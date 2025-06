Az Amazon-főnök nem kereste a szépítő kifejezéseket. „A következő néhány évben azt várjuk, hogy ez csökkenteni fogja a teljes vállalati munkaerőnket, ahogy hatékonysági nyereségeket érünk el az MI széles körű használatából a vállalaton belül” – fogalmazott a dolgozóknak küldött levélben, amelyet később nyilvánosan is közzétett a cég.

A jövőbeli tervek mellett Jassy konkrét példákat is említett arra, hogy a mesterséges intelligencia már most is helyettesíti az emberi munkát. Elmondása szerint egy MI-alapú kódolóasszisztens tavaly 4500 évnyi munkát takarított meg az Amazon programozóinak azáltal, hogy felgyorsította a szoftverfrissítési folyamatokat.

A cég egyébként már régóta csökkenti létszámát. 2022 óta több mint 27 ezer alkalmazottat bocsátottak el, és 2025-ben is folytatódtak a leépítések – januárban 200 főt az észak-amerikai üzletágból, májusban további 100 embert az eszközök és szolgáltatások részlegéből.

Jassy levelében arra buzdította az alkalmazottakat, hogy ne ellenségként, hanem eszközként tekintsenek a mesterséges intelligenciára. „Legyenek kíváncsiak az MI-re, képezzék magukat, vegyenek részt workshopokon és tréningeken” – írta.

Azok, akik elfogadják ezt a változást, MI-ben jártasak lesznek, segítenek nekünk építeni és javítani belső MI-képességeinket, jól pozicionáltak lesznek a nagy hatás elérésére és a vállalat újragondolásába

– tette hozzá a The Washington Post szerint.

Az Amazon bejelentése egy szélesebb trend része. Más technológiai óriások is nyíltan beszélnek arról, hogy az MI-t a hatékonyság növelésére használják fel, ami gyakran kevesebb emberi munkát jelent.