Kegyetlen adatokat publikáltak, Donald Trumpnak se jött össze a repülőrajt

Lassabb fokozatba kapcsolt az amerikai gazdaság: az idei első negyedévben az eddig véltnél is nagyobb mértékben, évesítve 0,5 százalékkal esett vissza az Egyesült Államok bruttó hazai terméke (GDP) – derült ki a washingtoni statisztikai hivatal, a Bureau of Economic Analysis friss, immár végleges adatából.

Ez azért is meglepő, mert korábban ennél enyhébb visszaeséssel számoltak: május végén még csak 0,2 százalékos, áprilisban pedig 0,3 százalékos mínuszt jeleztek előre. A mostani csökkenés az első visszaesés 2021 óta, azaz bő három év után.

A visszaesés mögött leginkább az áll, hogy a lakossági fogyasztás és az export a korábban gondoltnál is gyengébben teljesített. Az amerikai gazdaság motorjának számító fogyasztói költések növekedését 1,2 százalékról mindössze 0,5 százalékra húzták vissza – ilyen alacsony számot utoljára 2020-ban, a pandémia idején láthattunk.

Mi húzta le a számokat?

Az export sem remekelt: a korábbi 2,4 százalékos növekedést végül mindössze 0,4 százalékosra korrigálták. Igaz, az import bővülését is lefelé módosították – 42,6 százalékról 37,9 százalékra –, ez azonban csak részben tudta ellensúlyozni a többi gyenge adatot.

Érdekes kettősséget mutat a kormányzati és a magánszektor mozgása:

a szövetségi kormány kiadásai 4,6 százalékkal csökkentek, ami a legnagyobb visszaesés 2022 óta.

Ezzel szemben a beruházások 7,6 százalékos növekedést produkáltak – ez ugyan egy hajszállal elmarad a korábban becsült 7,8 százaléktól, de így is erős üzenet a piacnak.

A Federal Reserve által kiemelten figyelt inflációs mutató – a fogyasztási kiadások árindexe – 3,7 százalékra gyorsult éves szinten. Ez nemcsak a negyedév egyik meglepetése, hanem egyben kétéves csúcs is, ráadásul magasabb az előzetesen jelzett 3,6 százaléknál. És egyelőre nem valószínű, hogy a Fed kamatcsökkentésre adná a fejét ilyen adatok mellett.

2023-ban még bőven növekedett az amerikai gazdaság: a GDP 2,9 százalékkal bővült, míg tavaly egész évben 2,8 százalékos volt a növekedés. Akkor a lendületet főként a háztartások költekezése, a beruházások, az export és az állami kiadások hajtották, bár a magas import valamelyest fékezte az összképet.

Most viszont úgy tűnik, a fogyasztók is óvatosabbak lettek, az állam is visszafogta a költekezést, és ez együtt már elég volt ahhoz, hogy a gazdaság mínuszba forduljon – ha csak átmenetileg is – összegezte az MTI.

