinten (pre-seed), majd pedig a növekedési fázisban (Series B+). Nincsenek family office-ok (családi vagyonkezelők), amelyek Nyugat-Európában és Amerikában kulcsszereplők. A nyugdíjalapok nem fektetnek kockázati tőkébe, sem közvetlenül, sem alapok formájában. A bankok és biztosítók pedig kockázatkerülők. „A startup-finanszírozás egy vízeséshez hasonlítható, de nálunk a tetején sincs elég víz” – fogalmazott Sohajda Júlia.

Az USA vagy India egységes belső piacként működik, míg Európa nem. Sok a különböző nyelv, de az eltérő jogrendszer és kultúra szintén hátrányt jelent. Egy startupnak szinte minden új országban újra kell kezdenie a piacra lépést. Nehezebb skálázni, ami miatt elaprózódnak az erőforrások. „Ha Németországra, Ausztriára, Franciaországra külön kell optimalizálni a terméket, az nem gyorsítja, hanem lassítja a növekedést.”

Júlia és Péter erős kijelentést tettek: az Európai Unió fényévekkel lemaradt a mesterségesintelligencia-versenyben. Mire észbe kaptak, az USA és Kína már dominálta a piacot. Az EU a kvantumszámítógépekbe próbál invesztálni, de nincs hozzá megfelelő tőkestruktúra és ökoszisztéma.

Állami szerepvállalás – rossz szerkezetben

Bár a startupszektorban történő állami szerepvállalás önmagában üdvözlendő lehet, a jelenlegi formájában inkább korlátozó, mint ösztönző. Az uniós és nemzeti tőkealapok gyakran csak saját országban költhető pénzeket adnak, ami megöli a határokon átívelő növekedést és a valódi nemzetközivé válást. Ez pedig ellentétes a startupok globális természetével. „Ez nem magyar sajátosság, hanem szomorú EU-s bizonyítvány” – mondja Macher Péter. Hiányzik egy olyan stratégia, amely lépésről lépésre piacivá tenné a támogatásokat. „Ha az állam úgy ad támogatást, hogy 80 év múlva is neki kell fenntartani a rendszert, akkor az nem versenyképes.”

Próbáltak külföldi szakértőket, mentorokat, nemzetközi brandeket (például Techstars) behozni Magyarországra, de gyakran nem kaptak hozzá támogatást vagy befogadást.

Pedig ez egy olyan igazoló pecsét lett volna Magyarország számára, amely erős tőkevonzó képességgel ruházta volna fel a hazai piacot

– mondta Sohajda Júlia, aki szerint nagy szüksége lenne az állami szerepvállalásra olyan programokhoz, amelyek 10-20 év alatt térülnek meg, és előnyösebbé teszik a külföldi tőke számára a Magyarországon történő befektetést – de ezek pont nem kapnak támogatást.

A megoldás a külföldi tőke, tudás és kapcsolati tőke beengedésében rejlik. Hiszek abban, hogy idehaza is tudnánk innovációra épülő gazdaságot építeni. Továbbá hiszek egy tudatos stratégia megvalósításában a különböző hazai szereplők (befektetői, állami, törvényhozói) együttműködésével, amely hosszú távon versenyképes, piaci környezetet épít Magyarország innovációs ökoszisztémájából

– hangsúlyozta Sohajda Júlia.

(Borítókép: Sohajda Júlia és Macher Péter 2025. június 10-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)