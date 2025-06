Készüljenek a dohányosok, még zsebbe nyúlósabb idők jönnek

Kiszivárgott az Európai Bizottság drasztikus jövedékiadó-emelést kilátásba helyező dohányipari reformja, amely az alternatív dohánytermékeket éppúgy érintené, mint a hagyományos cigarettát. Az uniós országokat látványosan megosztja a kérdés: az egységesen növekvő adókat elsősorban Franciaország és Hollandia szorgalmazza, amely már túl van a beavatkozáson. Ugyanakkor több szakértő is amellett érvel, hogy a készülő javaslat figyelmen kívül hagyja a tagállamok gazdasági és társadalmi sajátosságait. Emellett a jelentős áremelkedés a feketepiac térnyerésének kifejezetten kedvez, ami azért is veszélyes, mert az illegális, vagyis az ellenőrizetlen forrásból származó dohánytermékek az egészségre fokozottan káros anyagokat tartalmazhatnak.

Heves politikai vitákat és gazdasági torzulásokat válthat ki, hogy a dohánytermékek fogyasztásának visszaszorítását az EU egy új adórendszeri beavatkozással érné el úgy, hogy egységesítené az uniós piacot – számolt be az uniós ügyekre specializálódott Euractiv. A láthatóan egyoldalú javaslat kritikusai szerint ezzel az Európai Bizottság figyelmen kívül hagyná a tagállamok helyi sajátosságait és a szociális következményeket. A Clearing the Air szerint a javaslat azután született meg, hogy uniós tagállamok egy csoportja – új intézkedéseket követelve – levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez.

Fred Roeder, a Consumer Choice Center ügyvezető igazgatója szerint „Európa úgy gondolja, hogy a leszokni próbáló cigarettázók büntetése jó módja az államháztartás megerősítésének”, csakhogy az új adókkal a kis dohányboltokat, a határokon átnyúló vásárlókat és Európa legszegényebb dohányosait sújtaná.

Michael Landl, a World Vapers' Alliance igazgatója Fred Roedernél is sarkosabb véleményt fogalmazott meg, kijelentve: „A dohányzási arány az alacsony jövedelmű európaiak körében a legmagasabb, akik a legkevésbé tudják megfizetni a magasabb árakat.” Sőt, állásfoglalásában egészen odáig ment, hogy „ez nem csak rossz politika, ez egy közegészségügyi katasztrófa, amely utat enged a társadalmi igazságtalanságnak.” A vezető hozzátette:

„a bizottság az új típusú termékek kapcsán figyelmen kívül hagyja a tudományt, bünteti a szegényeket, és pontosan azt adja az EU-ellenes hangoknak, amit akarnak: bizonyítékot arra, hogy Brüsszelnek nincs kapcsolata az emberekkel, így nem is törődik velük.”

Az EU javaslata ellen Michael von Foerster, a Német Dohányipari Szövetség ügyvezető igazgatója is felszólalt – számolt be a Bild. A szakember szerint mérlegelni kell azt is, hogy az adóemelés már meglévő és megbízható adózási modelleket, valamint kis- és középvállalkozásokat tehet tönkre. Viszonyításképp: az iparág Európában közvetlenül és közvetve 2,1 millió munkahelyet biztosít, amely Bécs teljes lakosságának felel meg.

Új kereteket adnának a dohányadóztatásnak

Az éles kritikák alapjául az szolgál, hogy a dohánytermékek jelentős mértékű jövedékiadó-emelésén dolgozik az Európai Bizottság, amely a várakozások szerint még az uniós intézményrendszer augusztusban esedékes nyári szünete előtt hivatalosan is nyilvánosságra hozhatja a konkrét javaslatait. Az Euractiv által megszellőztetett hatástanulmány szerint:

A hagyományos cigaretta esetében ezer szálra vetítve a jelenlegi 90 euróról – 139 százalékkal – 215 euróra növelnék a jövedéki adót.

Miközben a finomra vágott fogyasztási dohányra rakódó terhet 258 százalékkal növelnék: az eddigi, kilogrammonként megállapított 60 euró helyett 215 eurót számolnának fel. Vagyis adózási szempontból egyenlőségjelet tennének a cigaretta és a sodródohány közé.

A szivarok, szivarkák esetében pedig 1090 százalékos emelést helyeztek kilátásba: ezer szálanként 12 helyett 143 eurós jövedéki adót belengetve.

