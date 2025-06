Gyengül a forint, emelkednek az üzemanyagárak – sír a pénztárcánk a háború miatt

Az iráni háború és az amerikai beavatkozás miatti feszültség hétfő reggelre a forint árfolyamán is meglátszott: gyengült az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben. Az euró átlépte a 403 forintot, a dollár 351 forintig, a frank pedig 429 forint fölé erősödött. A geopolitikai bizonytalanság miatt a piacokon nőtt a kockázatkerülés, ami nyomás alá helyezte a forintot is.

Az iráni háború kirobbanása azonnal meglátszott a pénzpiacokon. Az olaj és a részvények is reagáltak a megváltozott helyzetre, az árak azonnal mozgásba lendültek. A hétvégén aztán Amerika is emelt a téten, így a gazdasági nyomás csak tovább nőtt, a kereskedelem pedig egyre nehezebbé vált.

Hétfő reggelre a forint is megsínylette a feszültséget: gyengült az euróhoz, a dollárhoz és a svájci frankhoz képest is. Az euró 403,43 forintba került, ami kicsivel több a péntek esti 402,88 forinthoz képest. A dollár szintén erősödött, 349,65 forintról 351,02-re, a svájci frank pedig már 429 forint fölött járt. Az euró egyébként a dollárral szemben gyengült: 1,1522-ről 1,1490-re esett vissza.

Nem csak a devizapiacokon volt érezhető a feszültség. Az olaj ára is felfelé indult hétfőn hajnalban. Az északi-tengeri Brent hordónként 76,59 dollárra drágult, ami 1,47 dolláros (1,11 százalékos) emelkedést jelent. Az amerikai WTI könnyűolaj is követte, 75,05 dollárig ugrott, ez 1,21 dolláros (1,64 százalékos) növekedés. Az arany ára viszont enyhén csökkent, 7,48 dollárral lett olcsóbb unciánként, így most 3378,20 dolláron áll.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában azt írta, hogy csúcsközelben van a BUX-index, ugyanakkor az iráni konfliktus eszkalálódása miatt enyhe csökkenéssel indulhat a kereskedés a BÉT-en.

A világ tőzsdéin is vegyes a kép: a főbb ázsiai tőzsdeindexek többsége mínuszban kezdte a hetet. A tokiói Nikkei 0,39 százalékot, a szöuli index 0,82 százalékot, a hongkongi tőzsde pedig 0,11 százalékot esett. Csak a sanghaji börze tudott enyhe pluszban nyitni, 0,15 százalékos emelkedéssel.