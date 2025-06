Üzentek a Dubajban hagyott magyarok, felháborodottan cáfolják a Wizz Air állításait

Ahogy arról az Index kedden beszámolt, több tucat magyar utas ragadt Dubajban, miután a Wizz Air gépe először csak késett, majd fel sem szállt. A pórul járt utasok érdemi információt nem kaptak, amennyiben igen, azok több esetben is ellentmondtak egymásnak, miközben a helyi magyar konzulátus anyagilag nem tudott segíteni (a hatályos jogszabályok ezt nem is teszik lehetővé).

„Az utasok nevében ezúton felszólítjuk a Wizz Airt, hogy haladéktalanul tegyen eleget információközlési, ellátási, kártérítési kötelezettségeinek. Ez az eset nem szimpla járatkésés, ez az utasjogok, a kommunikációs felelősség és az emberi méltóság megsértése is egyben” – nyilatkozta az Indexnek Borka Árpád, az egyik utas.

A lapunknak nyilatkozó légi közlekedési szakértő szerint az ilyen vis maior helyzetek kezelése nem a Wizz Air erőssége – amivel a Dubajban rekedt utasok mélységesen egyetértenek.

Felháborító, ahogy magyar és külföldi állampolgárok is cserben lettek hagyva a kialakult helyzetben

– mondta Borka Árpád.

Vizsgálódik a hatóság

Cikkünk megjelenését követően az MTI közölt hírt arról, hogy a Fővárosi Kormányhivatal vizsgálatot indít a Wizz Airrel szemben az ellátás nélkül hátrahagyott utasok ügyében. A kormányhivatal azt vizsgálja, hogy a légitársaság eleget tett-e a nemzetközi és uniós előírásokban foglalt tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettségének, emellett a vállalat biztosította-e az utasoknak az ilyenkor esedékes szükségleteket. A hatóság szerint a bírság akár 650 millió forint is lehet.

A légitársaság az Index megkeresésére közölte, saját költségén gondoskodik az érintett utasokról – Borka Árpád elmondása szerint ugyanakkor a légitársaság ügyfélszolgálatától kapott információk alkalmasak ennek kétségbevonására.

Elmondta, hogy az érintett utasok többsége már valamilyen módon hazajutott – de nem a Wizz Air segítségével. „Sok esetben öt-nyolcszoros árat kellett fizetniük a jegyekért. Volt olyan nagycsaládos pár, amelynek beteg lett a gyermeke, más kisgyerekes családokat egyszerűen itt hagytak. Olyan dolgozók is voltak köztünk, akiket a munkahelyük már az elbocsátással fenyegetett, ha nem térnek haza haladéktalanul. Volt, aki 50 ezer forintos jegy helyett 280 ezerért tudott csak utat találni – több átszállással, hosszas autózással, de haza kellett jutnia” – mesélte Borka, aki magára vállalta a pórul járt utasok képviseletét: több alkalommal is hívta a Wizz Air ügyfélszolgálatát, az emírségekbeli magyar nagykövetséget, a konzuli szolgálatot, de még az Építési és Közlekedési Minisztériumot (ÉKM) is kereste. Továbbá a többi pórul járt utasnak is felajánlja segítségét, aki felveszi vele a kapcsolatot.

„A párommal itt maradtunk, és igyekeztünk másoknak is segíteni. Eközben a drága jegyek is elkeltek. Hittünk a Wizz Air ígéretében, amelyet többször is áthágták” – mondta.

Úgy döntött, az Indexen közölt cikk megjelenése után újra felhívja a Wizz Air ügyfélszolgálatát. „Ez a beszélgetés csak tovább erősített abban, hogy fel kell vállalnom ezt az ügyet. Az ügyintéző lekezelően beszélt velem, nem kínált megoldást, a beszélgetést pedig – annak vége előtt – egyszerűen megszakította.”

Szerdán ismét tárcsázta a légitársaság ügyfélszolgálatát, az elhangzottakat az alábbiak szerint foglalta össze:

„Hosszas várakozás után eljutottam az ügyfélszolgálatos kollégáig. Bemutatkoztam, majd közöltem, hogy én is egyike vagyok a Dubajban rekedt utasoknak. A beszélgetés során a következő megdöbbentő információkat kaptam:

A hölgy szerint a járatom csak a jövő hét szerdára van foglalva, tehát július 2-ra, nem két nappal ezelőttre és nem június 28-ra, amikorra módosították. Felhívtam a figyelmét, hogy ezt a járatot már törölték – hivatalos értesítést sem e-mailben, sem az utasfelületen nem kaptam róla.

Előbb június 28-ra foglaltak át, majd tudtom és beleegyezésem nélkül július 2-ra, Abu-Dzabiba.

Amikor rákérdeztem, hogy a július 2-i járat biztos-e, azt válaszolta, várhatóan abban is lesz változás.

Ha nem megy el ez a járat sem, akkor ez már a harmadik módosítás, és még így is hét napot kell várni – úgy, hogy közben ez sem biztos.

