Bejelentést tett az MVM, magasabb összegű rezsiszámlák érkezhetnek

A hideg tavasz hatására sok magyar háztartás most szembesülhet a magasabb összegű elszámoló számlákkal – figyelmeztet az MVM Next vezérigazgatója. „A fogyasztás emelkedése – adott esetben – nagyobb összegű elszámoló számlát eredményezhet, de pontosan az ilyen esetek kezelésére biztosítunk fizetési haladékot vagy részletfizetést” – mondta Romhányi Róbert az Indexnek. Augusztusban jön a rezsiévforduló, amikor új ciklus indul az energiaelszámolásban, és közben nemcsak a számlázási szabályok változnak, de az okosmérők és a napelemek terjedése is átalakítja a lakossági energiapiacot.

Jön a rezsiévforduló, de mit hoz a háztartásoknak a következő ciklus? Augusztusban ismét fordul egyet az év: jön az úgynevezett rezsiévforduló, amikor a magyar háztartások számára újraindul az elszámolási időszak. Közben a háttérben már új energiapiaci folyamatok zajlanak: dinamikusan nő a napelemes rendszerek száma, visszatért a verseny a piaci kereskedők között, és egyre többen választják az okosmérővel követhető energiahasználatot.

Az MVM Next vezérigazgatója elmondta, hogy az elektronikus számlázásra vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a nem lakossági ügyfeleknek július 1-ig mindenképpen szükséges regisztrálniuk az e-mail-címüket, míg a lakossági ügyfeleknek érdemes figyelembe venniük, hogy a hidegebb tavasz miatt magasabb összegű elszámoló számlák érkezhetnek. Romhányi Róbertet egyebek mellett arról kérdeztük:

Mi várható a rezsiévfordulón?

Mit lehet tenni, hogy ne érjen meglepetés?

Mikor és hogyan érdemes mérőállást diktálni?

Valóban eljöhet az idő, amikor a háztartások tőzsdei áron kereskedhetnek az árammal?

Hogyan vészelte át a cégcsoport az energiaválságot?

Mutatjuk, mit kell tudni a számlázásról

Közeleg a rezsicsökkentés évfordulója. Mire számíthatnak a háztartások?

Az MVM Csoport készül a rezsiévfordulóra: augusztus 1. és 8. között megnyitjuk azokat a csatornákat, amelyeken keresztül az ügyfelek bediktálhatják a mérőállásukat. Ez gördülékenyebbé teszi az elszámolást. Különösen fontos ez most, a tél és a tavasz is hidegebb volt, emiatt egyes ügyfeleink magasabb elszámolást tapasztalhatnak.

Májusban is előfordult még fűtés miatti földgázfogyasztás, ezek a tételek most jelennek meg a számlákban.

Az árak tekintetében fontos tisztázni, hogy az egyetemes szolgáltatásban a háztartások hatósági áron vételezik az áramot és a földgázt. Az MVM Next a mindenkori hatósági árakat alkalmazza, energiaszolgáltatóként természetesen folyamatosan tájékoztatjuk az ügyfeleinket minden újdonságról.

Mit tanácsol? Most érdemes diktálni, vagy ráérünk?

Aki úgy érzi, hogy a fogyasztása jelentősen ingadozott az elmúlt időszakban, annak érdemes lehet diktálnia az erre rendelkezésre álló digitális és telefonos csatornáinkon. Fontos azonban, hogy a korábbi évek kedvezményelszámolási gyakorlata nem változik, így diktálás nélkül is biztosított a kedvezmények igénybevétele az éves elszámolások során.

A hideg tavasz mennyire borítja meg a számlákat?

Azoknál az ügyfeleknél, akik részszámlát kapnak vagy hőmérséklet-alapú elszámolásban vannak, az éves leolvasáskor hirtelen magasabb fogyasztás is megjelenhet, tekintettel arra, hogy elhúzódhatott a fűtési célú felhasználás. A fogyasztás emelkedése – adott esetben – nagyobb összegű elszámoló számlát eredményezhet, de pontosan az ilyen esetek kezelésére biztosítunk fizetési haladékot vagy részletfizetést az ügyfeleinknek.

Változások jönnek a számlázásban

Az utóbbi időszakban sokan panaszkodtak a számlázásra. Egyszerre sok számla érkezett, ráadásul a vállalkozásoknál júliustól kötelező lesz az elektronikus számlázás. Mi történik pontosan?

Valóban voltak olyan időszakok, amikor bizonyos ügyfélcsoportok esetében torlódtak a számlák. Ennek több oka is volt. Egyrészt az egyetemes szolgáltatási portfólió egységesítése és a kapcsolódó IT-fejlesztések időigénye miatt a technikai átállások okozták. Másrészt olyan új fejlesztéseken dolgoznak az iparág szereplői, így az MVM Csoport is, amelyek bevezetéséhez idő szükséges.

