Mutatjuk, mennyit keresnek a magyarok

2025 áprilisában a bruttó mediánkereset 564 800, a nettó mediánkereset 392 700 forint volt, mindkettő 10,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Bár a bérek – köztük az mediánkeresetek is – emelkednek, a gazdaság közben stagnál: az ipar gyenge, a belső kereslet mesterségesen élénkített, a külpiacok pedig kockázatosak, és földbe álltak a beruházások. A vállalkozásoknak úgy kell kigazdálkodniuk a béremeléseket, hogy közben csökken a termelékenység.

2025 áprilisában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete elérte a 708 300 forintot, ami 9,8 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A nettó átlagkereset is nőtt. Áprilisban 486 500 forintot vitt haza átlagosan egy teljes állású dolgozó, ez 9,6 százalékos emelkedést jelent éves összevetésben.

A rendszeres – vagyis jutalmak és prémiumok nélküli – bruttó kereset 657 800 forint volt, ami 10,3 százalékos növekedést mutat.

A vállalkozásoknál 654 600,

a költségvetési szférában 656 000,

míg a nonprofit szektorban 692 900 forintot tett ki ez az összeg.

Ezek sorrendben 10,7, 8,4 és 11,8 százalékkal nőttek egy év alatt. A reálkereset – vagyis az inflációval korrigált fizetés – 5,2 százalékkal emelkedett. Ez azért lehetséges, mert a fogyasztói árak áprilisban 4,2 százalékkal nőttek.

Fontos adat még a mediánkereset is, ami a bérek középértékét jelenti, vagyis azt az összeget, amelynél az alkalmazottak fele többet, másik fele pedig kevesebbet keres. A bruttó medián 564 800 forint volt, a nettó pedig 392 700 forint. Mindkettő 10,2 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

A 2025. január és április közötti időszakra vetítve a bruttó átlagkereset 687 400, a nettó pedig 472 300 forint volt. Ez 9,4, illetve 9,2 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A bérek tehát stabilan emelkednek, és a növekedés üteme meghaladja az inflációt is – legalábbis egyelőre.

A fizetések emelkednek, de a gazdaság közben egy helyben toporog. A gazdaság fő problémája most nem a munkanélküliség vagy a béradatok, hanem a tartós stagnálás. Az árak növekedése lassult ugyan, de még mindig „ragadós”. Az ipari termelés gyenge, messze elmarad a korábbi évektől. A belső keresletet főként az állami támogatások tartják életben. A külpiacokon egyre több a bizonytalanság, ez pedig nyomást helyez a magyar gazdaság növekedési esélyeire.

A bérek oldalán jól állunk, és dinamikus bérnövekedés van Magyarországon. A fizetések emelkednek. Ez azonban nem csak jó hír. Sok vállalkozásnak úgy kell kigazdálkodnia ezt a bérdinamikát, hogy közben csökken a termelékenység.

Jön Európa legnagyobb adócsökkentési programja

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár az adatokat úgy értékelte, hogy „2010-hez képest az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. A fizetések is többet érnek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni, ezáltal pedig többet is tudnak költeni.”

Az államtitkár szerint „a kormány a forrásokat nem Ukrajnára, hanem a magyar emberek támogatására fordítja, elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett. Ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre.”

Ennek keretében első lépcsőként 2025. október 1-től a három-, 2026-tól pedig a kétgyermekes – elsőként a 40 alatti – édesanyák teljes személyi jövedelemadó mentességben részesülnek, mindezek mellett a kormány két lépcsőben megduplázza a családi adókedvezményt is.

A kormány itt nem áll meg, és tovább segíti a bérek emelését, a vállalkozások júliustól pályázhatnak a minimálbér-emelés miatti kompenzációra. A bérmegállapodás eredményeként a minimálbér 2025-ben 9 százalékkal, 290 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal, 328 600 forintra, 2027-re 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedik.

Végezetül azt is hangsúlyozta, hogy a kormány a bérmegállapodás biztosítása érdekében segíti azon munkáltatókat, akik minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat, így idén július elsejétől kompenzációs támogatást vehetnek igénybe a munkáltatók a minimálbér emeléséből származó többletkiadásaik finanszírozására.

Ehhez fedezet is kell

A Gránit Alapkezelő vezető elemzője szerint az áprilisi bérstatisztika kedvezőbb lett a várakozásoknál, különösen a vállalkozói szektor húzta fel az átlagokat. Az adatok alapján a bruttó átlagkereset növekedési üteme 9,8 százalékra gyorsult, ami meghaladta a korábbi 8,5 százalékos értéket – ez több előrejelzést is cáfolt, mivel a szakértők inkább stagnálásra, sőt, további lassulásra számítottak.

