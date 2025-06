Kitálalt Orbán Viktor főtanácsadója, így számol a kormány a romákkal a munkaerőpiacon

Az elmúlt másfél évtizedben példátlan növekedést produkált a munkaerőpiac: folyamatosan nőtt a foglalkoztatottak száma, csökkent az inaktívaké, és a munkanélküliség is alacsony szintre esett le. Ám a legfrissebb adatok szerint a foglalkoztatottak számának bővülése megtorpanni látszik. Az Indexnek adott háttérbeszélgetésen Szalai Piroska, a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója részletesen kifejtette, mi állhat a folyamatok mögött, és hogyan készül a kormány a kihívásokra.

„A foglalkoztatottak számának másfél évtizedes bővülése helyett most először csökkenést látunk, s úgy, hogy a foglalkoztatási ráta nem csökken” – nyilatkozta Szalai Piroska, aki szerint az első fordulatot az idei áprilisi adat jelenti. Akkor a foglalkoztatottak száma 32 ezer fővel csökkent az előző év azonos időszakához képest. A csökkenés nemcsak statisztikai kilengés, hanem komolyabb demográfiai változás következménye is lehet. A legnagyobb gond ugyanis nem az, hogy kevesebb a munkahely, hanem az, hogy jóval kevesebb a munkaképes korú ember.

A 15–74 éves korosztály létszáma áprilisban 59 ezer fővel csökkent

– ez több mint kétszerese a tavalyi hasonló időszakban mért népességfogyásnak. Szalai szerint ezzel fordulópont kapujába kopogtattunk be: miközben az elmúlt években a munkaerőpiac úgy tudott bővülni, hogy egyre több inaktív vált aktívvá, most azonban a demográfiai lejtmenet önmagában is visszafogja a bővülés lehetőségét.

Feszes maradt a piac, de másképp

„Ez a helyzet dupla felkiáltójel” – figyelmeztetett Orbán Viktor főtanácsadója. Nemcsak kevesebb ember dolgozik, hanem a munkanélküliek száma 6000 fővel csökkent. Emellett 21 ezerrel lett kevesebb az inaktív ebben a korcsoportban. Bár a klasszikus logika szerint, amennyiben csökken a foglalkoztatás, nőnie kellene a munkanélküliségnek és az inaktivitásnak, ez most nem így történik. „Egyszerűen kevesebb a munkaerő. A munkáltatók továbbra is keresik az embereket, de nincs, aki betöltse az újonnan létrejövő állásokat.”

A munkaerőpiac tehát nem vált „lazává” – továbbra is feszes, csak már nem bővüléssel reagál, hanem egyszerűen kevesebb a humán erőforrás. Szalai Piroska szerint ebben a helyzetben a kormány célja változatlan, a meglévő tartalékokat kívánja mozgósítani. Ezek elsősorban az inaktívak körében keresendők, különösen a 20–64 éves korosztályban. A hosszú távú cél az, hogy minél többen térjenek vissza a munka világába azok közül, akik valamilyen okból jelenleg kívül rekednek rajta – legyen szó kisgyermekes nőkről, idősebb munkavállalókról vagy szakképzetlenekről.

„A munkáltatóknak szükségük van munkaerőre, a kérdés az, meg tudják-e találni Magyarországon belül azokat, akik még aktivizálhatók.” Ezzel párhuzamosan viszont egy másik folyamat is zajlik: bizonyos ágazatokban, főként idén tavasszal az iparban, már érzékelhető munkahelycsökkenés is történhetett, azaz kevesebb új munkahely létesült, mint ami megszűnt – igaz, erről részletes adatok csak év végén várhatók. Szalai Piroska előzetes gazdasági indikátorok alapján úgy látja, míg az iparban lehettek létszámcsökkenések, itt kevesebb új munkahely jött létre, mint más szektorokban, például a szolgáltatási szektorban vagy a közszférában.

