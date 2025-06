Ilyen még nem volt Magyarországon, itt valósulhat meg az amerikai egyetemi álom

„A Műegyetem nem csupán a múlt, hanem a jövő is: a magyar mérnöki tudás fellegvára, most pedig egy új korszak küszöbén áll, ahol az egyetem és az ipar stratégiai szövetséget köt. 2030-ra a száz legjobb európai egyetem közé kerülhet a BME” – jelentette ki Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter hétfőn. A Mol-csoport 50 milliárd forintos befektetéssel stratégiai partnerként lép be a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fenntartásába. A történelmi megállapodás egyik célja, hogy a BME a nemzetközi mezőnyben minél inkább az élvonalba kerüljön.