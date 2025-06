Itt a forró nyár, és egy égető kihívás a kormány asztalán

„Az adatok arra engednek következtetni, hogy erős nyári szezon vár a hazai turizmusra, ami mellett a légi utasforgalom esetében is kedvező számok várhatóak" – jelezte az Indexnek Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior kutatója. Felmerül a kérdés, hogy a turisták dömpingjét mennyire bírja majd zökkenőmentesen kezelni a magyar reptér. Az üzemeltető cég állítja, felkészült a nyári forgalom kezelésére, a nemzetgazdasági tárca pedig megerősítette, hogy megindul a vasúti összeköttetés fejlesztése is.

A magyar turizmus számára ígéretes időszak következik, amely mind a belföldi, mind a külföldi vendégek számának további növekedését vetíti előre. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke lapunknak februárban jelezte, már idén jó eséllyel elérjük a 2030-ra kitűzött célt: a 20 milliós vendégszámot a hazai szálláshelyeken.

A 2024-es rekordév után 2025 első négy hónapjában is dinamikusan növekedett a turizmus

– állapította meg Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior kutatója. A KSH friss adatai szerint a külföldi vendégek száma 18 százalékkal, a belföldieké 4,1 százalékkal emelkedett a turisztikai szálláshelyeken. A szakértő szerint erős nyári szezon vár a hazai turizmusra.

Hogyan bírja a reptér a rengeteg turistát?

Adódik azonban a kérdés, hogy a rekordszámban érkező és kiutazó turistákat mennyire bírja el a reptér. Az üzemeltető cég vezérigazgatója egy háttérbeszélgetésen kiemelte, hogy a Budapest Airport már tavaly ősszel megkezdte a felkészülést az újabb rekordot ígérő nyári szezonra, és készen áll a következő hónapok forgalmának kezelésére, és az utasok biztonságának és kényelmének biztosítására.

A 2025. nyári menetrendben minden eddiginél több, 13,8 millió ülőhely érhető el a repülőjáratok fedélzetén

– világított rá Németh Viktória. „A külföldi vendégek érdeklődését mutatja Magyarország látnivalói iránt az is, hogy a 2024-es csúcs után 2025 első negyedévében tovább bővült a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma.”

Az idei év első öt hónapjában 7,4 millió utas vette igénybe a ferihegyi repülőteret, ami 16,5 százalékkal nagyobb utasforgalmat mutat éves összehasonlításban. A jövőbeli kilátások is kedvezőek, amelyet a szakértő szerint több tényező támogat:

Magyarország turisztikai vonzerejének töretlen felfelé ívelése,

a Budapest Airport és a VINCI Airports kiterjedt légitársasági partnerhálózata,

a diverzifikációra épülő járatfejlesztési stratégia,

valamint a repülőtér kedvező földrajzi elhelyezkedése.

Emlékeztetett, hogy a nyári menetrendben a Budapest Airport tizenegy új járatot jelentett be, amelyek a meglévő úti célok bővítésével együtt hozzájárulnak a turizmus és az üzleti utazások számának további növekedéséhez.

Nagy Márton Facebook-posztjában megosztotta, hogy „az utazók érdekében megindul a vasúti összeköttetés fejlesztése”.

Emellett kiemelte, hogy „rekordot dönt az utas- és cargoforgalom, a reptér profitja újra gazdagítja a magyar költségvetést”.

A HungaroControl magyar légi navigációs szolgáltató is jelezte, hogy idén nyáron rekordforgalommal számolnak, ezért számos átfogó intézkedést hoztak annak érdekében, hogy az utasokat érintő járatkésések csökkenjenek, és a nyaralási szezon gördülékenyen induljon. A szakembereik a nyári szezonban megerősített szolgálatban dolgoznak, hogy „a megnövekedett forgalmat biztonságosan, de az utasok kényelmét is szem előtt tartva irányítsák”.

A nemzetgazdasági miniszter szerint idén 100 milliárd forint feletti osztalékot fizet a reptér. Az egy éve újra magyar kézbe került Budapest Airport Zrt.-ben 1200 milliárd forintért vásárolt 80 százalékos tulajdonrészt a magyar állam. Nagy a reptér visszavásárlását a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb üzletének nevezte.

Rekordokat dönt a magyar turizmus

A KSH legfrissebb adatközlése alapján a turizmusban látott tavalyi kedvező folyamatok folytatódtak. A turisztikai szálláshelyeken 11 százalékkal több, összesen 4,6 millió vendéget regisztráltak.

A belföldi vendégek száma 4,1 százalékkal, a külföldieké 18 százalékkal emelkedett a turisztikai szálláshelyeken az év első négy hónapjában.

A húsvétot és a tavaszi szünetet is magába foglaló április a belföldi turizmus szempontjából is két számjegyű bővülést hozott. A belföldi vendégek száma 12 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 14 százalékkal több volt a 2024-es év megegyező hónapjánál.

MBH: évről évre többet nyaralnak és többet is költenek külföldön a magyarok

A külföldi utazásokat tekintve a 2023-as rekordév után 2024-ben új csúcsra ért a magyarok utazási kedve, így nemcsak a kiutazások száma nőtt, hanem az elköltött összeg is – jelezte lapunknak küldött elemzésében az MBH Elemzési Centrum.

Az elhalasztott utazások bepótlása, az infláció csökkenése és az emelkedő reálbérek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar lakosság többet költsön külföldi útjai során

– állapították meg. Részletezték, hogy a magyar állampolgárok összesen 1733 milliárd forintot költöttek el külföldi utazásaik során 2024-ben. Ez a szám nominálisan 9 százalékkal haladja meg a 2023-as adatot (1585 milliárd forint) és 60 százalékkal a 2022-es szintet, ami mutatja, hogy a magyar lakosság a pandémiás évek után visszatért a nemzetközi turizmusba, és intenzívebben is költ, mint valaha.

A 2023-ban tapasztalt ugrás mögött nyilvánvalóan az árfolyamhatás is szerepet játszott: a forint átlagos árfolyama az euróval szemben 391-ről 382-re erősödött ebben az évben. Azt is megnézték, mennyit költenek a magyar turisták külföldön:

Átlagosan 760 ezer forintot költ egy háztartás.

„A növekedés motorjai elsősorban a többnapos, szabadidős célú utak voltak (53 ezer nap), ami a költésekben is megmutatkozott, viszont az egynapos utazások darabszáma magasabb. Az utazásszám és a kinttartózkodási idő nagyarányú növekedése mellett az árszínvonal emelkedése okozhatta a költések megugrását” – állapították meg.

Előrejelzést is tettek: „a jelenlegi trendek alapján várhatóan 2025-ben is folytatódik a magyar kiutazások emelkedése, melyet támogat a Liszt Ferenc Repülőtér menetrendjének folyamatos bővítése is: a 2025-ös nyári menetrendben már 136 desztináció érhető el közvetlenül Budapestről. A lakosság utazási kedve tovább nő, ha a gazdasági környezet (reálbér, árfolyamok, infláció) stabil marad, illetve a közlekedési infrastruktúra állapota is fejlődik.”

(Borítókép: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Budapesten. Fotó: Kaszás Tamás / Index)