Tokajban valósulhat meg a bordeaux-i álom, egy magyar milliárdos felfedte a vízióját

Wáberer György milliárdos üzletember azt állítja, hogy a Facebookon meghirdetett alkoholmentes kihívásával az egészségtudatosság mellett és nem a bor ellen kampányol. A magánklinikát is vezető vállalkozó, aki egyben a Tokaj-Hegyalja Egyetem kuratóriumi elnöke, lapunknak elmondta, hogy az alkoholos italok közül csak a bort ajánlaná, ezért hamisnak tartja az ellene felhozott vádakat. A milliárdos most először nyilatkozott a borászszakmát felkavaró videójáról, és elárulta a hosszú, egészségben eltöltött élet titkát is.