Ez egy kellemes meglepetés, voltak olyan várakozások, amelyek a bérnövekedés lassulását jelezték előre – ez szerencsére nem következett be

– mondta Regős Gábor. A gyorsulás főként a vállalkozásoknál következett be, ahol 8,5 százalékról 9,9 százalékra emelkedett a növekedés üteme, míg a közszférában ez 8,4 százalékon maradt, a nonprofit szektorban viszont látványosan, 12,5 százalékra ugrott a bérnövekedés.

A szakértő szerint ez arra utal, hogy a vállalkozásoknak továbbra is erős igényük van a munkaerő megtartására és megszerzésére – vagyis a piac még mindig feszes. „Ez azt mutatja, hogy olyan nagyon nagy probléma mégsem lehet a munkaerőpiacon, hiszen ha így lenne, a cégek kevésbé lennének rászorítva a béremelésre” – tette hozzá.

A munkaerőpiaci statisztikákból sem látszik kirívó romlás: a teljes munkaidős alkalmazottak száma a vállalkozásoknál havi alapon 5 ezerrel nőtt, éves szinten pedig 8 ezerrel csökkent. Az egész nemzetgazdaságban havi alapon 9 ezer fős bővülés látszik, éves összevetésben pedig ezer fős növekedés. Regős szerint ezek az adatok inkább azt jelzik, hogy a foglalkoztatás stabil maradt.

Az átlagos mediánkereset 10,2 százalékkal nőtt, ami összhangban van az átlagbér-növekedéssel – ez arra utal, hogy a keresetek növekedése viszonylag egyenletesen érintette a különböző bérszinteken dolgozókat. Eközben a reálbérek is érdemben emelkedtek: márciusban még csak 3,5 százalékos volt a növekedés, áprilisra ez 5,2 százalékra gyorsult. Ebben az infláció lassulása és a béremelkedés gyorsulása egyaránt szerepet játszott. Regős úgy látja:

Ez a mostani, 5 százalék feletti szint már sokkal inkább olyan, ami elő tudja segíteni a fogyasztás érdemibb bővülését, így támaszt tud adni az idei GDP-növekedésnek.

A kérdés viszont az, hogy ez az ütem fenntartható-e. Ehhez kulcsfontosságú, hogy az infláció valóban tartósan féken maradjon, és ne csak rövid távon, hanem strukturálisan is közelítsen a jegybanki célhoz. Emellett a vállalkozásoknak ki kell gazdálkodniuk az emelkedő bérszintet, méghozzá hatékonyságnövekedéssel. „Ha a munkaerőpiac feszes, akkor ez a bérfelzárkózás a túlélés feltétele” – fogalmazott Regős.

Az egyes ágazatok között is jelentős eltérések láthatók. A legnagyobb béremelkedés az energiaiparban (26,4 százalék), a vízgazdálkodásban (20,0 százalék), valamint az oktatásban (18,7 százalék) történt. Ezzel szemben az egészségügy és szociális ellátás területén alig 2,1 százalékos volt a növekedés, sőt az egészségügyben gyakorlatilag stagnálás, néhol enyhe csökkenés is megfigyelhető. A bányászatban mindössze 5,5 százalékkal nőttek a keresetek.

A következő hónapok kilátásai kapcsán Regős azt mondta: „Ha nem is a mostani 9,8 százalékos ütemben, de a korábbi előrejelzésemnek megfelelően 9 százalék körüli mértékben nőni tud az átlagkereset az idei évben.” Ez – egy 4,5 százalék körüli inflációval számolva – akár 4 százalékos reálbér-növekedést is jelenthet. Az év végéhez közeledve azonban új tényezők léphetnek be: ilyen például az új gyárak megjelenése, amelyek a bérszínvonalat felfelé húzhatják, attól függően, hogy milyen ütemben indulnak el, és mekkora lesz a kapacitáskihasználtságuk.

A jövő évre előretekintve a bérek alakulását nagyban meghatározza majd a minimálbér és különösen a garantált bérminimum emelésének mértéke – utóbbi ugyanis több munkavállalót érint. „Egy 10 százalék körüli átlagkereset-növekedés sem elképzelhetetlen, különösen, ha figyelembe vesszük a fegyverpénz hatását is. De ehhez elengedhetetlen, hogy a gazdasági növekedés is beinduljon, és megteremtse a béremelkedés fedezetét.”