A beszélgetés során jeleztem, hogy a Wizz Air Index számára eljuttatott közleménye nem felel meg a valóságnak.

Nem kaptunk vouchert, ellátást, szállást, sem vizet, sem ételt. Megjegyzem, egynapi szállás volt, de azt, a jelen lévő úr, aki intézte, azt mondta, hogy Dubai városa intézi. A Wizz Air elérhetetlen volt a járat meghiúsulása napján, csak később a szállodában értem el őket telefonon.

A hölgy azt tanácsolta, hogy mindenki maga oldja meg a problémáját, majd online nyújtson be panaszt és számlákat, mert ezt nem lehet telefonon megtenni.

Felhívtam a figyelmet arra is, hogy van olyan korábbi beadványom, amelyre 180 napja nem érkezett válasz. A válasz az volt: az ügyfélszolgálatnak 30 napja van az elbírálásra, ő ezen túlmenően nem tud segíteni.

Amikor rákérdeztem, hogy az utasokat megilleti-e a jog telefonos vagy e-mailes tájékoztatásra, valamint a kötelező ellátásra, csak annyit mondott: »Tegyenek panaszt írásban.« Aki viszont pénz és feltöltött telefon nélkül, az utcán tartózkodik, annak még erre sincs lehetősége – jeleztem. Ezt a problémát egyszerűen ignorálta. Újra nyomatékosan elmondtam, hogy ha nincs pénz, nem lehet enni, inni, nincs telefonálás és levélküldés sem, erre újra és újra az a válasz volt, hogy írásban kell benyújtani az igényt.

Kérdésemre, hogy milyen árkategóriájú szállás foglalható, azt mondta: bármilyen, ez nincs meghatározva. Ez vonatkozik az ételre, italra és közlekedésre is. Amikor rákérdeztem, hogy foglalhat-e valaki saját költségen másik járatot, ha a következő sem biztos, azt mondta, igen, de utólagos elbírálás alapján történik a térítés. Azt is elmondtam, hogy van 50 ezer és 500 ezer forintos napidíjas szállás is, és még ennél is magasabb árkategória. Akkor elmondta, hogy irreleváns, nincs meghatározva, bármi lehet – majd hozzátette, hogy a panaszkezelő osztály majd eldönti, mit térítenek meg, mert azt írásban lehet beadni.

A beszélgetés végén, amikor újra hivatkoztam az Index cikkére és a Wizz Air hamis állításaira, a hölgy megszakította a vonalat, mondván, ezek nem rá tartoznak.

Ilyen bizonytalanságban tartani senkit sem lehet. Munkahelyről is elküldik az embert, ha háromnaponta három nappal hosszabbítja a szabadságát.”

Hasonló élményeit osztotta meg szerkesztőségünkkel egy másik magyar utas is. „A Wizz Air június 25-én hajnal 1 órakor törölte a június 26-án 21.20-kor induló járatot. Engedte átfoglalni 27-i járatra, viszont délutánra azt is törölték. Találkoztunk több családdal, akik szintén indultak volna haza 24-én, de az ő járatukat is törölték. Korábban a Wizz Air oldalán az szerepelt, hogy július 4-től felfüggeszti a járatokat. Érdekes, hogy a Flydubai valamint a Fly Emirates járatai naponta közlekednek Budapestre. A Wizz Air egy e-mailen kívül semmilyen tájékoztatást vagy megkeresést sem eszközölt” – írta.

Reagált a Külügyminisztérium Az Index kedden a Wizz Air mellett a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is kereste az ügyben. A tárca szerdán közölt válaszát változtatás nélkül közöljük:



„A konzulátus munkatársai folyamatosan tájékoztatták az érdeklődőket a konzuli védelemmel kapcsolatos tudnivalókról, és segítettek a konzuli védelemre történő regisztráció során. Ezenfelül naprakész tájékoztatást adtak az induló járatokról is. Az utasok kártalanítása, szállásuk és étkeztetésük biztosítása a légitársaság feladata. A felmerülő költségek fedezésére a konzul kizárólag konzuli kölcsönt nyújthat, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak. Továbbá fontos hangsúlyozni, hogy az Egyesült Arab Emírségekből a Budapestre induló közvetlen járatok közül csupán a Wizz Air járatait törölték. A két másik, Budapestre közvetlen járatot üzemeltető légitársaság szolgáltatása nem került felfüggesztésre. Az izraeli–iráni konfliktus okozta helyzettel kapcsolatban eddig összesen több ezer magyar állampolgárnak adtunk tájékoztatást, és 247 magyar állampolgárnak segítettünk hazajutni a térség országaiból. A Külgazdasági és Külügyminisztérium továbbra is minden segítséget megad a bajba jutott állampolgároknak.”

Az utasok kálváriája tehát még nem ért véget, az Index nyomon követi a további történéseket, és beszámol a fejleményekről.