Legutóbb az okosmérés bevezetéséhez kapcsolódó úgynevezett idősoros átállásnál voltak olyan csoportok, jellemzően a legnagyobb fogyasztásúak, akiknél átmeneti torlódás volt tapasztalható. Természetesen mi folyamatosan azon dolgozunk, hogy ezek a folyamatok a fogyasztók felé minél kevésbé legyenek érzékelhetők, és erőfeszítéseinket igazolja, hogy jelentősen sikerült csökkenteni a számlapanaszok számát, de ezt követően is kiemelt figyelmet és erőforrásokat biztosítunk erre a területre.

Júliustól azonban újabb változás jön, ami főként a cégeket érinti. Mi várható?

Így van. Jogszabályváltozásból eredően július 1-jétől a nem lakossági ügyfelek – tehát vállalkozások, egyesületek, intézmények – már csak elektronikus számlát kaphatnak. Ez nemcsak az MVM Nextre, hanem az összes közműszolgáltatóra érvényes. Ennek érdekében az ügyfeleknek rendelkezniük kell olyan e-mail-címmel, amely alkalmas a számla fogadására, és ezt regisztrálniuk is szükséges a szolgáltatójuknál. A változás az MVM Csoportnál nagyságrendileg negyedmillió ügyfelet érint.

Mit tehet az ügyfél ilyenkor?

A legfontosabb, hogy adják meg az e-mail-címüket, és az arra kapott elektronikus számla alapján fizessék be a számlájukat július 1-jét követően. Az MVM ennek érdekében hónapok óta, több csatornán keresi fel az érintett ügyfeleit, hogy tájékoztassuk őket a kötelezettségeikről, és ezzel párhuzamosan regisztráljuk a számla fogadására alkalmas e-mail-címüket.

Ezt a regisztrációt valamennyi kereskedőnél és elosztó hálózati engedélyesnél szükséges külön-külön elvégezni,

így az ügyfeleknek minden olyan szolgáltatónál nyilatkozniuk kell, hogy mi az e-számla fogadására alkalmas e-mail-címük, amellyel közvetlen elszámolási jogviszonyban állnak. Ha ez elmarad, akkor nem tudjuk kiküldeni a számlát, amit aztán befizetni sem tudnak, így tartozások keletkezhetnek, ami a szolgáltatásnyújtást is befolyásolhatja, ez pedig senkinek nem lehet érdeke.

Lesz még valami, ami a számlázást érinti?

Igen, a korábban már hivatkozott iparági konszolidációs folyamat részeként idén nyáron az E.ON-nál várható, hogy a fővárosi és környékbeli ügyfeleiket kezelő áram-IT-rendszerüket integrálják más meglévő rendszerükbe. Ez azt jelenti, hogy ezen a területen – tehát jellemzően a volt ELMŰ-régióban – lesz egy átmeneti időszak, amikor az ügyintézés is lassabb lesz a legtöbb műszaki ügytípusban.

Emiatt a leolvasott mérőadatok is később érkeznek meg az egyetemes szolgáltatóhoz, illetve az érintett versenypiaci kereskedőkhöz, ebből következően az átállással érintett ügyfélkör a megszokottnál később, akár többhetes csúszással kapja meg a számláit. Június végén kezdődik és július közepéig tart az integrációs átállás, utána fokozatosan áll vissza a rendszer. Erre igyekeztünk külön is felhívni a potenciálisan érintett ügyfélkörünket, hogy ez ne érje őket váratlanul. Bizonyos ügytípusok, például a hibabejelentések, visszakapcsolások az átállás alatt is folyamatosan intézhetők lesznek.

Hogyan kellett átalakítani az elszámolási módokat a napelemes robbanást követően? Gondolok itt elsődlegesen az okosmérősök részszámlázási lehetőségeire.

Mára már több mint 300 ezer napelemes rendszer működik Magyarországon, ami összességében egy hatalmas eredmény, és kedvező, hogy a megújuló energia elősegítése és az öngondoskodás terjedése jellemző mind ipari, mind lakossági oldalon. A napelem azonban rendkívül időjárásfüggő energiatermelési mód, amit technológiai oldalon a tárolók megjelenése lehet képes kezelni, de ezt a fejlődést ezzel párhuzamosan kereskedelmi és elszámolási oldalról is követni kell. Január 1-jével bevezettük az idősoros átállást, ami azt jelenti, hogy

az 5000 kilowattóra felett fogyasztó, okosmérővel rendelkező ügyfelek adatait automatikusan megkapjuk, nem kell leolvasót küldeni, nem kell a mérőállásokat bediktálni.

