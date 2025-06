Megszólalt a rejtélyes milliárdos, ilyen otthonokban fogunk a jövőben élni

Zentai Péter nevét kevesen ismerik, de az általa vezetett Idom Csoport mára az egyik legnagyobb hatású szereplővé vált a magyar ingatlanfejlesztés világában. Több mint száz cég, több ezer lakás, többmilliárdos beruházások – és mégis alig beszélnek róluk. Pedig amit Budapesten és több nagyvárosban felépítenek, az nem csak lakóépület, hanem új városrészek, új élettér, újfajta szemlélet. Most először beszél részletesen arról, hogyan gondolkodik a lakáspiac jövőjéről, a befektetői modellekről és arról, miért nem elég „csak házakat” építeni.

Bár a neve ritkán tűnik fel a nyilvánosságban, Zentai Péter mára az egyik legnagyobb hatású szereplővé vált a magyar ingatlanpiacon. Az általa irányított ingatlanfejlesztési cégek, mint a Nádor Group vagy az Idom Csoport tagjai mára több ezer lakást és sok tízmilliárdos beruházásokat tudhatnak maguk mögött.

Amit Budapesten és más nagyvárosokban létrehoznak, az jóval több, mint pusztán lakóépületek halmaza: új városrészek, élhető közösségi terek és egy tudatosan épített jövőkép formálódik a kezeik alatt.

Reálisan látja a kihívásokat – és a lehetőségeket

Miközben számos, már futó és most induló projekt fűződik a nevéhez, Zentai csapata jelenleg Budapest legnagyobb, hosszú távon is meghatározó városrészfejlesztésein dolgozik. „Alapvetően optimistán látom a magyar ingatlanpiac jövőjét. Magyarország adottságai vonzóak mind a hazai, mind a külföldi befektetők számára” – fogalmazott az Indexnek Zentai.

Külön kiemelte, hogy Magyarországon az uniós átlagot messze meghaladja a lakástulajdonosok aránya, ugyanakkor épp emiatt bérlakásokból óriási a hiány. „Mi, magyarok tulajdonban szeretünk élni – ez pedig állandó lakásfejlesztési igényt generál, amelyre rövid és hosszú távon is érdemes válaszokat adni.”

Az infláció, az energiaválság következményei, a hektikus energiaárak, valamint az építőanyagok és a munkaerő drágulása komoly kihívást jelentenek a fejlesztők számára. Mindezek ellenére Zentai szerint nem lehetetlen a gazdaságos, hosszú távon is fenntartható beruházás, hanem a piacon maradás alaptétele.

Ma már nem elég egy jó helyszín és építészeti koncepció – a pénzügyi szempontokat is újra kellett értelmezni. A kereslet ugyan szűkül, de a magas minőségű, energiatakarékos, értékálló lakások iránt továbbra is élénk az érdeklődés.

Zentai lendülete is ennek megfelelően töretlen: befejezéshez közeledik a Beluga 1 Duna-parti lakópark első üteme, amelynek lakásait már több mint 90 százalékban eladták. Idén indul a második fázis, a Beluga 2, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő pontján, az Árpád híd pesti hídfőjénél. Ezen projektek gyors sikere is azt bizonyítja, hogy szükség van a piacon a jó színvonalú lakásokra.

Új városrészek – új életminőség

A következő nagy lépést azonban egy még ambiciózusabb projekt jelenti: a Váci úti folyosón a volt Láng Gépgyár 8,4 hektáros területén megvalósuló fejlesztés, a Láng-negyed. Ennek megkezdését rengeteg tényező nehezítette, mára azonban minden összeállt, és 2025-ben elkezdődhet a megvalósítás.

Önálló, de a környezetéhez ezer szállal kapcsolódó városrész épül lakóházakkal, irodákkal, szállodával, sportlétesítményekkel és vendéglátóegységekkel a nagy hírű Paulinyi építésziroda tervezésében.

Különleges presztízst ad a projektnek, hogy ide költözik a World Aquatics (korábbi nevén FINA) nemzetközi központja Lausanne-ból, ami komoly fegyvertény.

A Nemzetközi Úszószövetség közel 40 év svájci lét után tette le a voksát a magyar főváros mellett. Ehhez olyan minőségű tervek és olyan mennyiségű és minőségű lobbimunka volt szükséges, ami itthon még nem megszokott.

