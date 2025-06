„Öt évvel ezelőtt tudtuk már, hogy a mesterséges intelligencia fontos szerepet tölt majd be az életünkben, csak a fejlődési sebessége volt meglepő” – kezdte beszédét Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos.

A kormánybiztos szerint a vállalatoknál már az alkalmazás területén tartanak, Magyarország egyáltalán nincs lemaradva, az egyetemeken is igény van az MI iránt. Emlékeztetett, hogy a Mesterséges Intelligencia Koalíció három hónapja kezdett foglalkozni az új MI-stratégia kidolgozásával, amely már el is készült.

Palkovics kiemelte, hogy múlt héten jelent meg a Gábor Dénes Egyetem gondozásában a mijovunk.hu oldal, ahol ingyenesen teljesíthető egy mesterségesintelligencia-képzés.

„Az együttműködés az ELTE és a Bosch között sikeres volt, és sok sikert kívánunk az elkövetkező időszakra is” – tette hozzá a kormánybiztos kedden a következő együttműködés aláírására szervezett eseményen. Az ELTE itt demonstrálta is, hogy a gyakorlatban is hasznosítják a mesterséges intelligenciát, a dokumentumot egy robot adta át aláírásra.

Érkeznek az MI-szakemberek

Az ELTE–Bosch Mesterséges Intelligencia Tanszéket 2020-ban alapították meg, amely Magyarország első mesterségesintelligencia-ipari tanszéke lett. Az elmúlt öt évben az intézményben 250 hallgató iratkozott be a mesterséges intelligencia szakirányra, közülük 81-en már meg is szerezték mesterdiplomájukat.

A tanszék 34 mesterséges intelligenciához köthető kurzust biztosít, valamint lehetőséget kínál a különböző ipari és kutatási projektekben való részvételre. A következő tanévben európai uniós kettős diplomás mesterképzés is indul, amely az érzelmi mesterséges intelligenciára fókuszál.

2025-re a kiinduláskor kitűzött célokat elértük, a további növekedés alapjait leraktuk. A Bosch csoport és az ELTE Informatikai Kar közös kezdeményezése új szintre emeli az akadémiai tudás hasznosítását, ezzel erősítve Magyarország helyét a technológiai és gazdasági élvonalban

– hangsúlyozta Kozsik Tamás, az ELTE Informatikai Karának dékánja. Az egyetem küldetésének tekinti az egyetemi tudástőke innovatív hasznosítását. Abban hisznek, hogy az innovatív ötleteket a világszínvonalú tudás alapozza meg és viszi sikerre.

Önvezető autóktól a kicsomagoló robotokig

Az ELTE–Bosch-tanszéken jelenleg közel 30 különböző kutatás-fejlesztési témában zajlik együttműködés. A kutatások hozzájárulnak az önvezető járművek, a gépi látás, a dróntechnológia, a robotika és az emberi agyműködést leképező innovatív rendszerek fejlesztéséhez.

Az együttműködés kiemelt területe az autonóm vezetés, amely számos ponton kapcsolódik a mesterséges intelligenciához – a külső környezet érzékelésétől az útvonaltervezésen át a jármű célba juttatásáig MI-alapú technológiák egész sorára van szükség. Az önvezető autók témájában júniusban nagyinterjút készítettünk Szászi Istvánnal, amit ide kattintva olvashat el.

Elmondta, hogy a különböző szenzorokból érkező adatok virtuális környezetté alakításában, a jármű mozgásának tervezésében, vagy akár a sofőr fáradtságának felismerésében is kiemelt szerep jut a legújabb MI-megoldásoknak.

Izgalmas fejlesztési irány a neuromorf, azaz az emberi agy által inspirált MI-alapú számítástechnika, amelyet szintén közösen kutatnak az egyetemmel. Ez olyan hardveres és szoftveres rendszerek fejlesztését jelenti, amelyek az emberi agy működését képezik le, különös tekintettel az idegsejtek kommunikációjára és a neuronhálózatok szerveződésére. Az együttműködés fontos eredménye egy különleges ipari kicsomagoló robot, amely a tervek szerint a vállalatcsoport hatvani telephelyén áll hamarosan munkába.

Digitális ikrek és okos kamerarendszerek

A tanszéken zajló kutatások széles spektrumot ölelnek fel. Egy olyan okos 3D kamerarendszer kifejlesztésén dolgoznak, amely különböző testpózok és mozgások detektálására szolgál, és amely jelentősen leegyszerűsíti a jelenlegi eljárásokat.

A rendszer könnyen felhasználható a sport, a rendvédelem vagy az egészségügy területén is, például autizmusdiagnosztikában.

A kutatási irányok között szerepel olyan MI-alapú digitális ikertechnológia is, amely ipari környezetben a hibafelismerésben, vagy az egészségügyben a rehabilitációs gyógytorna megfelelő végrehajtásában jelenthet segítséget.

A Bosch stratégiájának két évtizede része egy olyan innovációs ökoszisztéma kiépítése, amely a felsőoktatás és az ipari kutatás-fejlesztés kapcsolatát erősíti. A vállalat fontosnak tartja, hogy az akadémiai szektorral összefogva szerepet vállaljon az innovációs iparág formálásában, és részt vegyen az új mérnök- és informatikusgenerációk képzésében.

A Bosch nemcsak szakmai és ipari know-how-val támogatja a tanszéket, hanem az oktatási és közösségi terek kialakításában is szerepet vállalt a New Way of Working koncepció mentén. A vállalat a hallgatókat ösztöndíjakkal és különböző támogatásokkal is segíti.

Az ELTE Informatikai Kara Neumann-programján keresztül az alapképzésben részt vevő tehetséges diákokat támogatja, míg a mesterképzésben a BEST – Bosch Engineering Scholarship Team – ösztöndíjprogram nyújt anyagi segítséget és szakmai mentorálást a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, ambiciózus hallgatóknak. Az ELTE Informatikai Kar szakmai koordinálásával, 11 hazai felsőoktatási intézmény konzorciumában zajlik jelenleg a Mesterséges Intelligencia Mesterképzés elindítása.

