Egy kislány gyásza forradalmasította a magyar egészségügyet. Dávid Ilana nyolcévesen vesztette el édesapját, mert a segítség túl későn érkezett – ma több mint százezer ember szívverése köszönheti biztonságát annak a transztelefonikus EKG-rendszernek, amelyet ő álmodott meg. Az IMS technológiája már eddig is életeket mentett, de most a mesterséges intelligencia révén új korszakba lép: gyorsabb, pontosabb, emberközpontúbb. Ez nem sci-fi, ez a magyar valóság, ami lassan exportcikké válik.

Az IMS története egy gyermeki fogadalommal kezdődött – és mára több mint százezer ember szívverésén keresztül íródik tovább. Dávid Ilana, az IMS alapítója és tulajdonosa nyolcéves volt, amikor édesapja szívrohamban elhunyt. Nem azért, mert nem lehetett volna megmenteni, hanem mert az orvos nem ért ki időben. Ez a veszteség mély nyomot hagyott benne, de nem bénította meg. Épp ellenkezőleg: egész életét annak szentelte, hogy más családoknak ne kelljen hasonló tragédiát átélniük.

„Ott és akkor eldöntöttem, hogy életeket mentek” – idézte fel. Az út hosszú volt, de következetes: először szakápolóként dolgozott, majd külföldön szerezte meg a healthcare-manager képesítést, és irányított egy kórházi egységet. A hazahozott tudás és szenvedély hozta létre az IMS-t – a vállalkozást, amely a transztelefonikus EKG (TTEKG) rendszer magyarországi úttörője lett, és mára újabb szintre lépve mesterséges intelligenciával (AI) támogatja az életmentést.

Mi az a TTEKG, és hogyan ment életeket?

A TTEKG lényege egyszerű és zseniális: a mentőautóban vagy háziorvosi rendelőben elvégzett EKG-felvételt azonnal továbbítják egy szakorvosi központba, ahol kardiológus értékeli azt, akár az ország másik feléből is. A gyors diagnózis életet ment – szó szerint.

A rendszer hatékonysága statisztikailag is bizonyított:

több mint 50 százalékkal csökkent a szívinfarktusos halálozások aránya azon betegek körében, akiket TTEKG-vel vizsgáltak.

Az erről szóló tanulmány Édes István, a Debreceni Egyetem kardiológusprofesszorához fűződik, aki 2018-ban publikálta az erről szóló tanulmányt.

A rendszer jelenleg 16 fogadóközponttal működik országszerte, több mint 1500 eszköz van napi használatban, és naponta csaknem ezer háziorvostól érkeznek be az adatok az IMS központjába.

Ilana szerint az egyik legnagyobb érték, amit a rendszer adni tud, az az együttműködés. „A beteg sorsáról nem egyetlen orvos dönt, hanem egy komplett csapat – mentő, kardiológus, háziorvos – közösen.” Olyan esetekről mesél, amikor a háziorvos bizonytalan volt, de a TTEKG és a konzultáció életet mentett. Vagy amikor egy páciens otthoni készülékével napokkal korábban sikerült azonosítani a problémát, mint ahogy az súlyosabb tüneteket okozott volna.

Nemzetközi minta helyett magyar megoldás

Ilana elmondása szerint a TTEKG magyarországi meghonosítása egyáltalán nem volt egyenes út. A külföldi minták itthon nem működtek – új protokollokat, új rendszereket kellett kitalálni. A kezdeti próbálkozások után 2006-ban nyertek egy kisebb pályázatot, amely lehetővé tette az első technológiai fejlesztéseket, és a Debreceni Egyetemmel közösen elindították a TTEKG első értékelő központját, majd 2013-ra az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) minden régiója csatlakozott a rendszerhez.

A későbbiekben a technológia az alapellátásba is beépült. A III. kerület Vihar utcai rendelője volt az első, ahol nemcsak fogadták a háziorvosok TTEKG-it, hanem páciensek számára otthoni EKG-készüléket is biztosítottak.

