Vizsgálat indult a Wizz Air ellen a Közel-Keleten rekedt magyar utasok ügyében

Vizsgálat indult a Wizz Air ellen, mivel rengeteg magyar utas rekedt ellátás nélkül a Közel-Keleten. A Fővárosi Kormányhivatal azt fogja vizsgálni, hogy a légitársaság eleget tett-e a nemzetközi és uniós előírásokban foglalt tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettségének, emellett a vállalat biztosította-e az utasoknak az ilyenkor esedékes szükségleteket. A hatóság szerint a bírság akár 650 millió forint is lehet.

Budapest Főváros Kormányhivatala vizsgálatot indított a Wizz Air légitársasággal szemben, miután a hétfői Dubaj–Budapest járat törlése miatt több tucat magyar utas rekedt ellátás nélkül a Közel-Keleten – közölte a hivatal kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a hivatal kivizsgálja, hogy a légitársaság eleget tett-e a nemzetközi és uniós előírásokban foglalt tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettségének, biztosította-e az utasokat megillető ellátást, szállást, alternatív eljutást és kompenzációt.

A kormányhivatal a vizsgálat során zéró toleranciát alkalmaz minden, az utasjogokat sértő magatartással szemben. Amennyiben a jogsértés megállapítást nyer, a légitársasággal szemben a lehető legszigorúbb bírságot szabják ki, aminek mértéke elérheti a 650 millió forintot is – áll a közleményben.

„Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy nemzetközi légitársaság ilyen mértékben semmibe vegye a magyar állampolgárok jogait és biztonságát” – olvasható a közleményben. Hozzátették: legyen egyszer és mindenkorra világos: nem engedjük meg, hogy egyetlen szolgáltató semmibe vegye a magyar állampolgárok méltóságát, biztonságát és jogait – akár itthon, akár külföldön történik mulasztás.

Minden rendelkezésre álló eszközzel fellépünk azokkal szemben, akik megszegik a szabályokat, és cserben hagyják az embereket – közölte a kormányhivatal.

A Wizz Air leállította közel-keleti járatait, a térségben káosz alakult ki

A Wizz Air hétfőn jelentette be, hogy leállította minden közel-keleti járatát a térségben uralkodó helyzet további eszkalálódása és újabb légtérzárak miatt. A társaság azonnali hatállyal minden, a térségbe tartó járatát visszafordította, vagy kitérő repülőtérre irányította. A hétfői, Budapestről Dubajba tartó járat Rijádban szállt le.

Kedden arról számoltunk be, hogy több tucat magyar utas ragadt Dubajban, miután a Wizz Air gépe először csak késett, majd fel sem szállt. Érdemi információt nem kaptak, amennyiben igen, azok több esetben is ellentmondtak egymásnak, miközben a helyi magyar konzulátus lerázta őket. Volt olyan utas, aki beteg gyermeke miatt egymillió forintért volt kénytelen másik légitársaságnál jegyet váltani, sok ott ragadt utasnak azonban elfogyott a pénze. Az utasok tájékoztatást és ellátást követelnek a légitársaságtól. Lapunk egy utast és szakértőt is megkérdezett az ügyben.

(Borítókép: Urbanandsport / NurPhoto / Getty Images)