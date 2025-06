Letarolta a fintechpiacot a magyar neobank – ám komoly akadályt gördült eléjük

Több mint 700 ezer tranzakció, napi akár 8 milliárd forintnyi forgalom, és ambiciózus digitális jövőkép – így kezdte első évét a BinX. A pénzforgalmi sikerek mellé most kemény adóteher társul: a tranzakciós illeték kiterjesztése miatt éves szinten milliárdos költséggel kell számolnia a neobanknak. A vállalat szerint a tehernövekedést nem hárítják át, „kinövik” – de kérdés, meddig bírja a modell.

Nem várt rekorddal, egy év alatt 520 milliárd forintnyi forgalommal indított a BinX, Magyarország első, teljesen hazai alapítású és engedélyezésű neobankja. A Számlázz.hu alapítóinak fintech-innovációjaként indult szolgáltató nem csupán digitális banki élményt kínál a vállalkozások számára, hanem egy integrált, költséghatékony és automatizált pénzforgalmi ökoszisztémát is.

A társaság célja az volt, hogy felszámolja a manuális adatbevitelből adódó hibalehetőségeket és időveszteséget, s ezzel időt adjon vissza a magyar kkv-knak – mondta Váradi János, a BinX igazgatóságának elnöke. A BinX nem titkolt célja, hogy a teljes magyar digitális vállalkozói ökoszisztéma meghatározó szereplője legyen.

Speciális forma

A BinX alapítói szerint az üzleti modell azért tartható fenn, mert azt a kezdetektől skálázható, digitális alapokra építették. Nincs fiókhálózatuk, nem kezelnek készpénzt, és a teljes infrastruktúrájukat felhőalapú szolgáltatók biztosítják, így jelentős fix költségeket spórolnak meg – emelte ki Kis Ervin Egon, a BinX stratégiai igazgatója.

A társaság ma már napi akár 6–8 ezer, éves szinten 730 ezer tranzakcióval, napi 4–8 milliárd forintot forgatva szolgálja ki a közel 6000 felhasználóját, de a rendszer minimális ráfordítással ennél lényegesen nagyobb forgalmat is kezelni tudna

– jelezte Kis Ervin Egon.

Ügyfélpénzek kamataiból is élnek

A bevételi modell több lábon áll: a fix díjas átutalásokon túl számlavezetési és csomagdíjakból, a bankkártyák használata után a BinX-ügyfelek bankkártyás fizetéseit elfogadó bankoktól kapott jutalékból (interchange díj), valamint az ügyfélpénzek treasury (likviditáskezelési) tevékenységéből származnak bevételek. Ügyfeleinek pénzét nem használhatja hitelezésre, a jogszabályi előírásoknak megfelelően azokat letétként, főként a Magyar Nemzeti Banknál, illetve alacsony kockázatú állampapírokban tartja. A kamatbevételeket a saját működésük finanszírozására fordítják. Az Index kérdésére a vállalatvezetők arról beszéltek, hogy ez a rendszer jelenleg fenntarthatónak tűnik, de elismerték:

a kamatkörnyezet változása, vagy a költségek növekedése könnyen boríthatja az egyensúlyt.

Fontos látni, hogy az MNB a nála lévő letéti számlákra a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő – a Monetáris Tanács júliusi döntésével továbbra is 6,5 százalékos szinten hagyott – kamatot fizet, ám a kamatszint csökkenése ezt a biztos, magas bevételt erodálhatja.

A vállalat jelenleg veszteséges, és a szabályozók változása egyelőre nem is vetít előre más jövőképet. Az alapítók vagyonából való további fejlesztési lehetőség véges, épp ezért a társaság céljai között szerepel a tőzsdére lépés, de az alapítók hangsúlyozták: nem exitre, hanem értékteremtésre játszanak. Mint fogalmaztak, a cél, hogy olyan ügyfélbarát digitális pénzforgalmi modellt építsenek, amely valóban kiszámítható, átlátható és hosszú távon is fenntartható – még tranzakciós illeték mellett is.

Milliárdos illetékteher jön

A beszélgetésből kiderült, hogy különösen érzékenyen érinti a neobankot a tranzakciós illeték júliusban hatályba lépő kiterjesztése, amely immár az e-money szolgáltatók közötti tranzakciókra is vonatkozik. A BinX eddig csak a kibocsátott bankkártyák után fizette ki a tranzakciós illeték átalányt, az átutalási forgalmukra eső illetékterhet – amely az általuk jelzett forgalom után akár 2,3 milliárd forintot is meghaladhatta volna – azért nem kellett befizetniük a költségvetésbe, mert az ügyfelek forintjait a saját számlák között e-pénzként utalták és számolták el, de ezt a kiskaput az adótörvények módosításával a jogalkotó becsukta.

A friss adótörvény ugyanis kimondta, hogy tranzakciós illetéket a jövőben az elektronikus pénzt nyilvántartó számla esetében is meg kell fizetni, ha a számlán a tulajdonos megbízása alapján az egyenleget csökkentő terhelés történik. A BinX vizsgálja a jogszabály tervezetét, az Fényi Zoltán, a társaság jogi igazgatója szerint egyértelmű, hogy azzal nem tudnak mentesülni az illetékfizetés terhe alól, ha külföldre viszik a céget – hiszen a módosítás egyik oka épp a határon átnyúló szolgáltatóként jelen lévő Revolut bevonása az illetékfizetés alá. Kis Ervin Egon az ígérte, továbbra sem hárítják át az ügyfelekre az illetékterhet. Úgy véli, az üzleti modelljük elbírja ezt a terhet, mert nem az azonnali nyereség a cél, hanem a kritikus tömeg elérése.

Utóbbit nemcsak üzleti, hanem technológiai oldalról is támogatja a rendszer. A BinX működésének alapja a Számlázz.hu-val való szoros integráció: a beérkező számlákból automatikusan jönnek létre az átutalási megbízások, és az ügyfélnek csak egyetlen jóváhagyó gombot kell megnyomnia. Ez nemcsak időmegtakarítást, hanem hibamentes működést is eredményez. A cég jelenleg a devizatranzakciók bevezetésén dolgozik, és új digitális szolgáltatásokat fejleszt – például automatikus NAV-átutalások bekészítését.

(Borítókép: shapecharge / Getty Images Hungary)