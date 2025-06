Így csomagolhatnak a magyarok, ha hosszabb útra készülnek

Ha valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alapesetben a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek korlátozások − derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményéből. Vannak azonban olyan áruk − veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok, gyógyszerek, önvédelmi, sport- és vadászfegyverek, alkohol- és dohánytermékek, illetve a háziállat utaztatása −, amelyek korlátozáshoz, engedélyhez kötöttek.

Az Európai Unión belül a jövedéki termékek − például alkohol, cigaretta, üzemanyag − nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélynek nem szükséges engedély. Mennyiségi határérték például 800 szál cigaretta, 200 szál szivar, 110 liter sör vagy 90 liter bor, pezsgő.

A behozatali szabályok szempontjából az sem mindegy, hogy az unión kívülről mivel utazunk Magyarországra. Tizenhét éves kor felett légi úton például 200 szál, egyéb úton 40 szál cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható be vám- és adómentesen. Alkohol- és dohánytermék kivételével különféle áruk légi úton 430 euró, közúti és vasúti forgalomban 300 euró értékben hozhatók be vám- és adómentesen, de 15 év alatti utasoknál 150 euró az értékhatár.

Nem mindegy, mennyi készpénzzel indulunk útnak

Európai Unión kívüli úti cél esetében a kivitelnél a célország jogszabályait is be kell tartani, ezekről a magyarországi diplomáciai képviseletek adnak felvilágosítást.

A NAV felhívja a figyelmet a készpénzre is. Aki az Európai Unió külső határait átlépi, és 10 ezer euró értékű vagy ennél több pénz van nála, köteles írásban bejelenteni ezt annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére be- vagy onnan kilép. Az értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk mellett a legalább 90 százalékos aranytartalmú érmék és a legalább 99,5 százalékos aranytartalmú aranyrudak, aranyrögök, -szemcsék is beleszámítanak az értékbe.

Állatútlevél és veszélyeztetett fajokból készült termékek

Kiemelték: a veszélyeztetett fajokból készült termékek − például tengeri csillag, szőrme − engedély nélküli behozatala jogellenes. Elefántcsont-, teknőspáncél- vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért is kiszabható természetvédelmi bírság, és akár hároméves szabadságvesztés is.

A folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek érdemes igazolást kérniük orvosuktól, mert csak az orvos által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik magukkal tagállami utazásaikra. Az EU-n belül házi kedvenc kizárólag állatorvos által kiállított állatútlevéllel vihető külföldre.

Még a növényekre is külön okmány kell

Kitértek arra is: az utasok poggyászában növények, növényi termékek az Európai Unió területére nem, vagy csak a vármegyei kormányhivatal növényegészségügyi határállomása által véglegesített közös beléptetési okmány (KEBO) kíséretében hozhatók be. Ezalól kivétel az ananász, a banán, a datolya, a durián és a kókusz, melyek mennyiségi korlátozás nélkül hozhatók be.

KEBO hiányában egyáltalán nem hozható be azokból a növényekből, növényi termékekből, amelyek nem fogyaszthatók el, így például vetőmagok, élő növények, koszorúk. Szintén nem hozhatók be a tapadó talajjal szennyezett termések és növényi részek.

Nem egyszerű élelmiszert szállítani

Európai Unión kívüli országból állati eredetű élelmiszerek, mint például a nyers hús, hentesáru, hústartalmú élelmiszerek, tej- és tejtartalmú termékek behozatala is szigorú szabályokhoz kötött. Ezek megsértése esetén a termékek elkobozhatók, visszafordíthatók, illetve megsemmisíthetők, vagy lehetőség van ezektől a határon önkéntesen megválni.

Kiutazáskor − az utazás idejére összekészített élelmiszercsomagban − szintén nem ajánlatos magunkkal vinni állati eredetű termékeket, mivel azok bevitelét az EU-n kívüli országok általában tiltják, vagy szintén szigorú feltételekhez kötik. Az útipoggyásszal kapcsolatos szabályok elolvashatók a NAV honlapján.