Egyrészt ez az ügyfelek pontosabb kiszolgálását segíti, de megkönnyíti a számlázást és a tervezést is – az elosztó jobban látja a hálózati kapacitást, a kereskedők pedig pontosabban tudnak forrást tervezni, ami hosszú távon az iparág működésének hatékonyságát javítja, csökkenti a költségeket.

Másrészt, az iménti napelemes fejlődésre visszautalva, ott vannak azok, akik maguk termelnek energiát, és szeretnék is azt visszatáplálni a hálózatba. Ez egy komplex rendszer, hiszen nappal termelnek, és így nem vásárolnak, éjszaka viszont szükségük van energiára. A piac dinamikája is változik a megújulók térnyerésével, a nagykereskedelmi piacon akár negatív árak is előfordulhatnak, míg rossz idő esetén drágul az energia, mert nincs elég pótló kapacitás. Ezeket az ármozgásokat és a visszavételezést kereskedelmi és elszámolási oldalról is kezelni kell.

A részszámlázás terén is változásokat hozott az idei év. Az idősoros átállásnál a korábbi részszámlafizetési lehetőség a technológiaváltással megszűnt. Számlázási szempontból ugyanis a cél az volt, hogy automatikus, tényfogyasztáson alapuló számlázás legyen minden hónapban. Az ügyfelek egy részénél azonban jogosan merült fel az igény az átalánydíjas számlázáshoz kapcsolódó korábbi fizetési mód elérésére, ezért szeptembertől visszaállítjuk a részszámlázás lehetőségét. Így az okosmérős ügyfeleknek is lehetőségük lesz újra havi átalányt választani.

A visszatáplálásnál mikor jöhet el az, hogy az egyedi felhasználók szélesebb körben tőzsdézhetnek vagy tőzsdei áron táplálhatnak vissza? Van ennek realitása?

Arra most is van elvi lehetőség, hogy egy ügyfél közvetlenül a tőzsdén kereskedjen, azonban az árampiaci kereskedelem egy komplex tevékenység, és nem jellemző, hogy a kereskedőkön kívül más is aktívan részt vegyen ebben. A tőzsdei kereskedésnek ugyanis komoly előfeltételei vannak, amelyek biztosítása tőke-, szaktudás- és időigényes. Az energiakereskedők pontosan emiatt dolgoznak olyan típusú konstrukciókon, amelyekkel közvetlenül meg tudják szólítani a napelemes ügyfeleiket is, de tény, hogy még nem beszélhetünk kiforrott termékekről. Egy jelentős piaci átmenet közepén vagyunk.

Az elmúlt évek átírták a forgatókönyvet

Az energiaválság tudatosabbá tette a fogyasztókat?

Egyértelműen. Ha az időjárás hatását kiszűrjük, látható, hogy a 2021-es csúcshoz képest országosan negyedével csökkent a földgázfelhasználás – a lakosság és az ipar esetében is. Ez arra utal, hogy az emberek odafigyelnek a fogyasztásukra. Egyre többen választják a villamos energián alapuló rendszereket is, például hőszivattyút vagy napelemes rendszert. Előtérbe kerültek az energiahatékonysági beruházások. Az ügyfeleink érzékenyebbek lettek az árakra, jóval gyorsabb lett a reakcióidő egy probléma felmerülése esetén. Korábban hónapokba telt, mire egy-egy probléma eljutott hozzánk, most már sokkal hamarabb kapunk visszajelzést – akár közvetlenül az ügyfélszolgálaton, akár közösségi oldalakon vagy a sajtón keresztül.

Az energiaválság az egész gazdaságot próbára tette. Az MVM számára ez egyfajta stresszteszt volt?

Igen, és úgy gondolom, hogy az MVM Csoport minden nehézség ellenére eredményesen dolgozott azért, hogy fenntartsa a hazai energiaellátás biztonságát, és ezzel párhuzamosan fejlessze az ellátási értéklánc minden elemét, ahol jelen van. Az energiaválság idején, amikor beszűkült a kereskedelmi piac, az MVM Csoport folyamatosan biztosította a lakossági és a versenypiaci ügyfelek ellátását. Mindig tudtunk ajánlatot tenni, szerződni – akár kisvállalkozásokról, akár nagyfogyasztókról volt szó.

Mostanra visszaállt a piac, újra érezhető, hogy nő a versenytársaink kockázatvállalási hajlandósága, és az ügyfelek számára ismét sokkal több kereskedő terméke érhető el. Az MVM Csoport portfóliója a válság alatt jelentősen megnőtt, az ügyfeleink bizalmának megőrzése és ezáltal a piacvezető szerepünk fenntartása kulcsfontosságú számunkra, de az erőfeszítéseinknek köszönhetően az új kihívások között is megálljuk a helyünket.

