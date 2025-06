Szakértő figyelmeztet: rejtőzködő anyagok vannak az élelmiszerekben

„Első ránézésre sokakban az a meggyőződés alakulhat ki, hogy az élelmiszerek címkéi minden lényeges információt tartalmaznak. A valóságban azonban számtalan káros összetevő rejtőzik a sorok között, amelyeket csupán egy E-szám jelöl” – kezdte lapunknak küldött elemzésében Kertész Éva Annamária.

A Polcz szakértője szerint bár szabályszerűen feltüntetik őket, a legtöbb vásárló valójában nem tudja, hogy mit fogyaszt – így teszi természetessé az élelmiszeripar az adalékanyagok jelenlétét.

Egyes színezékek, tartósítószerek és adalékanyagok beférkőztek az ételekbe és a kisgyermekek tányérjára is – ezek némelyike hosszú távon negatívan hathat az idegrendszerre vagy az emésztésre

– hangsúlyozta elemzésében Kertész Éva Annamária.

Korábbi cikkünkben rámutattunk, hogy az E-számokat az EU alkalmazza az élelmiszeriparban használt adalékanyagok rendszerezésére (maga az E betű is Európát jelenti). Így értelemszerűen nem minden E-szám mögött rejlik természetellenes vagy egészségre káros összetevő.

A kezdeményezés a hatvanas években indult, eredetileg a színezőanyagok körüli káosz átláthatóvá tételére, aztán bekerültek a tartósítószerek, antioxidánsok, és sorban minden más is, ízfokozók, antibiotikumok és egyebek. Az egész értelme az lett volna, hogy az élelmiszerek összetevőit egyértelműen és egyszerűen lehessen felsorolni a laikus számára riasztóan hangzó vegyületek és kémiai kifejezések használata helyett, ahogyan például Amerikában működik a rendszer a mai napig.

A szakértő felhozta, hogy a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2009-es tanulmányában azt vizsgálta, hogy a fogyasz tók mely tényezőket tartják a legnagyobb kockázatúnak élelmiszer-fogyasztási szempontból. Az eredmény a szakértő szerint megdöbbentő:

Az is kiderült, hogy a legtöbben az élelmiszerek feldolgozásával, kezelésével kapcsolatos problémáknak (csomagolás, hűtés, szállítás stb.) és a növényvédő szereknek, valamint a műtrágyáknak tulajdonították a legsúlyosabb fenyegetést.”

A tanulmány kitért az élelmiszeripar kockázatértékelésére is. Meglepő módon a szakértők a fogyasztókkal ellentétes sorrendet állítottak fel.

„Ez is megerősíti, hogy mivel a címkéken engedélyezve vannak az E-számok, a közvélemény hajlamos megfeledkezni a velük járó kockázatokról, valamint a betegségek, idegrendszeri problémák rizikójáról” – hívta fel rá a figyelmet a szakértő. „Pedig minimális tudatossággal és körültekintéssel bárki sokat tehet az egészségéért”.

Az élelmiszergyártók nem hangoztatják, hogy az alumínium szervezetben történő felhalmozódása ideg- és csontbántalmakhoz vezethet, de akár az Alzheimer-kór kialakulásában is szerepe lehet

– véli a szakértő, megjegyezve, hogy egy teljesen egészséges szervezet könnyedén kiválasztja ezt az anyagot, de például veseelégtelenségben szenvedők számára kiemelten veszélyes lehet.

„Bár a legtöbben az alumíniumot csak alufóliaként vagy üdítős dobozok formájában ismerik, valójában gyakran megjelennek az élelmiszerekben is – méghozzá kevésbé nyilvánvaló formában.”

„Akár egy hétköznapi süteményezés során is a szervezetbe juthat, az alumíniumot ugyanis mennyiségi korlátozás nélkül felhasználhatják cukortermékek bevonatához, torták, sütemények dekorálásához. A címkén többnyire E173-ként tüntetik fel, így, ha valaki nem jártas ezen a területen, könnyedén elsiklik felette a figyelme” – mutatott rá.

A szakértő szerint elsősorban az adalékanyagokra érdemes fókuszálni, de a hozzáadott cukor mennyisége is hasznos szempont lehet.

Az otthoni főzés is jelentősen csökkentheti a bevitt káros anyagok mennyiségét, hiszen sokkal egyértelműbb, hogy pontosan mi kerül bele egy-egy ételbe. „Azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni a különböző fűszerkeverékeket, porokat sem, ezek is rengeteg láthatatlan káros anyagot tartalmazhatnak” – figyelmeztet.

Hozzátette, hogy a készételek trükkösek lehetnek, mivel sokan egyből a tartósítószerekre gondolnak a szó hallatán. „A valóság azonban az, hogy már megtalálhatók a piacon olyan adalékanyag-mentes termékek is, amelyek olyan alternatív tartósítási módszerrel készülnek, mint a hőkezelés vagy a fermentálás”.

Kifejtette: hőkezelés során a termékeket kíméletesen melegítik fel, elpusztítva így a romlást okozó mikroorganizmusokat, mesterséges anyagok hozzáadása nélkül. A fermentálás ezzel szemben egy természetes érlelési folyamat, mely során jótékony baktériumok gondoskodnak a tartósságról.

Személyes érintettségből fakadó egészségügyi okok miatt kezdtem el kerülni bizonyos adalékanyagokat, és ekkor ért az a meglepő felismerés, hogy még az alapvető élelmiszerek – mint például a csomagolt húskészítmények – is tartalmazhatnak cukrokat térfogatnövelő szerként. Ez is arról adott visszaigazolást, hogy érdemes nyitott szemmel vásárolni, és készételekből is a kíméletes tartósítással készült, adalékanyag-mentes változatokat keresni