Extraprofit adó: kitart Magyarország mellett az Uniqa

Felgyorsította a hatékonyságnövelést és a biztosítók együttgondolkodását is az extraprofit adó - véli az Uniqa vezérigazgatója. A biztosító osztrák anyavállalatának vezetője szerint nemhogy ittmaradnak, de komoly fejlesztéseket is végrehajtanak a magyar piacon

Az Uniqa Csoport hosszú évek óta meghatározó szereplője a közép- és kelet-európai biztosítási piacnak. A bécsi központú biztosítócég mára 13 országban van jelen, köztük Magyarországon is, ahol több mint 700 ezer ügyfelet szolgál ki. Bár a piaci környezet változékony – különösen a szabályozás és az adóterhek miatt –, az Uniqa nem visszavonulót fúj, sőt: Magyarországot innovációs központként kezeli, és hosszú távra tervez – jelentette ki egy háttérbeszélgetésen Wolfgang Kindl, az Uniqa International igazgatósági tagja.

Folyamatot egyszerűsít a Cherrisk

Az innovációs központi lét kétségtelenül legnagyobb lépése a Cherrisk digitális biztosítási márka megalakítása volt. A magyar kezdeményezésre indult, teljesen automatizált, fizikai jelenlét nélkül ügyfélbarát működést kínáló társaság nagy reményeket fűzött a németországi terjeszkedésbe, ám ez nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A német piac lágy volt, a megtérülés túl sok időt vett volna igénybe. Inkább hazahoztuk a tudást

– mondta Kurtisz Krisztián, az Uniqa Magyarország vezérigazgatója.

A Cherrisk digitális tudásbázisa nem veszett kárba. Az Uniqa beépítette ezt saját működésébe: külön digitális transzformációs csapat alakult, amely már most az ügyfélkapcsolatok ötödét teljesen automatizált csatornákra tereli át. A cég becslése szerint a folyamatok egyszerűsítése akár 35 százalékos működési költségcsökkentést eredményezhet a következő években.

Eltérő stratégiák

A régió biztosítási piacán több regionális szinten is fontos szereplő van, de ezek stratégiája nagyban eltérő. Az Allianz és a Generali globális szereplők, nekik a közép-kelet-európai régió csak kis szeletét képezi a teljes üzletmenetüknek. Wolfgang Kindl emlékeztetett: amikor az Uniqa megvásárolta az AXA régiós (lengyelországi, cseh és szlovák) leányvállalatait, az eladásra kerülő érdekeltségek az AXA globális portfóliójának mindössze 1 százalékát tette ki.

Az Uniqa-nál ezzel szemben a közép- és kelet-európai üzletág a teljes díjbevétel 40 százalékát, az ügyfélkör 80 százalékát teszi ki és a nyereség felét adja.

Egyes szereplők inkább világpiaci logikával dolgoznak, míg az Uniqa egy dedikált közép-kelet-európai fókuszú biztosító, amely stratégiai súlyt és vezetői figyelmet biztosít a régiónak – érvelt a szakember. Persze, ebben is van vetélytárs, a másik osztrák tulajdonú biztosító a Vienna Insurance Group (VIG) szintén a régióra fókuszál, ám teljesen eltérő üzletpolitikát folytat: úgynevezett multibrand stratégiát követ, azaz több különböző márkát működtet ugyanazon piacon (Magyarországon: Union és az Alfa Biztosítót), míg az Uniqa egységes márkával van jelen. Kindl szerint a különbség abban van, hogy míg ők a márkaegység révén egy közös kultúrát, közös adatstruktúrát, közös IT-rendszert működtetnek és építenek a szinergia hatásokra, addig a VIG-nél a márkák sokszor egymással is versenyeznek. Az Uniqa igazgatósági tagja szerint a vetélytárs eredményei azt jelzik, hogy az ő megközelítésük is sikeres lehet.

Az Index kérdésére, hogy nem üti-e egymást az Uniqa által hangsúlyozott egymárkás stratégia azzal, hogy több termék esetében – pl. a lakás- és utasbiztosítási piacon - két, egymással versengő árajánlattal - Uniqa és Cherrisk - jelennek meg, Kurtisz Krisztián arról beszélt, hogy a hosszú távú cél az, hogy egyetlen operációs rendszer maradjon, különböző márkákkal.