Drasztikus és igencsak megosztó változások szerepelnek a tervekben azzal együtt is, hogy a növekvő adóterheket tekintve az átlagos mértéktől a vásárlóerő-paritás figyelembevételével nemcsak fel-, hanem lefelé is el lehetne térni. Így például az Euractiv számításai szerint míg Luxemburgban 3,5 euróval (60 százalékkal) emelkedne a jövedékiadó-emelés hatására egy doboz cigaretta ára, addig Bulgáriában 2,6 euróval (80 százalékkal), Görögországban pedig 2 euróval (50 százalékkal) drágulna. Egy ilyen mértékű áremelés olyan lendületet adhat a feketepiacnak, mint amit Franciaországban vagy Hollandiában tapasztalhatunk.

Nagy port kavar a jövedéki termékkör tervezett bővítése

Új eleme a tervezetnek, hogy beemelnék a jövedéki körbe az alternatív termékeket, így például:

A hevített dohánytermékek esetében 1000 szálanként 108 eurós vagy kilogrammonként 155 eurós sarcot helyeztek kilátásba.

A vízipipadohány – közismert nevén sisha – esetében 107 euró, a nikotinpárnáknál 143 euró lehet az irányadó kilogrammonként. Utóbbi nem összekeverendő az EU-ban kizárólag Svédországban engedélyezett snüsszel, amely dohányt is tartalmaz.

Az elektromos cigarettáknál a nikotin mennyisége szerinti sávos megoldásra törekednek a javaslattevők: 15 mg/ml felettinél 0,36 euró/ml lehet a jövedék adó mértéke, 15/mg/ml alatt viszont ennek a harmada, 0,12 euró/ml.

Mindez több EU-s tagállamban nagy port kavart, így mások mellett Olaszország, Görögország és Románia is amellett érvel az Európai Bizottságnál, hogy az alternatív – különösen a hevített – dohánytermékeket ne vegye egy kalap alá a hagyományos cigarettákkal, hiszen fontos célkitűzés, hogy a hagyományos cigarettát fogyasztó felnőtteket – amennyiben nem hagynak fel káros szokásukkal – az ártalomcsökkentés felé tereljék.

Az uniós intézmény oldalán viszont azzal érvelnek a javaslatuk mellett, hogy egységesíteni kell az adózást, mivel a jelenlegi jogszabályi környezet nincs felkészülve az alternatív termékek szabályozására. Nyomós brüsszeli indok az egészségvédelem és a bevételnövelési érdek – mondják a jövedékiadó-harmonizációt támogató országok, az élen éppen Franciaországgal és Hollandiával. Nem csoda, hiszen az utóbbiak már túlvannak a jelentős adóemeléseken, ezért uniós reformban érdekeltek.

Az EU tagállamai erősen megosztottak a dohánytermékek adóztatásának kérdésében. Azok az országok, amelyek eddig alacsonyan tartották a jövedéki adót (megjegyzendő, hogy az összes adóterhelés már így is elérte a legális piac által tolerálható maximális szintet ezen országokban), a már hivatkozott francia és holland példával támasztják alá, hogy a drasztikus emelés növeli az inflációt és erősíti a feketepiacot, súlyos költségvetési károkat okozva. Erre világított rá a KPMG friss tanulmánya is:

ellepi Európát az illegális cigaretta, a 2024-es adatok szerint már minden tizedik doboz hamisítvány vagy csempészáru.

Ne feledjük, ezen termékek nem viselnek adóterhet, ráadásul korhatárellenőrzés nélkül hozzáférhetők. A jelentés szerint a legtöbb illegális dohánytermék éppen Franciaországban van, a legnagyobb mértékben pedig Hollandiában nőtt a feketepiac.

Magyarország számára is előnytelen a tervezet

Több szempontból sem lenne előnyös Magyarország számára, ha a kiszivárgott tervezet érvénybe lépne. A magyar kormány megfelelő szabályozási lépéseket tett, a meglévő struktúra eltér a franciától vagy a hollandtól, a KPMG tanulmánya szerint lényegesen hatékonyabb is azoknál. Emellett pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy éve még magasabb tempóra kapcsolt, ezáltal nem csupán a lefoglalt termékek mennyisége ugrott meg, hanem legalább négy hamis cigarettát gyártó üzemet is bezártak.

A kiszivárgott javaslatcsomag továbbá veszélybe sodorná a trafikrendszer által elért eredményeket a fiatalkorúak védelmében, miközben adózás szempontjából is elveszne a szuverenitás. Fontos azonban hozzátenni, hogy amennyiben a magyar kormány úgy tartja megfelelőnek, akkor – mivel a tagállamok egyhangú döntése szükséges – a javaslatból nem lesz jogszabály, és Magyarország továbbra is saját maga alakíthatja a vonatkozó szabályozásokat, beleértve az adómértékeket is.

(Borítókép: Christopher Furlong / Getty Images)