A rendszer bevezetése nemcsak technikai, hanem társadalmi, jogi és orvosi ellenállással is szembesült. A 2000-es években a távdiagnosztika még szinte ismeretlen fogalom volt a magyar egészségügyben – nem volt jogi alapja, és nem részesült finanszírozásban sem.

Az IMS hosszú távú lobbitevékenységének eredményeképpen végül 1998-ban a TTEKG bekerült az OEP elszámolási rendszerébe, és a Covid-járvány idején hivatalosan is elismert telemedicina-eljárás lett. Ez nemcsak szakmai, hanem erkölcsi visszaigazolás is volt az addigi küzdelemre.

Új szint: AI az EKG-elemzésben

Az IMS nem állt meg itt.

Jelenleg olyan mesterségesintelligencia-alapú szoftvert fejlesztenek, amely képes lesz felismerni a legritkább, de legveszélyesebb EKG-eltéréseket is.

A projekt eddig több mint 100 ezer EKG-görbét dolgozott fel anonim módon, kizárólag orvosszakmai szempontok alapján.

A cél nem az orvosok helyettesítése, hanem a támogatásuk. Az AI fél másodperc alatt elemez egy EKG-t, és előzetes értékelést ad, ami megkönnyíti a kardiológus döntését. Ez különösen akkor fontos, amikor minden perc számít – például egy akut infarktus esetén.

„A rendszer nem dönt, hanem segít dönteni” – hangsúlyozza Ilana. A fejlesztés minden etikai és adatvédelmi előírásnak megfelel, rendelkezik tudományos és kutatásetikai engedélyekkel, és teljes mértékben a 2025-től részben életbe lépett új EU-s AI-rendelet mentén zajlik.

Arra is kíváncsiak voltunk, kiválthatja-e az orvost az AI? A válasz egyértelmű: nem. A magyar egészségügy emberalapú, és az IMS filozófiája szerint is a technológia célja az emberi tudás kiegészítése, nem pedig helyettesítése – fejtette ki Dávid Ilana. Az AI egyelőre leleteket szűr elő, kóros EKG-görbéket emel ki, de a végső döntés mindig a szakorvosé marad.

Nőként az élvonalban

Az IMS különlegessége nemcsak technológiai, hanem társadalmi szempontból is példaértékű. A magyar vállalatok mindössze 17 százalékát vezetik nők, az egészségügyi szektorban még ennél is kevesebb a női felsővezető. Az IMS egy 35 éve működő, női vezetésű egészségügyi vállalat – a maga nemében talán az egyetlen ilyen Magyarországon.

Dávid Ilana szerint ehhez nem elég a kiváló szakmai tudás. „Kitartás kell abban, amit hiszek. Élesnek, talpraesettnek kell lenni – és folytatni, folytatni… Nem kívánok nyugdíjba vonulni!” – mondta.

Nemzetközi terjeszkedés és új technológiák

Az IMS célja, hogy technológiáját más országokba is eljuttassa, különösen a mentési rendszerek terén. Már most zajlanak tárgyalások szomszédos országokkal. Emellett új területeken is gondolkodnak: belgyógyászati és más alapellátási problémákra keresnek hasonlóan hatékony távdiagnosztikai megoldásokat.

Tudom, hogy édesapám nagyon-nagyon büszke lenne rám. Amit megígértem, betartottam. Ez visz előre nap mint nap

– mondta.

Magyarország egészségipari nagyhatalom?

Az Index nemrég írt egy cikket, amelyben kockázatitőke-piaci szakértők arról beszéltek, a magyar gazdaság egyik kitörési pontja lehetne az egészségiparba történő befektetés – MedTech, HealthTech, BioTech – ezen belül is főleg előbbi. Dávid Ilana egyetért a felvetéssel, de hozzáteszi, nagyon hosszú folyamatról van szó. „Mindig látni kezdeményezéseket, kisebb-nagyobb eredményeket, amelyek aztán valahogy, valahol megrekednek vagy kikerülnek Magyarországról. Mintha nem értékelnénk, mi van a kezünkben. Büszkék vagyunk rá, de közben nem ápoljuk, nem fejlesztjük, nem gondoskodunk tovább róla” – mondta.

