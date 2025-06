Razziába kezd a NAV, súlyos bírságok jöhetnek

Az új eljárás védi a munkavállalót, és adminisztrációs könnyítést is hoz, hiszen revizori ellenőrzés helyett a NAV figyelmeztetését követően van lehetőség a hiba javítására – tudatták közleményükben. Hozzátették: aki ezt elmulasztja, alkalmazottanként 100 ezer forintos bírsággal számolhat. Hangsúlyozták, hogy a cél nem a bírságolás, hanem a munkavállalók érdekében a foglalkoztatotti jogviszonyok rendezése.

Emlékeztettek rá, hogy a NAV – szolgáltató jelleggel – már 2021 novemberétől rendszeresen felhívta az érintett munkáltatók figyelmét a feltárt eltérésekre, és csak ebben az évben már több mint 50 ezer tájékoztató levelet küldött a 2024. december – 2025. április bevallási időszakokra vonatkozóan – írja az MTI.

Bár a változás 2025. július 1-jétől hatályba lép, a NAV még ad időt az önkéntes teljesítésre

– hívták fel a figyelmet. Mint írták, érdemes minden munkáltatónak megvizsgálnia, hogy valamennyi járulékbevallását, foglalkoztatásra irányuló bejelentését teljesítette-e, mert még a nyáron megindulnak azok az eljárások, amelyek során a hivatal már szankcionál: ha a munkáltató a felhívástól számított 15 napon belül nem rendezi jogszerűen munkavállalói jogviszonyát, vagy nem teljesíti járulékbevallását, a NAV alkalmazottanként 100 ezer forint mulasztási bírsággal sújtja a foglalkoztatót.

Kiemelték, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok kapcsán a munkáltatónak be kell jelentenie a jogviszony kezdetét, megszűnésekor pedig a végét. A bejelentési kötelezettség mellett a foglalkoztatás időszakára főszabályként járulékbevallást is kell adnia. A munkáltatóktól kapott foglalkoztatotti bejelentéseket az adóhatóság folyamatosan összeveti a benyújtott járulékbevallásokkal, így derül fény az eltérésekre. Az eltérések egyrészt adódhatnak abból, hogy a jogviszony végét nem jelenti be a foglalkoztató, másrészt pedig abból, hogy nem nyújt be járulékbevallást. Sok esetben nem szándékos adózói mulasztás eredményezi az eltérést, hanem egyszerű figyelmetlenség – tették hozzá.