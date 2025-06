Tragikus adatokat közölt az Eurostat, Románia és Szlovákia is előttünk jár fejlettségben

Hiába közelít a magyar gazdaság fejlettsége az uniós átlaghoz, a hazai életszínvonal továbbra is elmarad a legtöbb tagállamétól. A lakossági fogyasztás 2024-ben is az uniós lista végén állt, ráadásul most már egyedüli sereghajtóként, mivel Bulgária is megelőzött minket. Az Eurostat adatai szerint gazdasági fejlettség szintjén öt tagállamot még mindig magunk mögé utasítunk.