„Mindez hatalmas elismerés Magyarország számára – olyan városokat utasítottunk magunk mögé, mint London vagy Szingapúr” – emelte ki Zentai. A fejlesztés bruttó alapterülete elérheti az 500 ezer négyzetmétert, ebből közel 300 ezer négyzetmétert értékesíthetnek – ami régiós viszonylatban is kiemelkedő.

Megfizethető otthonok, valódi értékekkel

Zentai szerint a fővárosi lakáspiacon jelenleg 250–350 ezer új lakás hiányzik. A vállalatcsoport célja, hogy ezt a piaci rést jó minőségű, ugyanakkor megfizethető árú kínálattal töltse be – az átlagos négyzetméterár célértéke 2 millió forint alatt van.

Mi nem a luxuspiacra koncentrálunk, hanem a tömegpiacra – de kompromisszumok nélkül. Úgy gondoljuk, lehet egyszerre jó és megfizethető, csak hatékonyság, innováció és következetesség kell hozzá.

A környezettudatosság Zentai filozófiájának meghatározó része. A fejlesztéseknél a legmodernebb energiahatékony megoldások – hőszivattyúk, napelemek, zöldinfrastruktúra – nem csupán extra funkciók, hanem alapvetések.

A jövőnk alakításában aktív szerepet kell vállalni már most: olyan technológiákat szükséges alkalmazni, amelyek biztosítják azt, hogy unokáink is jól érezzék magukat az általunk épített világban. „Egy új lakás ma már nem csak négy fal és egy alapterület. A fenntartható üzemeltetés, a környezetbe illeszkedés, az energetikai besorolás, a rezsiköltség legalább ennyire fontos szempontok” – mondta az Indexnek Zentai.

Az idén induló Váci úti Láng-negyed mellett már előkészítés alatt áll három újabb hatalmas projekt: közel 35 hektáros területen az Északi Városkapu fejlesztése, és az egyaránt dél-pesti Déli Városkapu és a GATE-negyed összesen szintén közel 20 hektáron. Ebben a három újonnan létrejövő városrészben a jelenlegi tervek alapján közel kétmillió négyzetméter fog beépülni a legmodernebb, fenntartható környezeti megoldásokkal, magyar tervezéssel, magyar alvállalkozók kivitelezésében.

A jövő városai már készülnek

Az elsődleges számítások szerint nagyságrendileg 20 ezer lakást húznak fel, több milliárd euró értékben, amely a világpiacon is fajsúlyos szereplők érdeklődését is felkeltette már, ráirányítva a figyelmet Budapestre. Ezek együttesen nemzetgazdasági szinten is komoly léptékűek, több mint 50 hektáron, a főváros legjobb, hazai kézben lévő ingatlanjain jönnek létre, s jól reflektálnak az ország igényeire, a modern, megfizethető otthonok építésére.

Az Északi Városkapu területe 30 évig volt francia tulajdonban, mi nagyon komoly erőfeszítések árán, hosszú évek munkájával tudtuk megvenni, s hiszek abban, hogy nemzetközi sikert érünk el vele: a fejlesztők a világ minden táján csettintenek majd.

Szerinte ez a kulcs, magyarok építenek, magyar tervek alapján, csak úgy tudjuk kiépíteni a függetlenségünket garantáló kapacitásokat, ha mi magunk képesek vagyunk létrehozni azt, amire szükségünk van. Ehhez azonban elengedhetetlen a banki szektor részvétele is, úgy a beruházások finanszírozásának, mint a vásárlók hitelezésének oldalán.

„Ha minden a tervek szerint halad, a következő 5-7 évben több mint kétmillió értékesíthető négyzetméternyi új városi szövetet építünk Budapesten” – összegezte Zentai. Ezek a beruházások nem csupán lakásokat, hanem valódi közösségeket, új, itthon korábban nem tapasztalt életminőséget fognak létrehozni.

Zentai Péter szerint a jövő kulcsa a tudatosság. A cél nem csupán házak, hanem értékek építése – energetikailag, műszakilag, ill. távlatilag és társadalmilag is. Befektetőcsoportjuk stratégiája hosszú távra szól: stabil pénzügyi háttérrel, elhivatott szakértői csapattal és a városfejlesztés iránti szenvedéllyel dolgoznak azon, hogy Magyarországon megépülhessenek a jövő otthonai.