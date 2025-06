Újabb áremelkedés a magyar kutakon, keddtől még drágább lesz az üzemanyag

Kedden ismét drágul az üzemanyag a magyarországi benzinkutakon. A benzin két, a gázolaj viszont kilenc forinttal kerül többe, utóbbi ára pedig átlépi a 600 forintot is.

Keddtől újra jelentős mértékben emelkednek az üzemanyagárak. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal, a gázolaj ára bruttó 9 forinttal nő − írta a holtankoljak.hu.

Az emelkedésnek köszönhetően a gázolaj esetében a kiskereskedelmi ár biztosan 600 forint fölé emelkedik. Hétfőn még a következő átlagárakkal találkozhatnak az autósok a benzinkutakon:

95-ös benzin: 599 forint/liter

Gázolaj: 600 forint/liter

Ezt megelőzően a héten pénteken is emelkedett az üzemanyagok ára, ez pedig részben az iráni–izraeli konfliktus miatt van így. Az akkori adatok szerint a benzin 8, a gázolaj 9 forinttal került többe. Egy energiapiaci szakértő szerint a háború kitörése miatt akár 20 forintos növekedés sem kizárható.

Sír a pénztárcánk a háború miatt

Mint írtuk, az iráni háború és az amerikai beavatkozás miatti feszültség hétfő reggelre a forint árfolyamán is meglátszott: gyengült az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben. Az euró átlépte a 403 forintot, a dollár 351 forintig, a frank pedig 429 forint fölé erősödött. A geopolitikai bizonytalanság miatt a piacokon nőtt a kockázatkerülés, ami nyomás alá helyezte a forintot is.

Nem csak a devizapiacokon volt érezhető a feszültség. Az olaj ára is felfelé indult hétfőn hajnalban. Az északi-tengeri Brent hordónként 76,59 dollárra drágult, ami 1,47 dolláros (1,11 százalékos) emelkedést jelent. Az amerikai WTI könnyűolaj is követte, 75,05 dollárig ugrott, ez 1,21 dolláros (1,64 százalékos) növekedés. Az arany ára viszont enyhén csökkent, 7,48 dollárral lett olcsóbb unciánként, így most 3378,20 dolláron áll.