A kormány számításaiban kulcsszerepet kap az év második fele, amikor Szalai Piroska szerint több jelentős – részben már bejelentett – beruházás elindulása várható. „Nem nagy projektről van szó, hanem többről, és ezek közvetlenül és közvetve is hatással lesznek a munkaerőpiacra.” A nagyberuházások nemcsak közvetlenül teremtenek munkahelyeket, hanem egész szolgáltatási ökoszisztémát is létrehoznak. Egy új gyárhoz például beszállítók, logisztikai szolgáltatók, karbantartók, utaztatók, étkeztetők is kapcsolódnak. Sok esetben a kisebb helyi vállalkozások is profitálnak a jelenlétükből.

A háttérbeszélgetésen a főtanácsadó példaként említi a Mercedes-gyár fejlesztéseit, valamint több kisebb, 100-200 fős üzem indulását. „Sokan a második félévre időzítik a létszámbővítést, és azt látjuk, a beruházások beindulása után több fél éven keresztül is növekedés jöhet.” A kormány célja nem változott: továbbra is a magas foglalkoztatottságot tartja a gazdaságpolitika egyik legfontosabb pillérének. Szalai Piroska szerint a kormányzat tisztában van a demográfiai változásokkal, és arra készül, hogy a következő években még tudatosabban kell kezelni a munkaerőhiányt.

Ennek egyik eleme a felnőttképzés és az átképzés erősítése, különösen a technológiai változások által érintett ágazatokban. Másik fontos irány az inaktívak bevonása a munkaerőpiacra – ebben szerepet kaphat a részmunkaidős lehetőségek bővítése, a nyugdíjas szövetkezeti modell fejlesztése, valamint a családbarát munkahelyek támogatása is. „A cél az, hogy azokat a munkáltatókat, akik bővíteni akarnak, és akik már most keresnek munkaerőt, ne hagyjuk magukra” – fogalmaz a főtanácsadó.

Magyarország nem Nyugat-Európa

Szalai Piroska szerint a foglalkoztatási statisztikák elemzésekor elengedhetetlen a kontextus figyelembevétele, különösen, ha havi adatokról van szó. Ezeket – mint mondta – csak korrigált formában szabad vizsgálni, mivel a munkaerőpiac évközi dinamikája erősen függ a szezonalitástól. Normál esetben az év eleje alacsonyabb létszámot jelent, majd a második negyedévre áll be az éves átlag, a harmadik hozza a mezőgazdasági és idegenforgalmi csúcsszezont, a negyedik negyedév pedig a szolgáltatási szektor és év végi fejlesztések miatt általában magas létszámot produkál.

Ha nincs komoly bővülés az adott évben, a következő év eleje újra csökkenéssel indul. Éppen ezért, ha nem számolunk a szezonalitással, és egyik hónapot a másikkal vetjük össze korrekció nélkül, akkor súlyos hibákat követhetünk el. A legegyszerűbb és legértelmesebb összehasonlítás mindig az adott hónap és az előző év azonos hónapjának viszonyítása, mivel ebben az esetben a szezonalitás torzító hatása minimális.

De térjünk vissza az inaktívakhoz. Szalai Piroska szerint nem magyar sajátosság: az inaktívak munkaerőpiaci bevonása egész Európában kihívást jelent, különösen a vidéken. Elsősorban azt érdemes tisztázni, hogy a statisztikákban inaktívnak számítanak azok is, akik tanulnak és nem dolgoznak mellette. Orbán Viktor főtanácsadója szerint szerint ugyanakkor nő azoknak a száma, akik már a középfokú vagy felsőfokú tanulmányaik végén járnak, és eközben munkát is vállalnak – főként a duális képzésben tanulók, akik immár munkaszerződéssel rendelkeznek. „Őket nem inaktívként, hanem foglalkoztatottként kell nyilvántartani.”

Egy másik nagy inaktív csoportot a kisgyerekes anyák alkotnak. A harmadik jelentős inaktív csoportba pedig azok tartoznak, akik a hivatalos nyugdíjkorhatár (65 év) előtt kerülnek ki a munkaerőpiacról – nem kizárólag a „nők 40” program résztvevői. Ezután csoportonként részletezte az aktivizálási lehetőségeket.

