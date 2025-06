Újabb 400 vállalkozás kap támogatást a kormánytól

A Nemzetgazdasági Minisztérium újabb 400 hazai kis- és középvállalkozásnak ítélt meg támogatást a Demján Sándor 1+1 KKV programban. Így összesen 852 vállalkozás kapott eddig több mint 73 milliárd forintot fejlesztésekre, főként a kevésbé fejlett régiókban. A kormány továbbra is erősen támogatja a hazai kkv-k versenyképességét és beruházásait.

A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentette, hogy újabb 400 hazai mikro-, kis- és középvállalkozás kap támogatást. Ez a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Program keretéből történik, amelynek összege most 130 milliárd forintra nőtt. Eddig 452 cég kapott támogatást, most hozzájuk csatlakozik újabb 400, így már összesen 852 vállalkozás részesül a programban. A most megítélt támogatás összege 29,1 milliárd forint, a program keretében pedig már összesen 73,5 milliárd forintot fordítanak fejlesztésekre.

A kormány június végéig döntött erről, hogy még több hazai kkv indulhasson technológiai és digitális fejlesztésekbe. Az új nyertesek között 297 mikro- és kisvállalkozás, valamint 103 középvállalat van.

Átlagosan a mikro- és kisvállalkozások 60,5 millió forintot kaptak, a középvállalatok pedig 108,5 millió forintot fejlesztéseikre. A támogatott cégek többsége a kevésbé fejlett régiókból érkezik: Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és Észak-Magyarország. A legtöbb nyertes vállalkozás az építőiparban és a fémfeldolgozásban dolgozik, mindkét ágazatból 36-36 cég kapott támogatást. Ezeket a közúti áruszállítás és a mérnöki, műszaki tanácsadói tevékenységek követik.

A mikro- és kisvállalkozások elsősorban az építőipari, műanyagipari és bútoripari fejlesztések iránt érdeklődtek, míg a középvállalatok főként nagyobb fémipari és közműépítési projekteket valósítanak meg. A Nemzetgazdasági Minisztérium hangsúlyozza: a kormány továbbra is elkötelezett a hazai kkv-k támogatása és versenyképességük erősítése mellett.

