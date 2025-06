Fordulat a pénzügyekben: a fiatalok spórolnak, a gazdagok menekítik a pénzüket

Bár sok magyar továbbra sem tud félretenni, a fiatalabb generációk körében már megjelent a takarékossági fordulat. Egyre többen spórolnak, még ha szerény összegeket is. Eközben a vagyonosabb háztartások új terepre léptek: a pénzüket nem csupán befektetési alapokba irányítják, hanem egyre gyakrabban külföldi bankszámlákon parkoltatják. A baj csak az, hogy a külföldre vitt vagyon ritkán tér haza.

Bár a magyar lakosság jelentős része továbbra sem képes félretenni a jövedelméből, egyre többen érzik úgy, hogy el kell kezdeniük megtakarítani. A pénzügyi tudatosság erősödő jeleit mutatják a fiatalabb generációk szokásai, és úgy tűnik, a spórolás egyre inkább belép a mindennapi döntések világába – még akkor is, ha a fizetésből épphogy kijönnek az emberek.

A Provident megbízásából készült reprezentatív kutatás szerint a magyar felnőttek több mint fele nem tud rendszeresen megtakarítani.

Tízből négy embernek hónap végére elfogy a pénze, míg 12 százalékuk folyamatosan adósságokkal küzd.

Csupán 8 százalékuk képes arra, hogy jövedelme legalább harmadát félretegye. Ugyanakkor a statisztikai átlag más képet mutat: az Eurostat szerint 2024-ben a magyar háztartások 18 százalékos megtakarítási rátát értek el, ami az uniós élmezőnyhöz tartozik. Ez azonban inkább a tehetősebbek aránytalanul nagyobb félretett pénzét tükrözi, semmint általános tendenciát.

Mégis van ok az optimizmusra. Az OTP Nyugdíjpénztár friss felmérése szerint a felnőtt lakosság kétharmada rendelkezik megtakarítással – igaz, ezek jelentős része rövid távú vagy éppen lakáscélú. A legtöbben stabil munkahely vagy pénzügyi egyensúly elérése után kezdenek el spórolni, de a családalapítás is jelentős motiváló tényező.

A fiatalok tudatosabbak

Különösen biztató képet festenek a fiatalabb korosztályok. Az Erste Bank kutatása szerint a Z generáció – vagyis a 16–29 évesek – 83 százaléka már dolgozik, és 51 százalékuknak van is valamennyi megtakarítása, további 46 százalékuk pedig tervezi, hogy a közeljövőben elkezd félretenni.

Bár sokan közülük még nem elégedettek fizetésükkel – a többség havi nettó 450 ezer forint alatt keres –, 67 százalékuk bizakodik anyagi helyzetének javulásában.

A pénzügyi céljaikat is egyre tudatosabban kezelik: 49 százalékuk konkrét pénzügyi tervet készít, további 27 százalék pedig nyitott lenne erre, ha tudná, hogyan kezdjen hozzá. Takarékoskodásaikat jellemzően kisebb eszközökre és utazásra irányítják rövid távon, hosszabb távon viszont már az ingatlanvásárlás is reális opcióként jelenik meg. A kockázatvállalási hajlandóság is megmutatkozik: 16 százalékuk részvényekbe, 12 százalékuk kriptodevizába fektet – ez utóbbi több mint kétszerese a teljes magyar lakosság körében mért értéknek.

A jövőre való felkészülés is egyre korábban kezdődik.

Az OTP Nyugdíjpénztár adatai szerint a legtöbben 18–25 éves koruk között kezdenek el megtakarítani, különösen, ha már közös életre készülnek párjukkal, vagy gyermeket terveznek. A nyugdíjcélú öngondoskodás ugyan még mindig csak a lakosság negyedére jellemző, de további 20 százalék tervezi, hogy elindít egy ilyen típusú megtakarítást.

Más életpályák

A generációk közötti különbség egyértelmű. A Provident kutatása szerint a 18–35 évesek között a legnagyobb a rendszeres megtakarítók aránya, míg a 36–50 évesek körében az eladósodottság a legjellemzőbb. Az 50 év felettiek többsége pedig már nehezen jön ki jövedelméből. Mindez azt jelzi: a pénzügyi tudatosság kialakulása nemcsak jövedelemfüggő, hanem életkorhoz és élethelyzethez is kötött. A fiatalabb korosztályok nyitottsága, tanulási hajlandósága és digitáliseszköz-használata azonban új távlatokat nyit a pénzügyi edukáció és az öngondoskodás előtt.

Az egyéni kezdeményezések mellett a pénzintézetek is igyekeznek ösztönözni a tudatosabb gondolkodást. Az Erste például akár 80 ezer forintos jóváírással segíti a 14–26 éves korosztály pénzügyi indulását, ha diákszámlát nyitnak, értékpapírszámlával kombinálva. Az OTP Nyugdíjpénztár pedig évi 20 százalékos, akár 150 ezer forintos adó-visszatérítéssel ösztönzi a rendszeres nyugdíjcélú megtakarítást.

Összességében tehát bár még mindig sokan élnek hónapról hónapra, egyre többen ismerik fel, hogy a pénzügyi biztonság nem jön magától – meg kell dolgozni érte, és tudatos döntésekkel el lehet indulni egy stabilabb, tervezhetőbb jövő felé.

Állampapírból befektetési alapokba

Bár ahogy láttuk, sokak számára elérhetetlen a megtakarítás, de ettől tény: a magyar háztartások pénzügyi megtakarításai látványosan növekedtek az elmúlt egy évben. Ez azt jelzi, hogy aki tud spórolni, az egyre jelentősebb összegeket parkol különböző eszközökben – és egyre tudatosabban diverzifikálja is a pénzét.