Ha egy működési rendszeren fut a két márka, az hatékony. Ha két működési rendszer van, az viszont drága luxus

– fogalmazott.

A biztosító nemcsak hatékonyabbá vált, hanem növekedni is tudott. Míg a közép-kelet-európai biztosítási piac 2024-ban átlagosan 10 százalékkal bővült, az Uniqa növekedése 13,9 százalék volt – ez a második egymást követő év volt, amikor a társaság a piac feletti bővülést tudott felmutatni, s a profitabilitás is nő. Ezen belül a nemzetközi üzletág mára a csoport egyik legfontosabb stratégiai pillére – mondta Wolfgang Kindl.

Összefogást hozott az extraprofit adó

A magyarországi tevékenység kapcsán megkerülhetetlen kérdés volt a szektort sújtó biztosítási különadó kérdésköre. „Nem könnyű egy kiszámíthatatlan környezetben működni” – fogalmazott Wolfgang Kindl, ám hozzátette: az Uniqa hosszú távon gondolkodik, a biztosítási üzlet „közép- és hosszú távú modell”, amelynek lényege a stabilitás és az előreláthatóság. Épp ezért – bár a kiszámíthatatlan adók és jogszabályok rövid távon megnehezítik a működést – nem ingatják meg az Uniqa elkötelezettségét a magyar piac iránt. A cégcsoport nemcsak itt maradt, hanem több millió eurót fektetett be az átalakulásba és digitalizációba – emlékeztetett. Kindl Magyarországot különösen érett, stabil piacnak tartja, ahol hatékony működés mellett is van még növekedési potenciál – főként a digitális csatornákban, az egészségbiztosításokban és a kis- és középvállalatokra szabott szolgáltatásokban.

Kurtisz Krisztián szerint senki nem örül az extraprofitadónak, hiszen nem kellemes ilyen terhek mellett működni. Ugyanakkor – tette hozzá - a többletterhek rákényszerítették a céget arra, hogy további hatékonyságot növeljen. Ennek eredményeképp a digitalizációs programot „kétszeres sebességre kapcsolták”, és olyan költségcsökkentési lépéseket hajtottak végre, amelyeket normál körülmények között később vagy kevésbé határozottan tettek volna meg. A biztosító működési költségarányát 13-14 százalékra sikerült már mostanra is leszorítani, de a cél, hogy 2028-ra ez az arány 9 százalék alá csökkenjen – hozott példát. Emellett – immár szektorszintre emelve a választ – az Uniqa vezérigazgatója arról beszélt, hogy soha nem volt még ilyen jó kommunikáció a biztosítási szektor szereplői között, mint az elmúlt 2–3 évben. Az extraprofitadó ugyanis – paradox módon – összefogásra késztette az addig inkább versengő biztosítókat.

Összevonás a hatékonyság érdekében

Az Index azon kérdésére, mely szerint a Deloitte tanulmánya arra figyelmeztet, hogy azok a biztosítók eladóvá válhatnak, amelyek egy-egy adott piacon nem tartoznak a top 5 szereplő közé, Wolfgang Kindl arról beszélt, hogy ez a felismerés vezette őket, amikor átszervezték a balkáni piaci jelenlétüket. Az Uniqa eladta albániai, észak-macedón és koszovói leányvállalatait, más régiós cégeit pedig összevonta. Így Bulgária, Románia, Szerbia, Montenegró, Bosznia és Horvátország egyetlen, központilag irányított régiós egységet alkot, ahol a szakmai tudást is megosztják. A cél, hogy ezek a kisebb, még fejlődő piacok együtt hatékonyabban tudjanak működni, miközben a teljes egység mérete már eléri a 600 millió eurós díjbevételt. Kindl szerint az Uniqa mára nemcsak az egyik leggyorsabban növekvő, de az egyik legprofitabilisabb szereplő is a régióban.

A potenciális piaci lehetőségekről az anyacég vezetője elmondta: a régiós biztosítási piac továbbra is alulpenetrált (a nyugat-európai szintekhez képest kevesebbet költenek biztosításra az itt élők és kevesebb szerződésük is van), ám épp ez ad lehetőséget a további komoly fejlődésre – külön kiemelte az egészségbiztosítások kiterjesztésében, illetve a fiatalok megszólításában rejlő lehetőségeket.