Magyarországon még mindig kevesebb a tanulás mellett dolgozó diák, mint például Dániában, Ausztriában, Hollandiában vagy Németországban, ahol a duális képzés még elterjedtebb. Ezért nálunk a fiatalok foglalkoztatási rátája alacsonyabb, az inaktivitásuk viszont magasabb. „Azoknak a magyar fiataloknak, akik nem tanulnak, a foglalkoztatottsági rátája magasabb, mint az uniós átlag. Vagyis ebben a korcsoportban különösen azokat lehetne mozgósítani, akik rövidesen megszerzik a végzettségüket, vagy másoddiplomán dolgoznak – az ő kompetenciáik jellemzően jók, a gyakorlatuk viszont kevés, ami miatt másfajta munkaerőpiaci eszközöket igényelnek” – összegezte Orbán Viktor gazdasági főtanácsadója.

Szalai Piroska szerint 2010 és 2024 között Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben azon nők foglalkoztatási rátája az Európai Unión belül, akiknek a legkisebb gyermeke hat év alatti. Nem véletlen, hogy a kormány munkaerőpiaci stratégiája kiemelten fókuszál e csoport aktivizálására. Míg 2010-ben a kisgyermekes nők foglalkoztatási aránya csupán 32 százalék volt, addig mára ez az arány elérte a 75 százalékot. Hozzátette, bár ez még nem 90 százalék, az ugrás így is jelentős – és szerinte további tartalékok is vannak ebben a csoportban.

Ezt minden anyuka megérzi januárban

A kisgyerekes anyák szerinte jellemzően jó iskolai végzettséggel, releváns munkatapasztalattal és erős kompetenciákkal rendelkeznek. A kihívást nem a szakmai alkalmasságuk jelenti, hanem az, hogy a családi és munkahelyi feladatokat össze kell hangolniuk. Ebben az életszakaszban ez a kettős teher jelentheti a fő akadályt. Szalai Piroska szerint ha ezt az átmeneti időszakot – amely néhány évet jelent csak, hiszen a gyerekek megnőnek – a munkáltatók és az állam megfelelő támogatással segítik áthidalni, az komoly mozgósító erőt jelenthet. Ráadásul ezek a nők ideális munkaerőnek számítanak.

Szalai Piroska szerint januártól a 40 év alatti, kétgyermekes anyák 15 százalékos keresetemelkedést tapasztalnak az adómentességnek köszönhetően.

Emellett a családi adókedvezmények rendszere is bővül, ami szerinte szintén abba az irányba hat, hogy a kisgyerekes nők számára még inkább megérje visszatérni a munka világába. Az inaktívak aktivizálásában a megoldások között diverzifikálni kell, mert ez nem homogén csoport. „Például az országbérlet olyan tényező, amely képes mozgásba hozni olyan embereket is, akik korábban nem voltak aktívak.”

A miniszterelnök gazdasági főtanácsadója háttérbeszélgetésünk második részében elsősorban az idősebbek, kisgyerekesek és vendégmunkások munkaerőpiaci szerepéről beszélt. Szerinte a kisgyermekes édesanyák számára is hozott áttörést a tavaly bevezetett országbérlet: „Sokan részmunkaidőben tudnak csak elhelyezkedni, kisebb fizetésért, így ha még utazniuk is kellett, az gyakorlatilag ellehetetlenítette a munkavállalásukat. Az országbérlet viszont segített: már nemcsak a szomszéd településre lehet eljutni megfizethető áron, hanem messzebbről is megéri a munkába járás.”

