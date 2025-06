Kiderült, mitől rettegnek a németek

A németek többsége attól tart, hogy nyugdíja nem lesz elég a megszokott életszínvonal fenntartásához, ezért sokan már most tervezik, hogy időskorukban is dolgoznak majd. A lakosság fele külön megtakarításokkal is készül az időskorra, és sokan támogatnák, ha az állam segítené a nyugdíjcélú befektetéseket.