Több hetet késhetnek az MVM Next számlái

Akár három hetet is késhetnek az MVM Next elszámoló számlái, mivel az E.ON Hungária Csoport informatikai átálláson megy keresztül. A csúszásban Budapest, Pest vármegye és az Észak-Dunántúl lehet érintett. Az ügyfelek az MVM értesítéséből tájékozódhatnak az egybecsúszó számlák fizetési rendjéről és a halasztott fizetési lehetőségekről.

Az E.ON Hungária Csoport informatikai átállása miatt az MVM Next elszámoló számlái akár 3 hetet is késhetnek – közölte az E.ON és az MVM Next pénteken az MTI-vel.

A csúszás elsősorban az E.ON Hungária Csoporthoz tartozó ELMŰ Hálózati Kft. területén, vagyis a Budapesten és Pest vármegye nagyobb részén élőket, illetve kisebb részben az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ügyfeleit érinti. Az egyetemes szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés az MVM Nextnél zavartalanul működik, ugyanakkor egyes esetekben az informatikai átállás miatt hosszabb átfutási időre kell számítani – írták.

A közlemény szerint az ügyfelek az MVM értesítéséből tájékozódhatnak az egybecsúszó számlák fizetési rendjéről és a halasztott fizetési lehetőségekről, az átállás eredményeképp pedig egyszerűsödik az ügyintézés. A változásokról és az átmeneti korlátozásokról az E.ON és az MVM a honlapján tájékoztat.

Romhányi Róbert, az MVM Next vezérigazgatója az Indexnek mondta el, hogy a „hideg tavasz hatására sok magyar háztartás most szembesülhet a magasabb összegű elszámoló számlákkal”. „A fogyasztás emelkedése – adott esetben – nagyobb összegű elszámoló számlát eredményezhet, de pontosan az ilyen esetek kezelésére biztosítunk fizetési haladékot vagy részletfizetést” – tette hozzá a cégvezető.

Augusztusban jön a rezsiévforduló, amikor új ciklus indul az energiaelszámolásban, és közben nemcsak a számlázási szabályok változnak, de az okosmérők és a napelemek terjedése is átalakítja a lakossági energiapiacot.