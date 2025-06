Kitört a forint, rég láttuk ilyen bivalyerősnek

A magyar valuta háromhavi csúcsra erősödött a héten, miután az euró–forint jegyzés 399 alá süllyedt. A szakértők szerint a Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politikája, a közel-keleti feszültség enyhülése és az amerikai dollár gyengülése együttesen támogatták a forint jelentős felértékelődését. Az Indexnek azt is elmondták, mennyire lehet tartós a 400 forint alatti euró. Heti összefoglalónk.

A hét rendkívül turbulensen indult a magyar valuta számára, majd jelentősen erősödött a főbb devizákkal szemben.

„Hétfőn dél körül még 352 felett járt a dollár–forint kereszt, amely péntek délelőtt már a 340-es szintet közelítette felülről.

„Az euró árfolyama pedig a hétfőn látott 404 forint feletti szintről 399 alá erősödött péntekre, ami háromhavi csúcs”

– világított rá Rodic Ádám. Az MBH Elemzési Centrum makrogazdasági elemzője szerint a drámai fordulat kulcsa a közel-keleti konfliktus alakulásában rejlett.

Míg hétfőn az Iránt ért amerikai rakétacsapások miatt eszkalálódni látszó helyzet a dollárnak mint menedékeszköznek kedvezett, később Donald Trump bejelentette, hogy Izrael és Irán 12 órás tűzszünetet kötöttek. A hírre a részvénypiacok pozitívan reagáltak, az olaj világpiaci ára pedig hordónként 70 dollár alá mérséklődött, ami már az eurót és áttételesen a forintot támogatta.

Az MNB kitartott a szigorú politika mellett

A Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése újabb lökést adott a forint erősödésének. A jegybank a várt szerint az alapkamat tartását jelentette be, így továbbra is 6,5 százalékon áll az irányadó ráta. Az MNB új előrejelzése szerint az infláció idén továbbra is célsáv felett alakul, 2026-ban a jegybanki célsávban mozoghat, majd csak 2027-ben érheti el fenntartható módon a 3 százalékos célt.

A magyar kamatkülönbözet így középtávon egy mostaninál erősebb forintot támogathat, a geopolitikai helyzet normalizálódását feltételezve persze

– emelte ki Rodic. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint „a forint kamatelőnye egyértelműen kedvező hatást gyakorol az árfolyamra”, és a jegybank kommunikációja ismét azt üzente a piacnak, hogy egyelőre nem kell kamatcsökkentésre készülni.

A dollár zuhanása is segítette a magyar valutát

A forint erősödésének harmadik pillére az amerikai dollár euróval szembeni jelentős gyengülése volt. Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint „nagyobbrészt a globális tőkeáramlások okozták a mozgást.

A dollár tovább gyengült, folyamatosan csökken a bizalom az amerikai fizetőeszköz iránt, Trump sokszor kiszámíthatatlan politikája miatt.

Az euró–dollár keresztárfolyam a hét eleji 1,15-ös szintről 1,17 fölé került, ami azt eredményezte, hogy a forint kétéves csúcsra erősödött a dollárral szemben. Regős Gábor hozzátette: ebben szerepe volt a piaci kockázatkerülés mérséklődésének az iráni eseményeket követően, illetve az első negyedéves amerikai GDP-adatok csütörtökön lefelé történő korrekciójának is. A dollár–forint árfolyam a 350 feletti szintről 340 közelébe erősödött, majd pénteken már be is nézett alá.

Az energiapiacok is megnyugodtak

Az energiaárak alakulása szintén kedvezően hatott a magyar valutára. Regős Gábor részletezte, hogy „az olaj ára a héten érdemben csökkent, a Brent típusú kőolajé a hét eleji 77 dolláros szintről több mint 10 dollárnyit”.

Ez a csökkenés szinte teljes egészében a tűzszünet hírére történt, amikor az olaj ára rövid idő alatt 13 százalékkal csökkent.

A gáz árában hasonló tendencia volt megfigyelhető. A tűzszünet nyomán a Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatos félelmek enyhültek, ez pedig nyugtatólag hatott a piacra. Az energiaintenzív magyar gazdasági szerkezetnek egyébként sem kedvez az energiaárak változékonysága, amit a befektetők is értékeltek.

Tartós lehet-e a 400 alatti szint?

A szakértők szerint a forint a közeljövőben a 400-as szint körül mozoghat. Rodic Ádám optimista:

A dollár gyengesége és az MNB szigorúsága miatt megnőtt az esélye, hogy a 400 forint alatti szinteken tartósabban (hetekre, akár hónapokra) is megragadjon az euró kurzusa.

Regős Gábor szerint „tekintettel arra, hogy a magyar kamatszint változatlan, a régiós kamatszintek, valamint az eurózóna alapkamata pedig csökken, ez erősíteni tudja a forintot, így pedig nem kizárt, hogy az árfolyam tartósan 400 alatt maradjon”.

Varga Zoltán új kereskedési sávokkal számol: „a potenciális kereskedési sávok lejjebb kerültek, az euró–forint árfolyamában a 395–405-ös, míg a dollár–forint esetében a 330–350-es tartományba, utóbbinál a szokottnál nagyobb volatilitásra is készülni kell”. Ugyanakkor kérdés, hogy mi történik a dollárral – annak megfordulása, azaz erősödése gyengítőleg hathatna a forintra.

Fontos események a jövő héten

A következő hét több kulcsfontosságú eseményt tartogat a forint számára. Az Európai Központi Bank fóruma hétfőn kezdődik és szerdáig tart, ahol Jerome Powell, Christine Lagarde és Kazuo Ueda is beszédet tart.

Az Egyesült Államokban csütörtökön teszik közzé a júniusi átfogó munkaerőpiaci adatokat, amelyek sorsdöntőek lehetnek a dollár szempontjából.

Regős Gábor kiemelte, hogy az eurózóna keddi inflációs adata, illetve az Egyesült Államok csütörtöki munkaerőpiaci adata lehet az, ami a legnagyobb mértékben megmozgathatja a piacokat. Hazai adatokból a májusi ipari termelési számokat várják pénteken, ami „talán a hét legfontosabb magyar vonatkozású adata” lesz. Továbbra is releváns marad a közel-keleti konfliktus alakulása és az energiaárak változékonysága, amelyek bármikor megfordíthatják a jelenlegi kedvező trendet.