Ami a fentiek szerint örömteli, hogy a fiatalabbak kevesebb pénzzel is belefognak ebbe.

A jegybank friss adatai alapján 2024 áprilisa és 2025 áprilisa között a háztartások befektetési jegyekben (befektetési alapokban) tartott vagyona 21,7 százalékkal nőtt, elérve a 11 775 milliárd forintot. Ez egyetlen év alatt közel 2100 milliárd forintos bruttó emelkedést jelent – a nettó új befektetésből származó állománynövekedés nagyságrendje pedig több mint 1234 milliárd forint volt.

Ezzel szemben a háztartások állampapír-állománya tovább csökkent. Az Államadósság Kezelő Központ friss adatai szerint névértéken számítva 19 milliárd forinttal kevesebb lakossági állampapírjuk volt a magyaroknak május végén, mint 2024 végén. A lakossági állampapír-kiáramlás lényegében január óta folyamatos, köszönhetően annak – miként arra a Portfolio.hu elemzése is felhívja a figyelmet –, hogy az év első öt hónapjában összesen mintegy 1600 milliárd forintnyi kamatot és tőkét fizettek ki az inflációkövető Prémium Magyar Állampapírok (PMÁP) után, amelyek az idei 18-19 százalékos kamat után a következő időszakban a korábbiaknál szerényebben kamatoznak. Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) statisztikáit idézve arról beszélt, hogy láthatóan nem tűntek el a magánszemélyek az állampapír-tulajdonosok közül – a számlák száma csak 20 ezerrel, 796 ezerre csökkent az első negyedévben.

Ezeknek a számláknak 88 százalékán ugyanakkor legfeljebb 25 millió forintnyi állampapír van, kétharmadukon pedig 10 millió forint alatti összeg. Karagich szerint ezek a kis összegű befektetéssel bíró ügyfelek jelentős része – Karagich István becslése szerint legalább négyötöde – az idén a lejáró összegeket és akár a kapott kamatot is visszaforgatja új lakossági papírokba. Náluk azonban az állomány mindössze 42 százaléka található, a nagyobb részt birtokló tehetősebb befektetők azonban pénzük akár 80 százalékának is kereshetnek új helyet. Ezen megtakarítások jó része hajtja most a befektetési alapok világát.

A gazdagok már külföldre tartanak

A „sima” lakossági megtakarítási állomány is szépen bővül – más kérdés, hogy azért a tudatossággal van némi gond. A legszembetűnőbb, hogy továbbra sem befektetésként kezeljük a vagyonunk jelentékeny részét. A háztartások által birtokolt – semmilyen kamatot nem fizető – látra szóló és folyószámla-forintbetétek állománya 2024 áprilisában 8289 milliárd forintot tett ki, míg 2025 áprilisára ez az érték 9454 milliárd forintra emelkedett – ez közel 14,1 százalékos éves növekedés.

Emellett érdekes lehet a devizabetétek állományának változása is. A friss statisztikák egyértelmű trendet rajzolnak ki:

azok a háztartások, amelyek devizában kívánják tartani megtakarításaikat, egyre inkább nem a hazai bankrendszerben, hanem külföldi bankszámlákon helyezik el pénzüket.

Míg a hazai euroalapú látra szóló és folyószámla-betétek állománya 2024 áprilisa és 2025 áprilisa között csak minimálisan, 1464,9 milliárd forintról 4,3 százalékkal, 1528,1 milliárdra emelkedett, addig ugyanebben az időszakban a külföldre vitt betétek összege 1931,8 milliárdról 2161,8 milliárd forintra nőtt, azaz több mint 11,9 százalékkal. A jelek szerint tehát azok a megtakarítók – vélhetően itt is a vagyonosabb réteg –, akiknek lehetőségük van külföldön számlát nyitni és devizát mozgatni, láthatóan nem tartják kellően biztonságosnak vagy jövedelmezőnek a magyarországi alternatívákat, és elfordulnak a hazai befektetésektől.

Ennek Karagich István szerint nagy veszélye az, hogy a korábbi években bebizonyosodott, hogy az egyszer már külföldre vitt pénz nem igazán akar visszajönni. (Korábban az állam időről időre hirdetett amnesztiát a korábban be nem vallott, jellemzően külföldön tartott jövedelmek hazahozatalára, ám az eredmény a nem hivatalos adatok szerint alig néhány tízmilliárd forint volt. Nem is véletlen, hogy idővel ez elmaradt – az utolsó hasonló akció 2016-ban volt.) Ha ezek a források nem áramlanak vissza beruházásként, fogyasztásként vagy megtakarításként a hazai gazdaságba, akkor ez hosszú távon a hazai tőkehiány és a versenyképességi hátrány egyik csendes, de tartós motorja lehet.

A jelenlegi trendek arra utalnak, hogy a pénzügyi edukáció és – főleg – a vagyoni helyzet mentén szétváló háztartási struktúra van kialakulóban: a társadalom jelentékeny részének még mindig nincs érdemi megtakarítása, akiknek van, azok döntően nem tudnak diverzifikálni, és pénzük zömét készpénzben vagy folyószámlabetétben tartják, és megtakarításként legfeljebb az állampapír-befektetésben gondolkodnak. Eközben a gazdagok valóban felosztják a pénzeket, és itthon a befektetési alapokat helyezik előtérbe, miközben egyre többen külföldre viszik megtakarításaikat.

(Borítókép: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images)