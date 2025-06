Elkészült a felmérés, kiderült, hogy mennyire vagyunk hajlandóak borravalót adni a vendéglátósoknak

Felmérést végzett a HelloPay a vendéglátósok körében a borravalókkal kapcsolatban. A kutatás alapján nagyobb eséllyel számíthatnak jattolásra azok az egységek, ahol a vendégeknek van lehetősége ezt bankkártyával fizetni, ráadásul január óta ezeket kevesebb adó és járulék is terheli. A cégeknek ugyanakkor szigorúan nyilván kell tartani, kik dolgoztak az adott műszakban és kinek mennyi borravalót utaltak.

A HelloPay új kutatása szerint a vendéglátósok 75 százaléka számolt be arról, hogy szoktak borravalót kapni, és a vendégek egyre többször jattolnak bankkártyával. A felmérés arra is rámutatott, hogy nagyobb hajlandósággal adnak borravalót ott, ahol erre digitálisan is van lehetőség – adta hírül a turizmus.com.

A megkérdezettek 42 százaléka tapasztalta, hogy ha van kényelmes, bankkártyás lehetőség, többen hajlandóak jattolni. A portál megjegyezte, hogy 2025 januárjától az ilyen esetekben tovább szűkült az a kör, mikor adókat vagy járulékokat kell fizetni, ami tovább ösztönözheti a cégeket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.

Hozzátették, hogy a jogszabályi változás új kötelezettségeket is teremtett a borravalók nyilvántartásával kapcsolatban. A vendéglátóhelyeknek pontosan kell dokumentálniuk, hogy az adott műszakban kik dolgoztak, és a kifizetett borravaló mértékét, főleg, ha azt nem közvetlenül a munkavállalónak utalják.

A portál emlékeztet arra is, hogy a törvény alapján magánszemélyek esetében 15, cégeknél pedig 20 százalék lehet a borravaló maximummértéke. Ugyanakkor a vendéglátósok 92 százalékánál az átlagos arány 11 százalék, és átlagosan ötből egy vendéglátóhely számol fel ilyen díjat. Ezt főleg az éttermek és a kiugró budapesti arányok dobják meg, előbbi esetben 47, utóbbinál 40 százalék kér szervizdíjat.

A kutatás szerint a vendégek csupán 13 százalékát befolyásolja az, hogy az ár már tartalmazza-e a borravalót.

Az adatokból az is egyértelmű, hogy a jattolás leginkább attól függ, a vendég mennyire elégedett a kapott szolgáltatással, valamint 22 százalék úgy látja, hogy a törzsvendégek is pénzzel jutalmazzák a minőségi kiszolgálást. Azoknak, akik adnak borravalót, több mint a fele 5 százalékot ad, 38 százalékuk pedig 5-10 százalék között honorálja az elégedettségét.