Hozzátette, az alacsonyabb jövedelműeknek ez az intézkedés „mozgósító erőként” is működött. A másik nagy áttörést elérő csoport az 55–64 éveseké – vagyis a nyugdíj előtt állóké –, akiknek a foglalkoztatási rátája az elmúlt években szintén látványosan nőtt. „Ez a korcsoport 2010-ben még csak 33 százalékos foglalkoztatottságot mutatott, mára viszont elértük a 70 százalékot, vagyis megdupláztuk – ez pedig Európa egyik legnagyobb növekedése volt ebben a szegmensben.”

A növekedés mögött szerinte nemcsak gazdaságpolitikai döntések, hanem mélyebb társadalmi változások is állnak: „A most nyugdíj felé közeledő generáció már nem az a generáció, amelyet a háború után születettként a család arra ösztönzött, hogy minél előbb menjen dolgozni. Ők már az 1960-as években születtek, és az 1970-es, 1980-as években nőttek fel azzal a szemlélettel, hogy a tanulás hozhat előrejutást. Így sokkal nagyobb arányban van köztük érettségizett vagy diplomás ember.” Ez pedig döntően befolyásolja, ki mennyire tud alkalmazkodni a munkaerőpiac változásaihoz.

„Ha valaki legalább érettségivel lép be a munka világába, abban van egyfajta attitűd is: meg akarja tartani a foglalkoztathatóságát a nyugdíjig. Az alacsonyabban iskolázottaknál ez nehezebb.” Szalai Piroska szerint a munkáltatók dolgát most még a demográfia ebben a kérdéskörben megkönnyíti: „Ma sokkal könnyebb egy 55 év felettit foglalkoztatni, mint 15 éve volt.” Azonban a demográfiai lejtmenet és a növekedés fenntartása miatt még így is szűkös a munkaerőpiac, és Szalai Piroska szerint akkor is az maradna, ha minden inaktívat sikerülne is aktivizálni.

Ezért van szükség vendégmunkásokra – de nem akárhogy és nem akárkiket fogad be a magyar rendszer. „Alapvetően olyan munkaköröket töltenek be, amelyeket nem lehet magyarországi munkavállalóval betölteni” – hangsúlyozta. Majd a vendégmunkásokat három csoportra osztotta:

Az EU-állampolgárok, akik szabadon dolgozhatnak, nincs róluk külön nyilvántartás, „velük kapcsolatban semmilyen különbséget nem tehetünk, nem is teszünk”. A szomszédos, nem EU-s országok állampolgárai Szerbiából és Ukrajnából. Az ő alkalmazásuk bejelentésköteles, így róluk vannak részletesebb adatok. Szalai Piroska szerint az ukrán foglalkoztatottak száma a háború kezdete óta folyamatosan csökken: „A háború elején érkezettek nagy része továbbment, illetve itt maradtak és felvették a magyar állampolgárságot. Már kevés az utánpótlás, hiszen a határok le vannak zárva. 2023 végén 40 ezer ukrán állampolgárt tartottak nyilván foglalkoztatottként, de ez a szám azóta is csökken.” Hozzátette, a foglalkoztatott ukránok „94 százalékának legfeljebb alapfokú végzettsége van – ez komoly kihívást jelent a munkaadóknak”. Ha kinyitjuk a határokat, a számuk jelentősen nőhet. A távolabbról, például Ázsiából érkezők, akik szigorú szabályozás mentén dolgozhatnak: „Nem lehetnek többen, mint a bejelentett üres álláshelyek, és csak olyan szerződéssel jöhetnek, amely biztosítja, hogy a munkavállalási engedély lejárta után visszatérnek a hazájukba. Sokkal szigorúbbak a szabályok, mint a legtöbb európai országban.”

Így lehetne aktivizálni a romákat

A beszélgetés végén Szalai Piroska kitért a roma közösségek munkaerőpiaci részvételére is. Ezzel korábban már részletesen foglalkoztunk. Orbán Viktor gazdasági főtanácsadója ezt az inaktívak problémájához kapcsolva elemezte. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a WHC Csoport és az Oeconomus Alapítvány konferenciáján korábban pedig arról beszélt, hogy a közelmúlt gazdaságpolitikai kihívásait a járvány, a háború és az energiaár-robbanás határozta meg. Kiemelte, hogy Magyarország jelentős előrelépést tett a foglalkoztatás terén, de a munkaerőhiány és a roma közösség integrációja továbbra is komoly feladat.

