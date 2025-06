Fordulat a kutakon, lélektani határ alá csökkenhet az üzemanyag ára

A közel-keleti konfliktus lezárását követően az olaj ára csökkenésnek indult. Június 27-től a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal csökken, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 2 forinttal kerül majd kevesebbe.

A napi árközlés bevezetésével a nagykereskedelmi árak és a kiskereskedelmi árak is akár naponta változhatnak, egymástól függetlenül – írja a Holtankoljak.

Csütörtökön (2025. 06. 26.) az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 603 forint/liter

Gázolaj: 608 forint/liter

A fenti árak csökkenhetnek péntektől tovább – teszi hozzá a portál. A 95-ös benzin akár literenkénti 600 forint alá eshet vissza. Hétfőn arról számoltunk be, hogy a benzin és a gázolaj is drágul, most azonban úgy tűnik, megfordul a tendencia.

