Ott fognak dolgozni a vidéki magyar gyerekek, ahol egykor Jeff Bezos

„Kitartás, szorgalom, kellő alázat a munka iránt, és sikerülni fog” – árulta el az Indexnek Scheer Sándor, hogy mit mond majd az általános iskolásoknak, akikkel várhatóan a Tanítsunk Magyarországért program keretében találkozik. A Market Építő Zrt. alapító-tulajdonosa, vezérigazgatója, aki egyben a magyar McDonald’s hálózatot üzemeltető cég tulajdonosa, a programhoz azért csatlakozott vállalataival, hogy betekintést nyújtson a fiataloknak a munka világába, ezzel is építve őket. Megismerhetik a Mekit is, ahol egykor a világ egyik leggazdagabb embere, Jeff Bezos szintén dolgozott.

A hátrányos helyzetű települések általános iskolásainak drámai valósága, hogy többségük 14 éves koráig alig hagyja el faluját – erre a felismerésre jutott György László kormánybiztos 12 éve, mielőtt elindították a Tanítsunk Magyarországért programot.

Május végi interjúnkban részletesen bemutatta a programot, amelynek célja, hogy a nehezebb helyzetben lévő kistelepülések fiataljai sikerrel tanuljanak tovább, és helyezkedjenek el a munkaerőpiacon, azaz jól boldoguljanak az életben.

A kormánybiztos személyesen kereste fel azokat a településeket, ahol magas az iskolaelhagyók aránya. Megállapításai szerint nem motivációhiányról vagy képességbeli korlátokról van szó – a probléma gyökere a tapasztalás hiánya.

A mentorálás a programnak csak az egyik pillére – a legnagyobb hatást a közös kirándulások jelentik, ezeknek részét képezik a vállalatlátogatások. György László arra kéri a programban részt vevő partnercégeket, hogy félévente legalább kettő, évente pedig négy vállalatlátogatást szervezzenek. Szerdán egy sajtótájékoztatón bejelentették, hogy Magyarország egyik leggazdagabb embere, Scheer Sándor is csatlakozott a programhoz cégeivel.

Az országot és benne az embereket szeretné építeni Scheer Sándor

György László kormánybiztos külön kiemelte: a sajtótájékoztató megtartása az ő ötlete volt, nem Scheer Sándoré. „Nekem kellett meggyőznöm őt és a Market céget arról, hogy tartsunk sajtótájékoztatót, mert adni és másoknak segíteni bensőséges ügy.”

Hozzátette: „Ha fogalmazhatok ennél is kifejezőbben, ez intim magánügy, nem tartozik másokra. Sőt, bele is rondíthat az érzésbe, ha ezzel kérkednek. Mégis fontosnak tartottam, hogy beszéljünk róla, mert szeretném, ha mások számára is mintául szolgálna.” Scheer Sándornak kezdetben kétségei voltak a nyilvánosság bevonásával kapcsolatban, de végül belátta, hogy ez az együttműködés másoknak is példaként szolgálhat.

A vezérigazgató megígérte: „Nem csak évi négy látogatási lehetőséget szeretnénk biztosítani az építkezésekre, hanem sokkal többet.” Az országszerte zajló építkezéseken minden helyszínen ott lesznek azok a vezetők, „akik a legtöbbet tudnak megmutatni abból, ami ott történik”. Scheer Sándor gondolkodása túlmutat saját vállalatán:

Egy egész ágazatot látok magam előtt, nem csak a saját cégemet. Ha ezek a fiatalok az építőipart választják, akkor megszűnhet a munkaerőhiány.

– mondta az Indexnek az esemény után. Célja, hogy megmutassák „milyen jó dolog az építőiparban dolgozni”. Elmondta, hogy nem csak a saját céges érdekeit nézte, amikor a programhoz csatlakoztak, tágabb értelemben „Magyarországot és a benne élő embereket szeretnénk építeni”.