Szalai Piroska az inaktív népességet két szempontból csoportosítja. Az első szempontot korábban már ismertette, de az iskolai végzettség szerinti szegmentáció alapján is kidomorítható. Ez azért fontos, mert a munkapiaci esélyeket és az aktivizálhatóságot jelentős mértékben befolyásolja a képzettségi szint.

Diplomások: a felsőfokú végzettségűek foglalkoztatási rátája rendkívül magas, 90 százalék fölötti, ami 2024-ben a 20–64 éves korcsoportban az Európai Unió legjobbja volt. Ez azt jelenti, hogy közülük alig van, aki inaktív, tehát „nincs nagyon mit mozgósítani” – ők már gyakorlatilag a munkaerőpiac aktív részét képezik. Középfokú végzettségűek: szintén nagyon jó a foglalkoztatottságuk, Szalai szerint Európa hatodik legmagasabb rátájával bírnak. Tehát ők sem tartoznak jelentős számban az inaktívak közé. Az üzenet egyértelmű: aki legalább érettségivel rendelkezik, az szinte biztosan aktív tud maradni a munkaerőpiacon.

A legnagyobb arányban azok vannak az inaktívak között, akiknek csak alapfokú végzettségük van, és nincs piacképes szakképzettségük. Ebbe a csoportba sorolható többek között a roma népesség egy jelentős része is. Szalai Piroska hangsúlyozta,

természetesen vannak diplomás és középfokú végzettségű romák is, számuk örvendetesen nő, de a romák foglalkoztatási problémái leginkább az alacsonyan iskolázott réteget érintik.

A közfoglalkoztatás különösen fontos volt a roma közösségek szempontjából:

2010-ben nagyjából 75 ezer ember dolgozott közfoglalkoztatottként Magyarországon. 2014–2016 között ez a szám évi 200 ezer fő fölé emelkedett, tehát nagyban hozzájárult a korábban inaktív népesség bevonásához. 2025-re lecsökkent a 2010-es szint alá, csak 60 ezer fő vesz részt ilyen programban.

Ennek ellenére az inaktívak aránya jelentősen csökkent: a 20–64 éves inaktívak száma több mint 2 millióról 850 ezer körüli értékre esett vissza. Ez a visszaesés azt mutatja, a korábban kívül rekedt népesség jelentős része mégis be tudott lépni a munkaerőpiacra. „A felsőfokú végzettségűek 90 százaléka dolgozik, a középfokú végzettségűek rátája is az egyik legjobb Európában. A probléma azokkal van, akiknek legfeljebb alapfokú végzettségük van – márpedig ebben a kategóriában sokan vannak a roma közösségből is.” Úgy véli, a foglalkoztatásukhoz valódi helyi szintű integrációs és támogatási programokra lenne szükség.

MAGYARORSZÁGON TEHÁT A JÖVŐBELI LEGNAGYOBB TARTALÉK A FIATALOK, AZ ALACSONYAN KÉPZETTEK KÖRÉBEN VAN, S EZ UTÓBBIAKNAK KOMPLEX, TÁRSADALMI ÉS KÉPZÉSI BEAVATKOZÁSRA VAN SZÜKSÉGÜK.

Ez egyúttal társadalmi integrációs kérdés is, nem pusztán munkaerő-gazdálkodási. Bár társadalmi oldalról nézve sokat sikerült előrelépni, a gazdaság szempontjából még mindig van mozgósítható munkaerő az országban. Ezért a cél az, hogy a maradék inaktív réteget is be lehessen vonni a munkavállalásba – de ehhez már nem munkahely, hanem elsősorban képesség- és készségfejlesztés kell.

(Borítókép: Mezőgazdasági munkások Ófehértó határában 2015. szeptember 10-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)