Az energiaválság előtt az volt a probléma, hogy egy nagy erőmű helyett több tízezer napelemes termelő lépett a rendszerbe, ami nehézségeket okozott. Történt már annyi beruházás, hogy ezek a problémák kezelve legyenek? Van még tér további napelemesek számára a hálózaton?

Hatalmas hálózatfejlesztést igényel, hogy a hazai rendszer elbírja a növekvő napelemes kapacitást. A hálózatfejlesztések már elkezdődtek az elosztási területeken. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján keresztül bárki tájékozódhat arról, hogy melyek azok a zárolt körzetek, ahol jelenleg túlterhelt a hálózat, és új napelemek nem táplálhatnak be a hálózatba.

Ezek a zárolások folyamatosan oldódnak, de állandó munkát jelentenek az elosztók számára.

Az áramhálózati társaságok jelentős befektetéseket tesznek, hogy mind a hálózatot, mind annak optimalizálását fejlesszék. Emellett olyan megoldások is segítik a hálózati szűk keresztmetszetek csökkentését, mint a korábban említett energiatárolós rendszerek elterjedése, vagy az idősoros átállásból származó, közel valós idejű adatok rendelkezésre állása.

Hogy látja, hogyan vizsgázott az MVM Csoport az energiaválság idején? Milyen tanulságokat vontak le ebből, és hogyan kellett módosítani a közép- és hosszú távú stratégiát?

Az MVM Next számára az energiaválság időszaka különösen nagy kihívás volt, pont ekkor kezdődött egy jelentős integrációs folyamat az egyetemes szolgáltatási ügyfélkörünkkel kapcsolatban, amely önmagában is komoly feladat volt. Ez azt jelentette, hogy az energiaválság hatásait párhuzamosan kellett kezelnünk egy konszolidációs feladatcsomag végrehajtásával, ami miatt sok esetben eltérő háttérrendszerekből, eltérő folyamatokkal kellett kiszolgálnunk az ügyfeleink különböző csoportjait. A háttérben IT-fejlesztések indultak, amelyek célja az volt, hogy az ügyfélfolyamatok gyorsabban, pontosabban és egyre inkább manuális beavatkozás nélkül menjenek végbe.

Mind a mai napig nagy hangsúlyt fektetünk a digitalizációra: több tucat folyamatot próbálunk meg digitálisan kezelni, amely a lakossági ügyfélkör esetében is jelentős fejlődési potenciált tartalmaz. Az MVM Next applikációjával ma már lehet mérőállást diktálni, számlákat befizetni vagy más ügyeket is kényelmesen elintézni. A válság és a hirtelen megnövekedett ügyfélforgalom arra sarkallt bennünket, hogy gyorsabbá, egyszerűbbé és átláthatóbbá tegyük a szolgáltatásainkat, és ezen dolgozunk jelenleg is.

Miben kell még ön szerint fejlődniük?

Az energetikai iparág évszázados múltra tekint vissza, rendkívül bonyolult rendszer, amit nehéz közérthetően elmagyarázni. Egy-egy számla értelmezése vagy az energiaárak alakulásának elemzése gyakran még szakmabelieknek is feladja a leckét. Éppen ezért elkezdtünk többféle tájékoztatási formát is alkalmazni: célunk, hogy ne csak reagáljunk az ügyfélkérdésekre, hanem előre is informáljuk őket, és minél több folyamatot edukációval támogassunk.

A digitális ügyfélkiszolgálás mellett továbbra is megmarad a személyes kapcsolattartás lehetősége – ezt ügyfeleink egy része kifejezetten igényli.

A korábban már tárgyalt új trendek ellenére mi azt tapasztaljuk, hogy a többségük elvárása egyre inkább az, hogy az energiaszolgáltatás legyen észrevétlen. Megelégedésükre szolgál, ha nincs gond az árammal vagy a gázzal, csak a számlák kifizetésével kell törődniük, és minden rendben működik. A most futó fejlesztéseinket igyekszünk úgy megvalósítani, hogy az iparág komplexitását minél inkább ki tudjuk szűrni az ügyfélfolyamatainkból, és ezáltal növelni az ügyfélélményt. Az ehhez szükséges IT-rendszerintegrációk, háttérfolyamat-optimalizálások jelenleg is zajlanak. Ezek nagyon is konkrét lépések, amelyek segítik, hogy az ügyfélkiszolgálás a jövőben egységesebb és gördülékenyebb legyen.

(Borítókép: Romhányi Róbert 2025. június 17-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)