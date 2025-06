Tovább védi a kormány a fiatalok pénztárcáját, marad a kamatstop a diákhiteleknél

A kormány meghosszabbította a diákhitelek kamatstopját: a 2024 végéig megkötött szerződések esetében 2025 második felében is maximum 7,99 százalékos kamattal számolhatnak a hallgatók, míg a célzott képzési hitelek továbbra is kamatmentesek maradnak.

A kormány legfrissebb intézkedése szerint a 2024. december 31-éig aláírt diákhitel-megállapodásokra továbbra is érvényben marad a kamatstop. Emiatt a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében 2025 második felében is maximum 7,99 százalékos kamattal lehet számolni. A specifikus képzési célokat szolgáló Diákhitel2 és Képzési Hitel továbbra is kamatok nélkül vehető igénybe. A szabályozás módosításáról szóló társadalmi vita kedden kezdődött meg, a teljes dokumentáció a kormányzati honlapon található meg – jelentette be kedden a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A diákhitelrendszer alapvető szerepet tölt be a hazai felsőoktatásban, eddig mintegy 400 ezer diáknak tette lehetővé a diplomaszerzést. A rendszer központi elve, hogy minden motivált és tanulásra elkötelezett fiatal hozzájusson a továbbtanuláshoz, társadalmi-gazdasági helyzetétől függetlenül. A hallgatók jövője közösségi érdek, hiszen ők lesznek a következő generáció munkavállalói, vállalkozói és családalapítói, ezáltal a tartósan versenyképes és virágzó gazdaság fundamentumai – hangsúlyozta a minisztérium az MTI-nek.

A globális krízishelyzetek – a pandémia, az energiaválság és az orosz–ukrán konfliktus következményei – világviszonylatban kamatemelkedést eredményeztek, ami a diákhitelekre is befolyással volt. Ezen negatív hatások ellensúlyozására indította el a kormány 2023 januárjától a kamatstopot, amelyet most újabb periódusra kiterjesztenek. A kormány prioritásként kezeli a családalapítás ösztönzését, ezért a gyermekvállaláshoz kapcsolódó visszafizetési könnyítések változtatás nélkül megmaradnak: több gyermek születése esetén jelentős adósságcsökkentés, három gyermek után pedig a teljes hitel elengedése jár a szülőknek – olvasható a tájékoztatóban.

A támogatott hitel mellé 2023 júliusától a diákhitelt felvevők minden korábbinál előnyösebb kondíciókkal nyithatnak Diákhitel Számlát, mivel a „diákhitelszámlát” kínáló kereskedelmi bankok kötelezően biztosítják többek között a havi számlavezetést, a bankkártyahasználatot, az online szolgáltatások elérését és a havi számlakivonatok hozzáférhetőségét is – tájékoztatott az NGM.

