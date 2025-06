Erdők, amelyek a jövőnket óvják – így építi zöld örökségét a GVC GROUP

A GVC GROUP név bár kevésbé ismert, az égisze alá tartozó Hungast, és a hozzá köthető Szupermenza nevek már sokak számára egyet jelentenek a hazai közétkeztetés legnagyobb szereplőjével. A 100 százalékban magyar tulajdonban lévő vállalatcsoport naponta több mint 130 ezer ember étkezését biztosítja országszerte – óvodákban, iskolákban, kórházakban, idősotthonokban és vállalati étkezdékben egyaránt. A cégcsoport emellett jelentős szerepet vállal a logisztika, az ingatlanüzemeltetés és az agrárium területén is, majd' 3000 munkavállalója révén pedig az ország egyik meghatározó foglalkoztatójává vált.

A gazdasági növekedés mellett a fenntarthatóság is központi eleme a társaság stratégiájának. Az elmúlt években elindított GVC GREEN program ennek egyik leglátványosabb példája: egy olyan országos léptékű erdőtelepítési kezdeményezés, amely nemcsak a szén-dioxid-kibocsátás ellensúlyozását célozza, hanem hosszú távon is hozzájárul a hazai élővilág sokféleségének megőrzéséhez.

2022 óta a vállalat már csaknem 200 hektáron ültetett új erdőt Baranya és Zala vármegyében. Az erdőtelepítéseknél nemcsak az őshonos fafajokra figyelnek – mint a tölgy, szil, juhar vagy vadgyümölcsök –, hanem arra is, hogy az ültetvények ökológiai szempontból fenntartható módon fejlődjenek. A program részeként már több mint 1,3 millió ültetést történt, és a cél az, hogy a 2025-ös év végére már több mint 500 hektár új erdő kötődjön a GVC GREEN nevéhez.

Az emberi tevékenységek megbontották a légkör szén-dioxid körforgásának egyensúlyát. Vállalkozóként abban hiszek, hogy nemcsak lehetőségünk, de felelősségünk is van példát mutatni. Az erdőtelepítés a mi válaszunk erre a kihívásra

– fogalmazott György Tamás, a GVC GROUP alapító-tulajdonosa.

A cégvezető szerint az erdőtelepítési programnak társadalmi dimenziója is van. György Tamás úgy látja, hogy a vállalatoknak a gazdasági szerepükön túl a közösségi jövőformálásban is részt kell vállalniuk – a társaság pedig ezzel a kezdeményezéssel kíván példát mutatni a hazai üzleti szektorban. A GVC GREEN program az évek során nemcsak a cég belső működésében vált hangsúlyos értékké, hanem a cégcsoport partnereinek és dolgozóinak körében is. Az ültetések sok esetben közösségi eseményként zajlanak, ahol munkatársak és önkéntesek együtt dolgoznak a jövő erdein.