Az építőipar mellett a gyorséttermi világot és a szállodaipar területét is bemutatják majd a fiataloknak, amire minden lehetőségük meg is van, mivel a magyar McDonald’s-hálózatot üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. tulajdonosa Scheer Sándor.

A McDonald’s mint első munkahely: értékes tapasztalat a későbbi karrierhez

A vezérigazgató szerint a McDonald’s jó kiindulópont lehet a munka világában: „Különösen Amerikában népszerű képzőhely, sok amerikai állampolgárnak ez az első munkahelye.” De miért hasznos?

„A gyorséttermi munka megtanítja azt a szorgalmat és kitartást, ami minden munkahelyen értékes”

– válaszolta kérdésünkre a vezérigazgató, majd hozzátette, hogy itt óraműpontossággal kidolgozott munkafolyamatok vannak, és valóban megkövetelik a becsületes munkát. A McDonald’snál szerzett tapasztalat pedig „jól használható ugródeszka bármilyen irányban”.

Talán kevesen tudják, de Amerika lakosságának közel 10 százaléka dolgozott valaha McDonald’sban – Jeff Bezos, Pink, Sharon Stone, Pharrell Williams, csak hogy néhányat említsünk az ismert nevek közül. Sokan úgy vélik, hogy a Meki olyan nagyvállalati környezet, ahol a lehető leggyorsabban sikerül fegyelmezett munkakultúrát elsajátítani.

Így karolják fel cégek a hátrányos helyzetű gyerekeket

Az együttműködés több mint egyszerű támogatás. György László kormánybiztos elmondta: „Először évi 10 millió forint értékű megállapodásról beszélünk”, de „összesen 30 millió forint értékű lehet a teljes program”, ha hozzávesszük azt a munkaerő-ráfordítást, amelyet a Market nyújt.

Itt a cég nemcsak pénzzel, hanem idővel és energiával is bekapcsolódik, ezért különösen példaértékű a felajánlás

– hangsúlyozta György László, majd hozzátette, hogy az együttműködés keretében a Market Építő Zrt. több területen, a személyes jelenlétre és a szakmai tudás átadására építve, támogatja a programot. Ezenfelül a cég finanszírozza egy pályaorientációs nyári tábor megvalósulását, valamint logózott pólókkal, játékos sporteszközökkel és étkeztetéssel is hozzájárul a mentorált gyermekek élményeihez.

A Marketnél dolgoznak olyanok, „akik alulról indultak, és feljutottak”, akik személyes tapasztalatból beszélhetnek a fiataloknak. Scheer Sándor maga is „alulról kezdte”, ezért tudja, mit jelent előrejutni.

A Tanítsunk Magyarországért programhoz több cég is csatlakozott már. Ilyen partnercéget vezet Varga Zsolt, a LogSol Kft. alapítója is, aki feleségével a program keretében többnapos „ottalvós” táborokat szervez.

A Fiers Mechanika vállalatnál minden látogatás után fát ültetnek a gyerekek – szimbolikusan megjelölve az időt és a lehetőséget, hogy később visszatérhessenek, amikor már a fákkal együtt ők is megnőttek. A Vesz-Mont 2000-nél a gyártástechnológia világába kapnak betekintést, az Alba Innovárnál 3D-nyomtatással és -tervezéssel ismerkednek. A programot részletesen bemutató cikkünket ide kattintva olvashatja el.

2030-ra minden ma általános iskolásnak legyen legalább szakmája

György László elmondta, hogy a 2018. december 5-én indult program „szépen halad” célja felé, vagyis: 2030-ra minden ma általános iskolás gyerek rendelkezzen legalább szakmával, vagy tanuljon tovább.

Ma már 800 egyetemista mentorál 3700 általános iskolást, országszerte 110 általános iskolában.

Ahol a Tanítsunk Magyarországért program jelen van, ott 10 százalékponttal többen mennek műhelyiskola helyett szakmát tanulni, és 54 százalékról 30 százalék közelébe mérséklődött a középfokú lemorzsolódás – részletezte a kormánybiztos.

(Borítókép: Goreczki Renáta / Tanítsunk Magyarországért program)